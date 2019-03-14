Зарубежный сервис по доставке еды Wolt готовится выйти в Казахстан

Сейчас идет подбор сотрудников для казахстанского подразделения food-tech компании.

Как стало известно Profit.kz, сервис по доставке еды Wolt, который работает на нескольких международных рынках, активно присматривается к Казахстану. В настоящее время компания ведет подбор персонала, включая такие позиции, как генеральный менеджер, операционный менеджер, менеджер по маркетингу и менеджер по работе с ресторанами.

Wolt — технологическая компания, создавшая приложение для заказа еды в ресторане. Причем пользователь может заказать не только доставку, но и еду на вынос, а также — просто посетить ресторан, заранее заказав блюда. Штаб-квартира Wolt находится в Хельсинки (Финляндия). С момента запуска в 2015 году компания вышла на рынки 14 стран Европы и выросла до 1,5 млн зарегистрированных пользователей. Партнерские отношения установлены более чем с 3500 ресторанами. По заявлению самой компании, ее финансирование составило порядка 15 млн евро, а участие в финансировании приняли крупные представители европейской tech-индустрии. Среди них — бывший CEO Booking.com Кис Кулен (Kees Koolen), Никлас Зеннстрем (Niklas Zennström, основатель и бывший генеральный директор Skype), а также Ристо Сииласмаа (Risto Siilasmaa), председатель Nokia.

Мы связались с офисом Wolt, чтобы подробнее узнать о планах компании в Казахстане. Однако представители сервиса воздержались от комментариев по этому вопросу. Вместе с тем, интерес Wolt к местному рынку не удивителен, учитывая те перспективы, о которых совсем недавно рассказывал Николай Щербак, директор сервиса Chocofood, в ходе первой премии Chocofood Awards.