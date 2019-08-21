Рамиль Мухоряпов заявил о полной готовности Chocofamily к конкуренции с зарубежными сервисами.

Как известно, на казахстанский рынок выходит сразу несколько зарубежных сервисов доставки продуктов и еды. Совсем недавно в Алматы появился международный сервис доставки Glovo, в тестовом режиме заработал Яндекс.Еда, планирует свой выход Wolt. Все эти инициативы подогревают интерес к рынку и местным игрокам, которые уже на нем присутствуют.

Многие отмечают, что самому крупному сервису, Chocofood, входящему в состав Chocofamily Holding, придется непросто — зарубежные игроки могут «откусить» от казахстанского пирога большой кусок, учитывая их агрессивные стратегии. Напомним — по самым свежим данным доля Chocofood составляет порядка 23,6% на общем рынке доставки еды в Казахстане и 82% — среди foodtech-агрегаторов.

Однако в самом холдинге на ситуацию смотрят вполне позитивно. Как заявил Profit.kz глава Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов, для компании — не в новинку конкуренция с зарубежными игроками. На примере сервиса Foodpanda, который холдинг приобрел в 2017 году, компания доказала свою прочную позицию на рынке.

«Выход каждого игрока — это вызов. Мы готовы, мы максимально собраны. С другой стороны, мы не видим каких-то конкурентных преимуществ, которые бы помогли нас обойти. Если смотреть на всех игроков, самый сильный — это Яндекс. У него в Казахстане есть база такси. Но эта база не больше, чем база наших пользователей. Поэтому мы не видим здесь конкурентных преимуществ. При этом у Яндекса очень маленькая доля в Казахстане по поиску — она несопоставима с долей в России. Конечно, это в любом случае плюс для них, как-то это им поможет, но вряд ли кардинально. Другой залог успеха — это качественная работа. И тут мы видим, что у Яндекс.Еды средний отзыв по России — 2 из 5. С точки зрения качества они очень сильно „просаживаются“. А мы на качество делаем упор. Не скажу, что мы идеальны, но с точки зрения заботы о пользователях мы сможем делать эту работу лучше. С точки зрения алгоритмов ни у кого из новых игроков конкурентного преимущества нет. А вот по работе с партнерами у нас безусловный плюс — мы работаем давно, партнеры нас знают. В целом, мы понимаем, что в ближайшие 3-4 года нас ждет серьезная конкуренция, но мы к этому готовы, для нас это нормально», — отмечает Рамиль Мухоряпов.

Упомянул он и традиционно агрессивную стратегию выхода иностранных игроков в Казахстан. Практику демпинга и попытки выжать с рынка игроков с меньшими бюджетами мы совсем недавно наблюдали на примере Яндекс.Такси в Казахстане.

«В наших текущих размерах вопрос инвестиций — это не вопрос чего-то недостижимого. Когда зарубежная компания говорит „мы привлекли 100 млн долларов“, то это деньги не исключительно для Казахстана. Они идут одновременно в несколько стран, в том числе с более крупными рынками. И понятно, что львиная доля этих денег будет потрачена не в Казахстане. Яндекс в прошлом году потратил очень много для России, 50 млн. Значит, сопоставимо потратит в Казахстане 5 миллионов. Хорошо, потратим и мы 5 миллионов, какие проблемы? Пусть демпингуют, мы тоже будем. Когда заходил сервис Яндекс.Такси, каких-то локальных конкурентов у сервиса не было — конкурентов с точки зрения технологий, базы пользователей. Они технологично были абсолютно новыми», — говорит Рамиль Мухоряпов.

Более того, одним из факторов, который побуждает Chocofamily активно включиться в борьбу за местный рынок, как раз и стал «неспортивный» подход иностранных сервисов. Как подчеркнул спикер, ему не понравился подход Яндекса и Uber’а.

«Они зашли два года назад с низкими ценами, убив тем самым всю конкуренцию. А сейчас подняли цены, при этом значительно ухудшилось качество сервиса и машин на линии. Мы точно не хотим, чтобы у нашей страны было такое будущее. Чтобы ребята пришли, поставили всех в безвыходное положение, а потом подняли комиссии для ресторанов до 40-50%. Поэтому нам есть, за что биться, как с эмоциональной точки зрения, так и с любой другой. Их конкурентных преимуществ мы не видим. У нас сильные акционеры! Нам готовы предоставлять столько средств, сколько нужно», — заявил глава холдинга.

К слову, часть инвестиций, которые на очередном этапе привлек Chocofamily Holding, как раз пойдет на развитие Chocofood, включая и борьбу с конкурентами. Сервис твердо намерен делать 10 тыс. доставок в день, хотя, как отмечает Рамиль Мухоряпов, для этого и придется вкладываться.