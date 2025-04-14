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66,7 тыс. казахстанцев прошло обучение на платформе Skills Enbek

    Систему видеонаблюдения внедряют в Шымкенте

    Президент посетил ряд объектов и ознакомился с проектами, которые будут реализованы.

    14 апреля 2025 08:54, Profit.kz
    Рубрики: Регионы

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью конгресс-холла, который был сдан в июне прошлого года. Центр, построенный по поручению президента, предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь также функционируют центр ремесленников и мастерские. Президента также проинформировали о цифровых решениях, реализуемых в Шымкенте.

    В числе представленных проектов — интеллектуальная система управления светофорами на базе отечественной разработки «СМЭУ Астана» и цифровая платформа Avtobys. Кроме того, в сотрудничестве с Sergek Group и Freedom Telecom внедряется система наружного видеонаблюдения и высокоскоростного интернета на базе технологии FWA, обеспечивающая бесперебойный мониторинг дорожного движения и общественного порядка.

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