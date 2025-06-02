Казахстан запустил первую в регионе Solana Economic Zone

Страна сделала очередной шаг в сторону цифровой трансформации и развития блокчейн-экономики.

В Астане состоялся запуск Solana Economic Zone Kazakhstan — первой в Центральной Азии экономической зоны на базе блокчейн-платформы Solana. В мероприятии, организованном при поддержке Solana Foundation, приняли участие представители государственных органов, международные эксперты и лидеры Web3-экосистемы. Запуск SEZ KZ прошел накануне Astana International Forum 2025 и стал важным событием на стыке технологий, инвестиций и государственной политики.

​​Мировая практика показывает, что создание специализированных зон для цифровой экономики — эффективный инструмент для технологического рывка. Так, к примеру, в Дубае работает Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Crypto Centre, где размещены десятки блокчейн-компаний, действует благоприятное регулирование, а стартапам предоставляется доступ к инфраструктуре и инвестициям.

Казахстан берет за основу лучшие международные практики, адаптируя их под собственные стратегические цели. Solana Economic Zone станет платформой для обмена опытом, пилотирования решений и выхода казахстанских компаний на глобальные рынки.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев отметил, что запуск Solana Economic Zone отражает стратегическую готовность Казахстана интегрировать передовые цифровые технологии в экономику: «Мы нацелены на создание устойчивой и конкурентоспособной цифровой среды. Проекты, подобные Solana Economic Zone, позволяют нам тестировать и внедрять новые подходы, от токенизации активов до развития кадрового потенциала в Web3».

В рамках мероприятия были представлены решения на базе блокчейна от международных стартапов, работающих в таких отраслях, как энергетика, финансы, агротехнологии, геймдев и торговля. Кроме того, участники обсудили возможности токенизации ценных бумаг, золота, недвижимости и других активов.

Итогом встречи стало подписание стратегического меморандума, включающего такие вопросы как:

— Токенизация капитальных рынков. Пилотный проект с участием AIX, Solana Foundation, Jupiter и Intebix, направленный на внедрение токенизированных инструментов в действующую финансовую инфраструктуру.

— Развитие Web3-талантов. МЦРИАП и Solana Foundation запустят образовательную программу с фокусом на Rust и блокчейн-инжиниринг. Планируется сотрудничество с университетами и Astana Hub.

— Привлечение международных Web3-компаний. Совместно с Forma будут реализованы программы поддержки глобальных стартапов, включая доступ к инфраструктуре и регуляторное сопровождение.

«Министерство продолжает работу над созданием условий для развития передовых технологий от искусственного интеллекта до блокчейна — в интересах цифрового суверенитета и экономического роста страны», — отметили в МЦРИАП.