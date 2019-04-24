Казахстанский стартап HR-bot привлек 40 млн тенге инвестиций

Средства в капитал вложили фонд I2BF и Мурат Абдрахманов, компания оценена в $600 000.

Отечественный стартап HR-bot работает на базе мессенджера WhatsApp и позволяет автоматизировать первичный отбор кандидатов, самостоятельно проводя аудио- и видео-собеседования. Компанию основал Руслан Абдулганиев в 2018 году. HR-bot позволяет выстраивать общение по всем процессам в HR — от первичного контакта с кандидатами до опросов персонала. За год работы стартап обработал 1,5 млн кандидатов для более чем 25 компаний-клиентов. Отмечается, что все привлеченные средства будут направлены на расширение команды разработки.

«Наша цель — полностью роботизировать работу HR-менеджеров. Боты улучшают качество найма, скорость подбора персонала и снижают затраты рабочих часов на рутинные операции в 7-10 раз. Там, где на звонки уходило до шести часов в день, освобождается время на более качественный скрининг, на детальную аналитику и на стратегии удержания персонала», — говорит Руслан Абдулганиев, основатель HR-bot.

Компания стала первым партнером WhatsApp в Казахстане, получив официальный бизнес-профиль и легализовав использование мессенджера для корпораций. Официальное сотрудничество с WhatsApp позволяет системе увеличить пропускную способность каналов в 100 раз и оставаться стабильной.

«У проекта есть стократный потенциал роста, прежде всего на рынках России и Евросоюза, — уверен бизнес-ангел Мурат Абдрахманов (Astel, KazTransCom, Dent-Lux). — Мы ожидаем внедрение в продукт технологий искусственного интеллекта и выход на рынок Евросоюза уже в следующем году».

С момента основания в 2018 году это первый раунд инвестиций для HR-bot, не считая посевного раунда от Chocofamily Holding. Стартап уже провел успешную экспансию на российский рынок — 56% прибыли проекту приносят клиенты из России. На долю казахстанских пользователей приходится 44%. Среди партнеров HR-bot уже отметились Альфа-Банк, Евразийский банк, Technodom, DeFacto, Kelly Services (Россия) и др.

«HR-bot значительно сократил наше время в части операционной работы по закрытию линейного персонала, — делится Екатерина Валынкина, специалист по подбору персонала Technodom. — Конверсия воронки кандидатов с применением HR-bot инструмента достигает выше 70%».