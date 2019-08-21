Chocofamily привлек 5 млн долларов инвестиций

Холдинг объявил о значительном росте показателей и амбициозных планах по экспансии на международные рынки.

Сегодня в Алматы Рамиль Мухоряпов, глава Chocofamily Holding, провел встречу с партнерами и журналистами, в ходе которой поделился итогами работы проектов холдинга. Одной из ключевых новостей стало объявление о привлечении нового раунда инвестиций в Chocofamily. Айдын Рахимбаев, основатель BI Group, вложил 5 млн долларов, которые пойдут на расширение и рост Food-направления и проекта «Рахмет».

«Люди определяют успех бизнеса, и абсолютное лидерство проектов Chocofamily в своих сегментах сформировалось благодаря команде профессионалов, — прокомментировал сделку Айдын Рахимбаев, основатель и акционер BI Group. — Ранее мы инвестировали в IT-проекты в профильной для нас строительной отрасли как в Казахстане, так и за рубежом. Это первая непрофильная инвестиция. Я инвестирую собственные средства, и очень рад, что смогу поддержать развитие этого потенциала Chocofamily».

Для Chocofamily это стало четвертым раундом привлечения капитала. Сегодня структура капитала компании выглядит следующим образом: 60% — у основателей и менеджмента Chocofamily Holding; 18% — у Тимура Турлова; по 10% — у Мурата Абдрахманова и Айдына Рахимбаева; 2% — у DEMUS Capital. Всего суммарный объем инвестиций в компанию превысил 8 млн долларов, а ее оценка достигла 50 млн долларов. При этом, у холдинга стоит весьма амбициозная цель — достижение оценки в 100 млн долларов к концу 2020 года.

«Мы гордимся составом инвесторов Choco, ценим высокий уровень их доверия. Участие Айдына Рахимбаева в капитале компании — это дополнительные ресурсы для развития, бесценный опыт, знания одного из лучших предпринимателей нашей страны. За последние семь лет Chocofamily выросла в 375 раз. Мы планируем вырасти еще в 18 раз в следующие пять лет. Нам есть, куда расти, но для этого нужно будет вкладываться», — заявил Рамиль Мухоряпов.

По итогам 2018 года консолидированный оборот Chocofamily Holding составил 152 млн долларов. По итогам 2019 года оборот должен достигнуть отметки в 220 млн долларов. Проекты холдинга занимают лидирующие места в ключевых сегментах e-commerce в Казахстане, что позволило холдингу занять 14,2% доли рынка электронной коммерции. Ежемесячные покупки по всем проектам холдинга составляют 501 тыс., уникальных покупателей — 700 тыс. (рост за год 40%).

«Каждый год мы растем быстрее, чем растет рынок. Новый раунд инвестиций — это отличный прецедент для Казахстана», — отметил спикер.

Как стало известно в ходе встречи, Chocofamily Holding продолжает подготовку к IPO — завершен аудит за 2016–2017 годы, к октябрю планируется закончить аудит за 2018 год. Более того, согласно озвученным планам, в стратегию холдинга на 2019–2023 годы входит экспансия на международные рынки, в результате чего 70% выручки должно будет генерироваться вне Казахстана.

Итоги проектов Chocofamily

— Объединенная компания Aviata и Chocotravel стала крупнейшим онлайн тревел-агентством в Казахстане. Сегодня компания продает более 132 тыс. авиабилетов в месяц (рост — 52% за год) и 140 тыс. ж/д билетов (рост — в 2,8 раза за год). За год ее доля на рынке онлайн-продаж авиабилетов выросла с 63% до 70%.

— Сервис доставки еды Chocofood за год вырос более чем в два раза и сегодня совершает свыше 2500 доставок в день. Среди партнеров сервиса — более 650 ресторанов. В текущем году сервис решил выходить за стандартную модель доставки готовой еды, подключив доставку цветов. А осенью планируется запуск продуктов питания, причем, срок доставки составит 40 минут.

«Это будет уникальный кейс. В долгосрочной перспективе Chocofood придет к доставке всего», — добавил Рамиль Мухоряпов.

— Финтех-сервис «Рахмет» стал самым быстрорастущим проектом Chocofamily — по количеству транзакций он растет на 20% ежемесячно (за год транзакции сервиса выросли в 10 раз). Приложение скачали более 500 тыс. пользователей, к сервису подключилось 1800 заведений-партнеров. Кстати, «Рахмет» является одним из наиболее активно используемых среди всех сервисов холдинга — средний показатель составляет 25 транзакций на одного пользователя. Для сравнения — у Aviata и Chocotravel всего две транзакции в год на одного пользователя, у Chocofood — 6-7 транзакций.

В дальнейшем «Рахмет» будут активно развивать для большего удобства партнеров. Планируется также его интеграция с другими сервисами холдинга. Уже с осени стартуют акции, в рамках которых пользователи смогут получить повышенный кэш-бэк при оплате «Рахметом»: в августе это будет 10% кэш-бэка с Chocofood; в ноябре — 10% на Chocolife; в декабре — 5% на Lensmark и 1% — на Aviata и Chocotravel.

— Chocolife, коллективные покупки, один из самых первых сервисов холдинга. За год количество его активных покупателей выросло со 182 тыс. до 197 тыс. человек. В рамках развития Chocolife планируется улучшение опыта работы с партнерами и повышение их NPS с существующих 33% до 70%. Так, например, партнеры смогут самостоятельно запускать акции, управлять контентом и отзывами в обмен на снижение комиссии, которую они отдают Chocolife.

«Это наш самый зрелый сервис, и он не растет такими быстрыми темпами, как наши более молодые проекты. Но я до сих пор не понимаю, почему российские купонные сервисы падают. Это блестящий продукт, мы ни разу не останавливались в росте», — отметил Рамиль Мухоряпов.

— Сервис iDoctor увеличил базу клиник в Казахстане до 2679 (для сравнения — год назад было 70 клиник), а докторов — до 13965 (год назад — 400 докторов). В рамках экспансии на зарубежные рынки холдинг запустил международный бренд Doc-Helps с базой в 20 тыс. клиник для рынков России, Украины, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. К октябрю 2019 года в сервисе ожидается до 500 тыс. докторов. Всего к декабрю текущего года 51% выручки iDoctor планируется генерировать за пределами Казахстана.

«Этот кейс показывает, что казахстанские технологические компании могут идти на другие рынки, могут побеждать. Мы понимаем, что в рамках той бизнес-модели, которая есть у iDoctor, это важный шаг. Любая компания из Казахстана, которая покажет, что может зарабатывать на международном рынке, создаст прецедент для всех остальных», — считает глава холдинга.

— Сервис HR-bot стал еще одним примером того, как казахстанский ИТ-продукт может быть востребованным на зарубежных рынках. 60% его выручки уже генерируется в России, к проекту проявили интерес такие компании, как Coca-Cola, Альфа-Банк, Технодом.

— Сервис Lensmark прочно удерживает первую позицию по продаже контактных линз в Казахстане. Его рост составил 7% год к году. Запущена доставка день в день (пока по Алматы), что было важно для многих пользователей. Более того, в среднесрочных планах — связка сервиса с Chocofood, что позволит сократить сроки доставки до нескольких часов.

«Стратегия Chocofamily 2019-2023 меняет ДНК компании. Через 5 лет мы планируем стать международной технологической компанией. В частности, планируем 70% выручки получать вне Казахстана, а технологии делать основой конкурентного преимущества наших продуктов», — подытожил CEO Chocofamily.