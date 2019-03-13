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Beeline будет выпускать виртуальные платежные карты

Оператор делает серьезную ставку на направление мобильных финансовых услуг.

13 марта 2019 16:55, Наргиз Асланова, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь

Beeline Казахстан отчитался об итогах работы мобильных финансовых сервисов в 2018 году. Оператор в целом отмечает все возрастающий интерес казахстанцев к подобным услугам. Так, количество пользователей МФС по итогам года выросло на 92% и достигло миллиона человек. Такой взрывной рост позволяет компании надеяться на двукратное увеличении этой цифры в нынешнем году.

Оборот по мобильным финансовым сервисам Beeline вырос на 265% и составил 68,6 млрд тенге. Средний чек среди пользователей МФС достиг уровня в 2500 тг. Для сравнения приведем пример: средний чек по операциям в интернете по всем платежным картам, эмитированным в Казахстане, в 2018 году составил 16251 тг. Оплата с мобильного телефона пока еще не «наступает на пятки» традиционным карточным транзакциям, но явно стремится к этому. Например, средняя сумма пополнения одной карты Beeline составила 117000 тг в месяц. Наиболее активно абоненты Beeline оплачивают Яндекс.Такси, товары на Aliexpress, а также покупки в Magnum и Small.

Сергей Коптик, Beeline

«Мобильный баланс — это не счет в банке, поэтому мы сделали акценты на операции с небольшим размером среднего чека, но совершаемые абонентами с высокой степенью частоты. В качестве примера приведу тот факт, что количество транзакций в популярном сервисе по оплате за проезд в общественном транспорте составило более 11,4 млн», — пояснил Сергей Коптик, руководитель мобильных финансовых сервисов Beeline Казахстан.

Beeline делает ставку на MFS, объединив баланс мобильного счета и платежной карты, а также выведя управление этим счетом в приложение «Мой Beeline». К концу 2018 года уже выпущено 155000 карт Beeline. Для сравнения — в 2017 году их было всего 30000. Как отметил Сергей Коптик, компания уже находится на одном уровне с банками по предоставлению финансовых услуг, хотя ее целевой фокус — те сервисы, где нет прямой конкуренции с банками.

«Я думаю, мы уже входим в одну десятку с банками по объему выпущенных карт. В этом году мы надеемся на достижение показателя в 300000 пользователей карт Beeline», — добавил Олег Алдошин, директор по цифровому бизнесу Beeline Казахстан.

Олег Алдошин, Beeline

Следующая цель, которую ставит перед собой оператор, — выпуск виртуальных карт. Beeline уже подал соответствующую заявку в Visa, и ожидает, что станет первой компанией в Казахстане, кто получит BIN от Visa для выпуска собственных виртуальных карт.

«Нам нужна виртуальная карта. ApplePay уже пришел в Казахстан. Я думаю, придут и SamsugPay и Google-кошелек. Компания Visa развернулась в сторону финтех-компаний. Она дает им BIN’ы для выпуска виртуальных карт. Мы начинаем этот проект. Абоненты Beeline смогут прямо в приложении заказать мгновенную виртуальную карту, и затем использовать ее в платежах через NFC. Нашим приложением можно будет расплачиваться в офлайне», — поделился планами Сергей Коптик.

В связи с этим Beeline намерен развивать собственную платежную организацию «Казевромобайл», генеральным директором которой и является Сергей Коптик. Уже сейчас поступают предложения от зарубежных партнеров, которые хотят, чтобы абоненты Beeline могли осуществлять платежи со своего баланса в их пользу.

«Если еще два года назад мобильные финансовые сервисы были неким стартап-проектом для телеком-оператора, то сейчас мы стали одной из полноценных составляющих core-бизнеса», — подытожил глава направления МФС.