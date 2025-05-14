Школьник из Казахстана признан сильнейшим информатиком в Центральной Азии

С 7 по 13 мая в Ташкенте прошла III Международная олимпиада Аль-Хорезми по математике и информатике.

Ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» Восточно-Казахстанской области завоевал золотую медаль и признан сильнейшим участником среди более 200 талантливых школьников из девяти стран региона.

Олимпиада Аль-Хорезми направлена на развитие интеллектуального потенциала молодежи Центральной Азии и популяризацию точных наук. В прошлом году наши школьники завоевали 4 медали. Сборная нашей страны показала 100% результат — все шесть участников вернулись с наградами.