Цифровые активы и устойчивое развитие: эксперты обсудили современные тренды

Международный финансовый центр «Астана» выступил со-организатором двух панельных сессий в рамках Astana International Forum, который прошел в столице Казахстана 29-30 мая.

Цифровые активы и финансирование устойчивого развития стали центральными темами этих дискуссий, которые собрали вместе представителей государственных органов, международных организаций и бизнеса для обсуждения главных трендов в финансовом секторе.

Ренат Бектуров, управляющий МФЦА: «Astana International Forum закрепил за собой статус дискуссионной площадки высокого уровня, где руководители государств и правительств, международные эксперты и представители бизнеса обсуждают глобальные вызовы и перспективы развития в сферах политики, экономики и финансов. В рамках форума МФЦА организовал сессии о важных темах современных финансов — цифровых активах, которые все глубже проникают в нашу повседневную жизнь и трансформируют экономику, и финансировании устойчивого развития для достижения целей по снижению влияния человека на окружающую среду».

Первой стала сессия «Революция цифровых активов: Астана на глобальной карте цифровых финансов».

Евгения Богданова, генеральный директор AFSA: «Казахстан предпринимает заметные шаги, чтобы занять позицию регионального лидера в секторе цифровых активов. Все началось в 2019 году с запуска FinTech-песочницы и экспериментального регулирующего режима на базе МФЦА. В 2022 году МФЦА совместно с национальными регуляторами инициировал пилотный проект по интеграции крипто-фиатных шлюзов с участием шести криптовалютных бирж, восьми банков и около 50 тыс. пользователей. Этот проект оказался весьма успешным. Сегодня МФЦА представляет собой полноценно функционирующую экосистему, в которой работают лицензированные криптоплатформы, такие как Binance, Bybit, Bitfinex, а также другие поставщики цифровых активов. Только за первый квартал этого года общий объем торгов составил 1,7 млрд долларов».

На сессии Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Лили Лю, президент Solana Foundation, Бинур Жаленов, руководитель цифровой трансформации и советник председателя Национального банка РК, Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan, и Санжар Сулейманов, вице-президент и региональный директор VISA в Центральной Азии, обсудили, как финансовый ландшафт трансформируется под влиянием цифровых активов.

Уже сейчас их быстрое внедрение открывает не только новые возможности, но и вызовы для финансовых систем и экономики в целом. В этой связи спикеры рассмотрели процесс эволюции цифровых валют — от криптовалют и токенов до цифровых валют центробанков (CBDC) — и их влияния на денежно-кредитную политику.

Также центральными темами обсуждения стали уникальность Казахстана и МФЦА в контексте глобального регулирования цифровых активов, возможности сервисов на основе блокчейна по упрощению трансграничных платежей и расчетов, влияние CBDC на традиционную монетарную политику и роль центробанков, а также рост популярности цифровых активов как инвестиционных инструментов в Казахстане и мире.

Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Казахстан: «Мы как Binance выбрали МФЦА в качестве юрисдикции, потому что Казахстан — это стратегически важный рынок для нашей компании. Особенно важно, когда в юрисдикции существует прозрачное, адекватное и сбалансированное регулирование. Более того, мы как компания считаем своим обязательством работать в таких условиях: делиться технологиями, инвестировать в инфраструктуру и человеческий капитал, развивать местные команды».

Лили Лю, президент Solana Foundation: «Криптоиндустрия должна продолжать инвестировать в развитие талантов и капитала. Именно эти два элемента всегда были основой для построения экосистемы вроде Solana — снова и снова мы привлекаем разработчиков, энтузиастов, предоставляем им ресурсы и возможности. И это тот подход, который мы намерены активно продвигать в Казахстане, ведь именно здесь сосредоточена одна из самых перспективных и динамичных экосистем талантов».

Главной темой второй сессии, организованной МФЦА, стали государственные зеленые облигации как важный инструмент для привлечения капитала в экологические и климатические проекты.

Модератором сессии «Государственные зеленые облигации: новые возможности финансирования национальной повестки в области устойчивого развития» выступил Бакытжан Карагойшин, управляющий директор «Фридом Банк Казахстан», а спикерами — Манас Гиждуаниев, генеральный директор Центра зеленых финансов МФЦА, Сухроб Ходжиматов, заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане, Биржан Астаев, управляющий директор по рынкам и продуктам AIX, Екатерина Комова-Бенджамин, глава представительства Международной финансовой корпорации в Казахстане, и Аскар Намазбаев, заместитель главы представительства ЕБРР в Казахстане.

По данным Climate Bond Initiative, к концу третьего квартала 2024 года в мире было зарегистрировано 554 облигации — зеленые, социальные и облигации устойчивого развития, которые выпущены 58 государствами на сумму в 630,5 млрд долларов.

Практика выпуска таких ценных бумаг набирает обороты по всему миру, и страны Центральной Азии не должны остаться в стороне от этого тренда. Использование таких инструментов помогает эффективнее достигать национальных целей развития.

Манас Гиждуаниев, генеральный директор Центра зеленых финансов МФЦА: «Объем рынка устойчивого финансирования в Казахстане сегодня достиг 1,7 млрд долларов, из которых 600 млн приходится именно на зеленые облигации. И я рад отметить, что 70% выпусков в этом сегменте были верифицированы нашей командой Центра зеленых финансов МФЦА. Однако важно подчеркнуть: все эти выпуски до сих пор были реализованы корпоративным сектором и международными институтами развития. В Казахстане пока не было ни одного выпуска суверенных или муниципальных зеленых облигаций, но именно здесь мы видим огромный потенциал. Сейчас мы активно сотрудничаем с региональными государственными структурами, помогая им выйти на рынок устойчивого финансирования. Один из ярких примеров — социально-предпринимательская корпорация „Актобе“, дочерняя структура акимата Актюбинской области. Она готовится к первому выпуску социальных облигаций в Казахстане, которые будут увязаны с региональными целями развития».

Биржан Астаев, управляющий директор по рынкам и продуктам AIX: «Если говорить о зеленых суверенных еврооблигациях, которые могло бы выпустить Министерство финансов, то пока таких прецедентов в Казахстане нет. Но я надеюсь, что мы это увидим в будущем. Почему это важно? Помимо того, что эти средства пойдут на экологические проекты и улучшат качество нашей жизни, я хотел бы отметить и финансовую сторону вопроса. Существуют специальные резервы — фонды, предназначенные исключительно для инвестирования в зеленые проекты. Многие международные инвесторы располагают такими фондами. Если Министерство финансов выпустит зеленые облигации, то эти ресурсы будут разблокированы, что увеличит спрос на выпуск и выгодное размещение для эмитента. А это уже прямая финансовая выгода для страны».

Эксперты сессии отметили, что выпуск госструктурами зеленых облигаций — это сигнал об их приверженности низкоуглеродному развитию и возможность привлекать капитал для зеленых проектов на более выгодных условиях от инвесторов. Последние все чаще обращают свое внимание именно на устойчивое развитие, отдавая предпочтение таким проектам вместо вложений в традиционные сектора экономики.

Также участники сессии обсудили основные барьеры, которые сдерживают выпуск государственных зеленых облигаций, истории успеха и лучшие практики в этом секторе, а также поддержку со стороны банков развития и международных финансовых организаций в выпуске зеленых ценных бумаг.