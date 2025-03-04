19 лет лидерства: как Samsung удерживает вершину рынка телевизоров

Компания завоевала доверие и поддержку пользователей, на протяжении десятилетий задавая стандарты в индустрии и внедряя инновации, которые превращают телевизоры во что-то гораздо большее, чем просто устройства для просмотра контента.

Samsung Electronics уже 19 лет подряд удерживает лидерство на мировом рынке телевизоров. В 2024 году, по данным аналитической компании Omdia, компания снова доказала свое превосходство: ее доля на рынке составила внушительные 28,3%.

Секрет успеха прост. Samsung завоевала доверие и поддержку пользователей, потому что на протяжении десятилетий задает стандарты в индустрии, постоянно внедряя инновации, которые превращают телевизоры во что-то гораздо большее, чем просто устройства для просмотра контента.

В последние годы компания делает ставку на премиальные модели и сверхбольшие экраны, и этот расчет себя оправдывает. Почти каждый второй телевизор стоимостью от $2500, проданный в мире в 2024 году, принадлежит Samsung (49,6% рынка). А в категории экранов от 75 дюймов компания занимает 28,7%.

Технологии QLED и OLED остаются главными драйверами роста. Только за 2024 год Samsung продала 8,34 млн QLED-телевизоров, охватив 46,8% мирового рынка. Это означает, что пользователи по-прежнему высоко ценят яркие цвета и превосходную контрастность этой технологии. OLED-направление тоже показывает стремительный рост: продажи OLED-телевизоров компании увеличились на 42% за год, достигнув 1,44 млн единиц. В итоге Samsung удерживает 27,3% рынка OLED, укрепляя свои позиции даже в тех сегментах, где традиционно доминировали другие производители.

Samsung превращает просмотр телевизора в настоящее погружение. Флагман Neo QLED 8KQN900D с передовым процессором NQ8 AI 3 поколения доводит картинку до совершенства — технология 8K AI Upscaling Pro на базе 512 нейронных сетей анализирует изображение и улучшает его до сверхчеткого 8K. Модель OLED4KS95D тоже впечатляет: антибликовая технология устраняет раздражающие отражения, а яркость OLED HDR Pro поднимает детализацию на новый уровень.

Но картинка — это только половина впечатлений. ИИ-технологии в телевизорах Samsung подстраивают звук под пространство и контент: диалоги звучат четче, а спецэффекты обволакивают, создавая эффект присутствия. Теперь кино, игры и спортивные трансляции воспринимаются так, будто вы сами оказались в центре событий.

Приобрести инновационные телевизоры Samsung на выгодных условиях, включая рассрочку и бесплатную доставку, можно в официальном интернет-магазине Samsung или у партнеров компании.