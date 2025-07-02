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    Анонс: Electronica Expo Kazakhstan 2025

    Посетите главную выставку электроники в Центральной Азии.

    2 июля 2025 17:41, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество, Регионы

    С 9 по 11 июля в Астане, в Международном выставочном центре EXPO, пройдет Electronica Expo Kazakhstan — Казахстанская международная выставка электроники: компоненты и технологии, электротехника и инновационные технологии, материалы и оборудование. Мероприятие объединит лидеров отрасли, новейшие технологии и передовые решения, а также представит весь спектр современной электроники — от компонентов и модулей до готовых цифровых решений.

    Вход на выставку свободный по предварительной регистрации.

    Electronica Expo Kazakhstan 2025 проводится при поддержке Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Акимата города Астаны, Министерства промышленности и строительства РК, Казахстанской ассоциации электронной промышленности, Казахстанской ассоциации IT-Компаний, Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС), АНО «Цифровая Экономика», Ассоциации продавцов программного обеспечения и ИТ-сервисов IT ALLIANCE SWS, Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и Казахстанской ассоциации энергоремонтных, проектных, инжиниринговых компаний и производителей энергетического оборудования.

    На выставке вас ждет более 150 участников из 10 стран, свыше 40 спикеров-экспертов и более 20 мастер-классов.

    5 причин посетить выставку:

    — Найти новых поставщиков и партнеров для развития бизнеса
    — Обеспечить компанию необходимым оборудованием и технологиями
    — Оптимизировать затраты компании
    — Получить консультации и рекомендации от производителей и поставщиков электротехнического оборудования
    — Встретиться с коллегами, которые приезжают на выставку со всей страны, и обсудить насущные вопросы.

    На выставке Electronica Expo Kazakhstan вы сможете:

    — Получить консультации экспертов на стендах компаний-участников и решить свои производственные задачи
    — Протестировать новейшие электронные компоненты и устройства в формате живой демонстрации
    — Ознакомиться с решениями повышения производительности производственных процессов
    — Провести личные встречи с первыми лицами ведущих компаний отрасли
    — Приобрести выставочный товар со скидкой на третий день выставки.

    На выставке вас также ждет насыщенная деловая программа:

    — Международная бизнес-конференция, на которой ведущие эксперты отрасли поделятся своим видением ключевых трендов в области цифровизации, автоматизации и развития электронной промышленности.
    — Круглый стол, организованный с кластером «Креономика», на тему «Цифровизация и роботизация отрасли производства электроники в эпоху перехода к Индустрии 5.0».
    — Соревнование по робототехнике, которое станет ярким моментом выставки и предоставит возможность продемонстрировать молодому поколению свои разработки в области робототехники и инновационных технологий.
    — Турнир по дрон-футболу, организованный ТОО «AARDVARK» — ведущим интегратором беспилотных технологий в Казахстане. Это соревнование, которое объединяет технологии, интеллект и драйв!
    — Кулинарный мастер-класс от фудблогера с использованием современной кухонной техники Nexser — понаблюдайте вживую за тем, как это работает на практике.
    — Пленарная сессия на тему «Женщины в AI» от некоммерческой организации Technowomen, где вас ждет пленарная сессия с ведущими экспертами и предпринимательницами в области искусственного интеллекта.
    — Круглый стол, организованный АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» МПС РК, на тему «Энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование: тренды, решения, внедрение».

    Выставка «Electroniса Expo Kazakhstan» является ключевым бизнес-событием в отрасли, собирая на одной платформе разработчиков, производителей и дистрибьюторов электроники, конечных пользователей, сервисные организации, интеграторов и других представителей отрасли, которые занимаются продвижением и закупками продукции.

    Не упустите эту возможность!

    Для получения более подробной информации о выставке, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру WhatsApp +905368106898 или напишите на почту info@electronica-expo.com.

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