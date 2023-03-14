Technowomen Центральная Азия: өзiңе сен. Алматы

Форум Technowomen объединяет женщин и девушек из Казахстана, открытых для новых возможностей в мире технологий.

На форуме вас ждут истории успеха от лучших спикеров, лайфхаки, полезные знакомства и новые перспективы. В какой бы области вы ни искали себя, если вы хотите идти в ногу со временем, значит, нам по пути.

Тех, кто готов показать себя в деле, ждет дерзкий стартап-баттл. Для всех остальных — положительные эмоции, интересное общение и последние новости в сфере технологий из самых разных областей.

Некоммерческая организация Techno Women отмечает год с момента создания и в честь этого решила учредить премию TechnoWomen Leader 2023, результаты которой будут объявлены на форуме. Конкурс призван отметить женщин-лидеров, которые работают в технологичных и социально-значимых сферах Казахстана. Нам очень важно, чтобы каждая женщина-лидер в Казахстане имела возможность рассказать о своих достижениях и получить признание за свой вклад в развитие технологичных отраслей. Конкурсная комиссия, состоящая из представителей технологичных отраслей и членов некоммерческой организации Techno Women выберет номинантов на основе следующих критериев: актуальности проекта или деятельности, социальной значимости, достигнутых результатов и охвата проекта. Заявки на конкурс принимаются до 13 марта 2023 года, уведомление победителей состоится 14 марта 2023 года. Вручение премий пройдет на форуме 15 марта. Не упустите свой шанс принять участие в нашем форуме и показать себя и свой проект миру! Подать заявку можно здесь.

Ждем вас 15 марта на форуме, для участия необходима регистрация.