Оцифровать культурное наследие ШОС предложили в Минкультуры РК

Аида Балаева приняла участие в совещании министров культуры государств-членов ШОС.

7 июля в Циндао состоялось 22 совещание министров культуры государств-членов ШОС. Выступая на заседании, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила высокий уровень организации, подчеркнув, что ШОС стала международной платформой для развития культурного диалога и расширения гуманитарного сотрудничества.

«Культура — это не только традиции прошлого, но и живой язык будущего. И чем сильнее мы будем развивать совместные инициативы, тем прочнее станет духовное единство государств ШОС», — отметила Аида Балаева.

В числе значимых культурных совместных инициатив Фестиваль молодежи ШОС, Форум молодых лидеров ШОС. Запущен ряд якорных проектов: «Духовные святыни стран ШОС» и первый международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь ШОС», прошедший в г. Алматы в 2024 году c участием музыкальных коллективов из государств-членов ШОС. Что касается перспектив, то министр предложила развивать сотрудничество, направленное на поддержку креативной индустрии, развитие туризма и расширение межкультурных связей — учреждение передвижной Ярмарки ремесел и декоративного искусства ШОС, которая будет поочередно проводиться в странах ШОС, объединяя народных ремесленников, мастеров ковроделия, гончарного дела и резьбы.

Кроме того, Аида Балаева озвучила идею реализации «Цифровой платформы культурного наследия ШОС», которая будет включать виртуальные музеи стран-участников ШОС, произведений искусства, каталоги культурных объектов и видеоуроки мастеров. Она добавила, что Казахстан готов предложить свою экспертную и организационную поддержку в реализации этих инициатив, включая разработку концепции и проведение первого мероприятия в 2026 году в городе Алматы или Туркестан — древнем духовном центре Великой степи.

Также в рамках заседания состоялась коллективная встреча министров культуры государств-членов ШОС с заведующим Отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Шулэйем.

Детальнее культурного сотрудничества Казахстана и Китая обсудили на двусторонней встрече Аиды Балаевой с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Участники встречи отметили позитивный характер взаимодействия и выразили заинтересованность в его дальнейшем развитии.

Также состоялась двусторонняя встреча министра Аиды Балаевой с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым.