Систему видеонаблюдения внедряют в Шымкенте

Президент посетил ряд объектов и ознакомился с проектами, которые будут реализованы.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью конгресс-холла, который был сдан в июне прошлого года. Центр, построенный по поручению президента, предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь также функционируют центр ремесленников и мастерские. Президента также проинформировали о цифровых решениях, реализуемых в Шымкенте.

В числе представленных проектов — интеллектуальная система управления светофорами на базе отечественной разработки «СМЭУ Астана» и цифровая платформа Avtobys. Кроме того, в сотрудничестве с Sergek Group и Freedom Telecom внедряется система наружного видеонаблюдения и высокоскоростного интернета на базе технологии FWA, обеспечивающая бесперебойный мониторинг дорожного движения и общественного порядка.