Анонс: Electronica Expo Kazakhstan 2025

Посетите главную выставку электроники в Центральной Азии.

С 9 по 11 июля в Астане, в Международном выставочном центре EXPO, пройдет Electronica Expo Kazakhstan — Казахстанская международная выставка электроники: компоненты и технологии, электротехника и инновационные технологии, материалы и оборудование. Мероприятие объединит лидеров отрасли, новейшие технологии и передовые решения, а также представит весь спектр современной электроники — от компонентов и модулей до готовых цифровых решений.

Вход на выставку свободный по предварительной регистрации.

Electronica Expo Kazakhstan 2025 проводится при поддержке Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Акимата города Астаны, Министерства промышленности и строительства РК, Казахстанской ассоциации электронной промышленности, Казахстанской ассоциации IT-Компаний, Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС), АНО «Цифровая Экономика», Ассоциации продавцов программного обеспечения и ИТ-сервисов IT ALLIANCE SWS, Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и Казахстанской ассоциации энергоремонтных, проектных, инжиниринговых компаний и производителей энергетического оборудования.

На выставке вас ждет более 150 участников из 10 стран, свыше 40 спикеров-экспертов и более 20 мастер-классов.

5 причин посетить выставку:

— Найти новых поставщиков и партнеров для развития бизнеса

— Обеспечить компанию необходимым оборудованием и технологиями

— Оптимизировать затраты компании

— Получить консультации и рекомендации от производителей и поставщиков электротехнического оборудования

— Встретиться с коллегами, которые приезжают на выставку со всей страны, и обсудить насущные вопросы.

На выставке Electronica Expo Kazakhstan вы сможете:

— Получить консультации экспертов на стендах компаний-участников и решить свои производственные задачи

— Протестировать новейшие электронные компоненты и устройства в формате живой демонстрации

— Ознакомиться с решениями повышения производительности производственных процессов

— Провести личные встречи с первыми лицами ведущих компаний отрасли

— Приобрести выставочный товар со скидкой на третий день выставки.

На выставке вас также ждет насыщенная деловая программа:

— Международная бизнес-конференция, на которой ведущие эксперты отрасли поделятся своим видением ключевых трендов в области цифровизации, автоматизации и развития электронной промышленности.

— Круглый стол, организованный с кластером «Креономика», на тему «Цифровизация и роботизация отрасли производства электроники в эпоху перехода к Индустрии 5.0».

— Соревнование по робототехнике, которое станет ярким моментом выставки и предоставит возможность продемонстрировать молодому поколению свои разработки в области робототехники и инновационных технологий.

— Турнир по дрон-футболу, организованный ТОО «AARDVARK» — ведущим интегратором беспилотных технологий в Казахстане. Это соревнование, которое объединяет технологии, интеллект и драйв!

— Кулинарный мастер-класс от фудблогера с использованием современной кухонной техники Nexser — понаблюдайте вживую за тем, как это работает на практике.

— Пленарная сессия на тему «Женщины в AI» от некоммерческой организации Technowomen, где вас ждет пленарная сессия с ведущими экспертами и предпринимательницами в области искусственного интеллекта.

— Круглый стол, организованный АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» МПС РК, на тему «Энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование: тренды, решения, внедрение».

Выставка «Electroniса Expo Kazakhstan» является ключевым бизнес-событием в отрасли, собирая на одной платформе разработчиков, производителей и дистрибьюторов электроники, конечных пользователей, сервисные организации, интеграторов и других представителей отрасли, которые занимаются продвижением и закупками продукции.

Не упустите эту возможность!

Для получения более подробной информации о выставке, пожалуйста, свяжитесь с нами по номеру WhatsApp +905368106898 или напишите на почту info@electronica-expo.com.