В Казахстане появится крипто-зона

В CryptoCity криптовалюты будут использоваться для покупки товаров, услуг и других целей — об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на Международном форуме Астана.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о создании в стране новаторской пилотной зоны CryptoCity, где криптовалюты будут использоваться для покупки товаров, услуг и других целей. Это заявление стало одним из ключевых моментов его выступления на Международном форуме Астана, который, по словам Президента, «был создан для поддержки сотрудничества, предоставляя платформу, основанную на взаимном уважении и открытом обмене мнениями». AIF2025 проходит в столице 29–30 мая.

«Мы встречаемся в период глубокой глобальной неопределенности. Возникает соблазн назвать этот момент перекрестком, переломной точкой в мировых делах. Но оставим подобные формулировки историкам. Сейчас гораздо важнее, каким будет наш ответ. Нам предстоит сделать выбор — в решениях, которые мы принимаем, и ценностях, которые мы отстаиваем», — подчеркнул Токаев, открывая форум.

Президент отметил значительный прогресс Казахстана в цифровой трансформации, что отражает стремление страны стать евразийским IT-хабом.

«Мы уделяем особое внимание искусственному интеллекту. Наша цель — стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок», — заявил Токаев.

Также глава РК сообщил о запуске самого мощного суперкомпьютера в Центральной Азии, который уже доставлен в страну.

«Первоочередная задача — сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому, мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах — от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул Токаев.

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев, комментируя планы по созданию CryptoCity, отметил, что у республики есть несколько потенциальных локаций для размещения пилотной криптозоны. По его словам, это могли бы быть умный город Алатау, курорт Боровое или территория EXPO в Астане.