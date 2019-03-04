Казахстанский рынок доставки еды растет ежегодно на 20%

Food-tech сервис Chocofood назвал лучшие заведения Казахстана в рамках своей первой премии Chocofood Awards.

28 февраля в Алматы прошла первая премия в сфере доставки еды от сервиса Chocofood, где представители компании поделились интересной статистикой. Направление food-tech в Казахстане выражено весьма слабо, тем интереснее оказались цифры, озвученные в ходе мероприятия.

Мировой рынок доставки еды оценивается в цифру 95,4 млрд долларов. В Казахстане по итогам в 2018 года цифра достигла 11,6 млрд тенге (31 млн долларов). Доход на одного пользователя в год — 47 долларов. При этом соотношение пользователей доставки еды к населению в РК составляет всего лишь 3%. Аналогичная средняя цифра по миру — 15%. Таким образом, от среднемировых значений Казахстан отстает в 5 раз.

«Траты зависят от частоты заказов. В Казахстане пользователи в среднем делают 4 заказа в год на доставку. Для сравнения — в Европе пользователи делают 3 заказа в месяц. Разница — в 9 раз. Если наши качественные показатели будут улучшаться, у рынка все еще впереди. Если уровень пенетрации и частоты заказов в год вырастет пропорционально общемировым показателям, казахстанский рынок доставки еды может достигнуть 230 млн долларов», — отмечает Николай Щербак, директор сервиса Chocofood.

Рынок доставки еды сегодня делят сервисы доставки и рестораны с собственной доставкой. Food-tech сервисы занимают 31% рынка. Доля Chocofood составляет 23,6% на общем рынке доставки и 82% среди food-tech агрегаторов. Одна из весьма любопытных позиций в чарте ключевых игроков — заказы через Instagram. И хотя она пока невелика (всего 2,4% рынка), но демонстрирует рост. У KFC в Казахстане, например, доля на рынке доставки — 11,8%.

Chocofood в 2018 году осуществил 421128 заказов. На конец года у сервиса отмечено 100134 активных пользователей. Среднее время доставки — 55 минут, а штат курьеров — 100 человек.

«Мы агрегируем данные доставки еды со всего рынка. По сути, мы носители уникальной информации, которой готовы делиться с нашими партнерами: мы составляем тепловые карты, по которым можно определить лучшее геоположение для открытия ресторана, выявляем тренды среди категорий заведений, предоставляем портрет клиента. Одна из глобальных задач Chocofood — развитие рынка доставки еды в Казахстане в целом. Мы уверены, что инициатива премии станет одним из драйверов улучшения сервиса на рынке доставки», — говорит Николай Щербак.

Немного о трендах. На что ориентироваться сегменту питания, если он хочет не растерять своих клиентов? В первую очередь, это приложения по доставке еды, а также большое внимание к другим способам доставки онлайн. Мировая статистика говорит о том, что 76% пользователей посетят ресторан в случае успешного заказа онлайн. Еще один тренд — ориентир на поколение Y. Миллениалы тратят больше всего на готовую еду, они очень требовательны ко времени доставки, простому способу заказа, оплате в 1 клик, геймификации.

Прямую трансляцию с Chocofood Awards 2019, представление номинантов и награждение победителей смотрите на нашем канале в Facebook.