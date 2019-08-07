Платежные карты в Казахстане: итоги I полугодия 2019

Впервые объем безналичных операций по платежным картам, эмитированным в Казахстане, превысил триллион тенге.

На 1 июля 2019 года в обращении находилось 26,4 млн платежных карт эмитированных 22 банками и АО «Казпочта», количество их держателей составляло — 23,3 млн (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2018 года — рост на 24% и 26,9%, соответственно). Больше всего распространены дебетные карточки, их доля составляет 76,1%, доля кредиток — 20,2%. На дебетные карточки с кредитным лимитом и предоплаченные приходятся доли 2% и 1,7%, соответственно.

Отечественные финансовые организации выпускают «пластик» международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Помимо этого около 4% карточек — это локальный «пластик»: Altyn Card (АО «Народный Банк Казахстана»), Ситибанк Казахстан (АО «Ситибанк Казахстан») и Система платежных карт Kaspi.kz (АО «Kaspi Bank»).

В июне 2019 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 2,5 трлн тенге (рост по сравнению с июнем 2018 года — 51,7%). Количество транзакций за июнь 2019 года — 126,8 млн, что на 98,5% больше, чем за год до того! При этом объем безналичных платежей по картам вырос более, чем в 2,2 раза в денежном выражении! Но продолжается и рост операций по снятию наличных денег с карт-счетов — 41,3% по количеству транзакций (33,6 млн) и 22,8% по объему (1,47 трлн тенге), соответственно.

Основная доля безналичных платежей совершена посредством POS-терминалов (52,1% и 30,6% от общего количества транзакций и объема безналичных платежей, соответственно) и интернет/мобильного банкинга (47,3% и 67,8%, соответственно). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (91% и 83% от общего количества транзакций и объема операций по выдаче наличных денег, соответственно).

Ранее мы неоднократно анализировали динамику в сегменте платежных карт. «Карточные» итоги 2017-го можно найти по этой ссылке, а итоги 2018 года — по этой.

Сейчас мы предлагаем взглянуть на самые интересные тренды, исходя из свежей статистики.

Количество операций в интернете + мобильный телефон

Нацбанк внес незначительные изменения в методологию измерения, речь о разделе «Использование на территории РК платежных карт, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, в разрезе среды проведения операции», где регулятор добавляет к интернету в той же строке мобильный телефон.

Динамика, особенно если смотреть на горизонте двух и более лет, выглядит невероятной — если еще в июне 2017 года речь шла всего о 5,6 млн транзакций, то в 2019 году мы видим уже 43 млн. То есть рост — восьмикратный! Причем нет никаких оснований говорить о том, что накал спал. Судите сами, только за 2 месяца (май–июнь) количество транзакций составило столько же, сколько за весь 2017 год! Кстати, рост количества транзакций по итогам июня 2019 года к аналогическому периоду прошлого года составил почти 3,5 раза.

В июне текущего года объем операций в интернете + мобильный телефон составил почти 682 млрд тенге. Рост, безо всякого преувеличения, ошеломляет: если проводить сравнение с аналогичным периодом 2017 года, мы видим увеличение почти на порядок! А к июню прошлого года виден более чем трехкратный рост цифр. Здесь также нет и намека на угасание тренда — впереди новые рекорды. Кстати, сегодня на этот сегмент приходится почти 28% от всех безналичных транзакций.

Средний чек в интернете + мобильный телефон

А вот со средним чеком не все так радужно. Здесь какой-то выраженной динамки нет, фактически параметр зажат в довольно узком диапазоне, нижняя граница которого находится на уровне 9 400 тенге (январь 2017-го), а верхняя — на 18 300 тенге (август 2018-го). Как понятно из контекста, рост основных показателей (прежде всего, объема операций в интернете) происходит за счет количественных параметров, но не качественных. Весомую лепту вносят сюда, кстати, и транзакции, совершаемые с помощью мобильного телефона — они во многом ответственны за размытие показателя. Для справки: по данным «Beeline Казахстан», средний чек здесь составляет лишь 2500 тенге https://profit.kz/news/52030/Beeline-budet-vipuskat-virtualnie-platezhnie-karti/.

Уже не раз отмечалось, что средний чек — это не вопрос доверия к банкам, платежным картам и платежным системам в целом (здесь как раз картина год от года все лучше), а показатель, который сильно коррелирует с доходами потребителей. И здесь, к сожалению, не все хорошо. Лишь в последнее время мы видим, что ситуация начинает показывать первые обнадеживающие сигналы.

Объем безналичных операций по картам

За июнь 2019-го было произведено безналичных операций по карт-счетам больше, чем на триллион тенге. Впервые за всю историю. Рост год к году — почти 2,5 раза. Если уйти глубже и сравнить показатель июня 2019-го с тем, как выглядел рынок в 2017-м, то можно еще больше впечатлиться — рост пятикратный. Сегодня на карточные безналичные операции приходится почти 41% от всех транзакций по платежным картам (2,45 трлн тенге в июне 2019-го).

Что касается среднего чека по безналичным операциям в целом, то он находится на отметке около 11 тысяч тенге. Это значительно ниже, чем средний чек по операциям в интернете.

Объем операций по выдаче наличных

Тут, в целом, по аналогии со средним чеком по операциям в интернете + мобильный телефон, ситуация довольно волатильная, но тренд заметен, и он показывает рост — июнь «показывает» цифру 1,44 трлн тенге — это новый максимум (почти на 23% выше показателя аналогичного периода прошлого года). И все-таки есть ощущение, что цифра в будущем будет падать — наличные архаичны, с ними сопряжено множество рисков, карты же — это просто удобно, и все больше людей привыкает ими пользоваться.

Средний чек операции по выдаче наличных

Как уже не раз отмечалось, один из самых «скучных» показателей. И все же, заметно, что в 2019 году он снижается, если посмотреть год к году. Если взять июнь 2019-го к июню 2018 года, то падение составило почти 6%. Понятно, что объем операций по снятию наличных по картам — это своего рода «топливо» для роста объема и количества безналичных транзакций. И его еще предостаточно (как уже отмечалось, в общем пироге на операции с наличными приходится почти 60%). Банки еще не в полной мере освоили регионы в плане перевода людей на безнал. Инструменты, мотивирующие к переходу на пластик — разнообразные кэшбеки, рассрочки по карточкам — уже отработаны в крупнейших городах. Поэтому в следующем году мы, скорее всего, увидим продолжение истории.

Самое важное

Итак, говорить о том, что взрывной рост карточного бизнеса в Казахстане завершился, было бы преждевременно. Мы видим, как кривые, отражающие наиболее значимые параметры, идут по траектории ракеты — «в космос», цифры не опускаются ниже сотен процентов уже третий год. И, судя по всему, порох в пороховницах еще есть. Но имеется и слабое звено — это экономика. Индекс реальной заработной платы лишь в 2018 году показал слабые признаки восстановления. Так что безнал в нашей жизни, похоже, будет встречаться все чаще, но вот денег в целом будет больше не намного.