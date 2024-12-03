Саясат Нурбек обсудил с деканом Стэнфордского университета стратегию развития образовательной среды

Пол Ким посетил Казахстан, встретился с министром науки и высшего образования и провел уникальные мероприятия для студентов и предпринимателей.

Казахстан посетил доктор Пол Ким, всемирно известный специалист в области образования, инноваций и предпринимательства. Доктор Ким — член Совета директоров Всемирного банка, ранее — декан и СТО Стенфордского Университета, за более чем 24 года воспитавший не одно поколение всемирно известных предпринимателей. Сейчас он разрабатывает программы для ведущих университетов разных стран мира, включая Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Казахстане Пол Ким провел ряд мероприятий, направленных на раскрытие потенциала казахстанской молодежи и предпринимателей.

На базе Казахстанско-Американского университета доктор Ким провел семинар и воркшоп «Ключевые компетенции учащихся в эпоху ИИ». Участниками мероприятий стали прошедшие специальный конкурсный отбор студенты из ведущих университетов страны, включая КАУ, КБТУ, Нархоз, университет им. Сатпаева и Туран. Пол Ким по всему миру проводит воркшопы, специально разработанные по стенфордской методике для определения творческого и предпринимательского потенциала молодых людей. По итогам воркшопа команда КБТУ стала победителем и получила уникальный приз лично от Пола Кима: поездку в образовательный тур в Лос-Анджелес или Пекин — на выбор. Кроме того, все участники семинара получили «домашнее задание», успешное выполнение которого подарит им ознакомительный тур в Силиконовую долину.

Доктор Ким был впечатлен казахстанскими студентами, назвав их одной из самых талантливых и перспективных аудиторий, с которыми ему доводилось работать, и заявил, что с таким человеческим потенциалом у страны есть все шансы стать процветающим инновационным хабом мирового уровня, если мы правильно будем развивать образовательную среду.

Профессор Ким также провел двухдневные воркшопы для казахстанских стартапов и предпринимателей на базе образовательной платформы Yassa. Здесь он оценил уровень инновационного мышления и подчеркнул важность подготовки нового поколения предпринимателей.

Важной частью визита доктора Кима стала организованная сообществом TechnoWomen встреча с Саясатом Нурбеком, министром науки и высшего образования РК, на которой обсуждалась стратегия развития образовательной среды и создание в Казахстане академического хаба для всего региона ЦА. В рамках этой стратегии уже было открыто 23 филиала иностранных вузов и привлечено 35 тыс иностранных студентов. Стороны говорили о том, что следующим шагом реализации стратегии должно стать создание специальных программ для воспитания предпринимательского духа и увеличения потенциального числа предпринимателей. Пол Ким отметил, что Казахстан имеет все шансы для успешной реализации этой стратегии.

Пол Ким подчеркнул, что мировая система образования — от начального до высшего — нуждается в коренных изменениях. В эпоху стремительного развития ИИ и других технологий, которые перестраивают индустрии и вытесняют привычные профессии, образование больше не может ограничиваться подготовкой специалистов для уже существующих ролей. Вместо этого важно учить студентов создавать свои собственные возможности.

Профессор, сравнивая наших студентов со сверстниками из других стран, где он побывал, подчеркнул, что молодые казахстанцы обладают уникальным интеллектуальным потенциалом, одним из самых высоких в мире, а формирование предпринимательской среды на уровне университетов может стать ключевым фактором для успешного развития инновационной экономики.

Елена Седых, председатель стратегического комитета TechnoWomen, в свою очередь подчеркнула, что будущее Казахстана во многом зависит от подготовки нового поколения предпринимателей. И чтобы Казахстан смог адаптироваться к вызовам нового времени, система образования с самого детства должна развивать у людей предпринимательское мышление, а также умение взаимодействовать в команде. Использование ИИ в образовании дает инструмент для создания адаптивного и гибкого учебного процесса, который способен учитывать способности и интересы каждого учащегося. Внедрение и развитие soft skills становится основой для устойчивого успеха.

В заключение своего визита в Казахстан в рамках форума «IV национальная школа ректоров», прошедшего в Астане, доктор Ким провел мастер класс для ректоров, деканов и профессорского состава университетов о современных подходах к развитию образования, а также поделился опытом Стэнфордского университета в этом направлении.

Напомним — недавно в Алматы состоялась масштабная конференция Profit Education Day 2024, где обсуждалось использование современных технологий в образовательном процессе.