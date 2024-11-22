Эксперты обсудили, как развивается цифровизация образования в Казахстане, на шестой ежегодной конференции PROFIT Education Day. И, конечно, не обошлось без искусственного интеллекта...

15 ноября в Алматы научное сообщество собралось на конференции PROFIT Education Day 2024, чтобы обсудить, как современные технологии влияют на образовательный процесс, как его трансформируют и какие проблемы несут.

Нурсултан Махатов, директор Департамента цифровизации и государственных услуг Министерства науки и высшего образования РК, сделал обзор того, как проходит цифровизация высшего образования в стране. Он также представил информационную систему «Единая платформа высшего образования», интегрированную с порталом eGov, Smart Data Ukimet и ИС госорганов. Платформа включает несколько модулей и предназначена, в том числе, для сбора, анализа и представления данных, связанных с высшими учебными заведениями, студентами и их стипендиальными программами, выпускниками и преподавательским составом.

«У нас имеются данные о 668 тыс. студентах и более 2,4 млн выпускников. На платформе ведется реестр образовательных программ — всего их более 8 тыс. Имеется также система управления рисками и данные по финансированию. А сервис „Цифровые документы“ в ИС ЕПВО позволяет пользователям получать доступ к своим дипломам и другим важным документам в цифровом формате», — добавил спикер.

При этом, приоритетом сегодня, по мнению Нуркена Мусабаева, проректора по цифровизации Казахского национального педагогического университета им. Абая, является хорошая инфраструктура (сети, ЦОД, системы хранения данных), а также понимание того, что происходит с точки зрения бизнес-процессов в самом университете.

А Жанна Тулегенова, руководитель проектного офиса по устойчивому развитию Satbayev University, говоря о принципах цифровизации, отметила, что в фокусе вуза — путь студента, от первого контакта с абитуриентом до выдачи диплома, а также цифровизация управления образовательной деятельностью и цифровизация всех бизнес-процессов университета. При этом она обращает внимание на то, что все это не должно препятствовать творческой свободе преподавателей и студентов, а наоборот — создавать для них условия по максимальному использованию цифровой инфраструктуры.

Нуржан Дузбаев, проректор по цифровизации и инновациям Международного университета информационных технологий, присоединился к мнению коллег, добавив, что среди приоритетов также — удобство, надежность систем и безопасность: «Я хотел бы добавить, что в современном образовании есть определенные тенденции, которым важно следовать — гибридное образование, использование интерактивных элементов, онлайн-уроки».

Искусственный интеллект на пороге

Нурсултан Махатов также рассказал о работе, которая проводится по разработке Кaz-LLM и развитию сети суперкомпьютеров. «Наше министерство совместно с Министерством цифровизации участвует в большом проекте по созданию Кaz-LLM. Как вы знаете, было поручение со стороны Главы государства, чтобы Казахстан разработал свою языковую модель, которая будет основываться на казахском языке. И наше министерство, владея политикой в сфере казахского языка, сейчас собирает маркированные размеченные данные и передает в Назарбаев университет, а он, в свою очередь, разрабатывает на этой основе большую казахскую языковую модель. В дальнейшем она будет использоваться высшими учебными заведениями, министерствами и правительством», — пояснил Нурсултан Махатов.

На сегодняшний день «Тіл-Қазына» совместно с вузами и НИИ собрал и передал в АО «НИТ» и ISSAI 1 млрд словоупотреблений для обучения Kaz-LLM. В целом экосистема Кaz-LLM будет объединена с сетью суперкомпьютеров и национальной платформой ИИ.

«Чтобы создать Кaz-LLM, требуется порядка 200 млрд токенов. Остальные токены Назарбаев университетом создаются с помощью переводчика. Министерство цифровизации, со своей стороны, закупает в этом году с помощью экспортной лицензии суперкомпьютер. Далее на этих мощностях будет тренироваться и разрабатываться Кaz-LLM и большая национальная платформа искусственного интеллекта. Министерством цифровизации проводится работа по помощи нашим университетам, чтобы они создавали свой Академический кластер, который будет состоять из суперкомпьютеров. Как вы знаете, ранее у нас было два суперкомпьютера. Один — на базе Satbayev University (мощность порядка 10 терафлопс) и второй — у ЕНУ имени Л. Н. Гумилева (мощность 10 терафлопс). По итогам переговоров и тех соглашений, которые были заключены ранее с правительствами Китая и Индии, для ЕНУ у нас получилось сделать апгрейд суперкомпьютера до мощности 100 TFlops. А КазНУ имени Аль-Фараби в этом году получил суперкомпьютер от правительства Китая мощностью почти 1,98 петафлопс. Этот суперкомпьютер является самым мощным в Центральной Азии», — поделился спикер.

С помощью этих суперкомпьютеров в Казахстане создают большой Академический кластер, который запустится в следующем году. Его смогут использовать казахстанские университеты для научных исследований. Общая мощность сети будет составлять 2 петафлопс.

Что касается подготовки высококвалифицированных специалистов, казахстанские вузы сотрудничают с крупнейшими мировыми компаниями, среди которых — Google, Nvidia, Huawei, BINANCE, Lenovo, Microsoft, Tether. Запущена целая серия программ и курсов по обучению студентов и преподавателей.

Тему искусственного интеллекта в образовании продолжил Антон Заграничный, научный сотрудник Лаборатории инноваций в образовании Института образования (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). Он сделал обзор стратегий и подходов по интеграции ИИ в образовательный сегмент в КНР, РФ и Европейском союзе, отметив, что хотя ИИ не остается без внимания академической сферы, но не является основным стратегическим приоритетом. Это формирует риск невостребованности или неоптимального использования ИИ в образовании.

«ИИ — друг или враг учителя?». Таким вопросом в своем выступлении задалась Елена Капранчик, руководитель департамента цифрового развития ТОО «Алматыкiтап баспасы». Она показала, как создавался интеллектуальный ассистент на платформе TopIQ.kz. К слову, к платформе TopIQ уже подключено 2719 школ в 16 областях Казахстана. На ней размещено 147 учебных пособий, художественная литература, тренажеры. Платформа интегрирована с системами электронных дневников во всех регионах страны.

«Среди основных опасений учителей по использованию ИИ в образовании — снижение эмоциональной связи между учителем и учеником, потеря у учащихся навыков самостоятельного мышления (зависимость от технологий), неравенство доступа и как следствие — цифровой разрыв, предвзятость алгоритмов ИИ, беспокойство о востребованности профессии педагога. Между тем, ассистенты на базе ИИ помогают персонализировать обучение, наладить интерактивность и обратную связь, анализ данных и прогнозирование, а также обеспечить перевод материалов и мультимодальное обучение», — говорит Елена Капранчик.

Стратегию развития цифровизации и подходы в управлении университетом в эпоху ИИ представил Махмут Томанов, член правления и проректор по стратегическому развитию и ИТ Кызылординского университета имени Коркыт ата. По его словам, в университете реализуется стратегия по целенаправленной планомерной цифровизации бизнес-процессов, цифровизация образовательного процесса, сотрудничество с наукой, бизнесом и производством через размещение исследований на цифровых платформах. Кроме того, в вузе создается лабораторная база, включающая работу с большими данными с применением ИИ, 3D-моделирование, IoT, облачные технологии, VR и CV, облачные технологии и кибербезопасность.

«Студент — это наш основной „клиент“, и мы должны создать экосистему вокруг него», — напоминает Махмут Томанов.

Продукты, решения, проекты

Об информационных технологиях для образовательного пространства рассказал Аскар Сатыбеков, директор Logic Computers. Он представил видение модели образовательного пространства и те решения, которые может предложить Logic Computers. Среди них — инфраструктура печати, построенная с использованием PaperCut MF, сервис платной печати, решения для организации типографий в образовательных учреждениях, а также интерактивные панели Newline и система записи и трансляции видеоуроков AREC. При этом, все решения, включая МФУ, легко внедрить, управлять и обслуживать благодаря сервисной модели работы.

Тему продуктов и решений для сферы образования продолжили Акан Кулжан, директор проектного направления Hikvision Kazakhstan, и Галина Сизаско, руководитель по развитию Торгового дома «Intant». Они представили успешные кейсы создания безопасной и эффективной учебной среды, от школьного автобуса до аудитории, на базе решений Hikvision. В основе решения лежит защита безопасности всего кампуса за счет системы видеонаблюдения и контроля, управления транспортными средствами и событиями. Это камеры и радары, системы распознавания лиц, сигнализации, терминалы доступа, GPS-системы. Спикеры провели обзоры продуктов Hikvision и показали, каким образом эти системы могут быть реализованы для различных задач (отслеживания школьных автобусов, анализа поведения детей, отслеживания посещаемости классов и внедрения дистанционного обучения).

Евгений Ильницкий, инженер по продажам и технической поддержке Biamp, показал акустические решения для учебных классов и аудиторий. Компания Biamp насчитывает 50-летнюю историю в усилении и обработке звука. Она предлагает полный спектр аудио-решений, которые могут быть применены в переговорных, аудиториях, зданиях и кампусах образовательных учреждений.

«Наша система CROWD MICS помогает услышать и понять речь преподавателя и вопросы или ответы студента, вовлечь аудиторию, превратив любой смартфон в радио-диктофон, устройство для голосования или передачи текстовых комментариев», — отметил Евгений Ильницкий. Он также представил видеобар для небольших учебных классов, масштабируемую аудио-систему для аудиторий любых размеров и специальный онлайн-дизайнер, который позволяет составить схему размещения оборудования в зависимости от учебной аудитории.

А Ади Амиров, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан», показал оборудование компании Keysight, специализирующейся на измерительных решениях и, в частности, ее подразделения квантовых инженерных решений (QES, Quantum Engineering Solutions). В арсенале Keysight — широкое разнообразие приборов, среди которых — векторные анализаторы цепи, анализаторы DC и полупроводников, осциллографы и оцифровщики. Компания также поставляет приборы для радиочастотных электрооптических измерений, инструменты и пробники для автоматизированного тестирования и даже решения для квантовых исследований.

Дмитрий Карих, коммерческий директор Avular, рассказал о возможностях гибридного обучения с использованием умных камер Owl Labs. Он показал возможности камер для аудиторий и переговорных комнат. Meeting Owl, универсальная камера все-в-одном, обеспечивает обзор на 360 градусов, оснащена 8 микрофонами и 3 громкоговорителями, функцией слежения за докладчиком. При этом камеры очень просто подготовить к работе, они также могут использоваться в коннекте друг с другом. Owl Labs также разработала специальную камеру для белой доски Whiteboard Qwl, позволяющую транслировать контент, который докладчик пишет или рисует на доске. К системе также можно подключить аудио-устройство Owl Bar.

У Jabra на стенде было представлено оборудование для видеоконференций — интеллектуальные видеокамеры PanaCast 20, PanaCast 50, беспроводные наушники Evolve2, беспроводной спикерфон для аудиоконференций Speak2 75. На сегодняшний день это ведущие профессиональные устройства, которые успешно используются в образовательном секторе и дают возможность сделать этот процесс эффективным.

О том, как расширенная и виртуальная реальность могут применяться в образовательном процессе, рассказал Асылбек Исахов, ректор Международного университета информационных технологий. Он сделал обзор проектов IITU Mixed Realty Lab, среди которых — проекты в медицине (операционные тренажеры, визуализация, ментальное здоровье, обезболивание), обучении (среднее и высшее образование, промышленность, управление персоналом, социализация), индустрии развлечений (маркетинг, кинематография, искусство, мероприятия), военно-промышленном комплексе (правоохранительные органы, тренировочные лагеря, симуляторы транспортных средств, симуляторы боя). Помимо этого, Асылбек Исахов рассказал о модели Метауниверситета МУИТ, который осуществляет опережающую подготовку кадров через иммерсивное обучение и виртуальные технологии.

Еще об одном современном образовательном подходе в своем докладе рассказал Александр Мезин, директор центра мультимедийных технологий, старший научный сотрудник GameLab KBTU. Он показал, как может быть реализовано обучение через участие в разработке open-source игр. GameLab KBTU была открыта в 2022 году на базе ШИТиИ КБТУ, имеет 10 дисциплин в бакалавриате, 6 дисциплин в магистратуре, 7 студенческих проектов в менторинге и 2 бесплатных онлайн-курса. Также в рамках проекта работают летние школы, хакатоны, проводятся открытые лекции. В рамках коллаборации с UNICEF в GameLab KBTU запущен курс по разработке игр Level UP и курс по разработке Digital Public Goods (DPG Lab).

Интересный образовательный проект, на этот раз — для школьников, представила Аружан Саин. Она рассказала о Мектеп Online, который предоставляет бесплатный доступ к качественному образованию для детей на русском и казахском языках. Проект интересен тем, что предоставляет детям качественные знания независимо от места проживания — он включает более 6000 видеоуроков и 2600 мультфильмов. Автором проекта является фонд Vector Foundation.

«Мы создаем образовательный контент для детей и искренне верим, что распространять знания — это самое лучшее, чем люди могут делиться друг с другом. 100 млн просмотров и сотни тысяч подписчиков за четыре года — результат нашего труда и веры в детей», — говорит Аружан Саин.

Жулдыз Омарбек, CEO Цифровой библиотечной системы «Qazaq Mura», отметила нехватку художественной литературы в регионах и сделала обзор цифровизации библиотек в Казахстане. Она также представила проект Qazaq Mura, способный значительно сэкономить бюджетные средства, обеспечив при этом школы необходимой литературой.

«Изучив сферу библиотечного дела, мы адаптировали все процессы под IT-продукт Qazaq Mura. При его интеграции школа получит централизованную базу данных с доступом 24/7, систему, которую можно запустить на любом устройстве, онлайн читательский билет для каждого пользователя, базу свыше 3000 произведений и актуальные цифры по библиотекам в live-режиме», — говорит Жулдыз Омарбек.

Позитивное заключение

Подытоживая все дискуссии и выступления на PROFIT Education Day 2024, можно отметить, что как раз в образовательном сегменте Казахстана цифровизация продвигается хорошо. Большинство вузов следует своей стратегии, внедряя не только современные форматы обучения, но и развивая научную деятельность в рамках лабораторий. Кроме того, не забывают они и о развитии инфраструктуры, о важности наличия которой говорили эксперты в начале панельной секции — в этом учебным заведениям приходит на помощь частный бизнес. При этом цифровые решения, помимо прочего, помогают сэкономить бюджет и сократить количество отчетов, предоставляемых госорганам.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Education Day 2024.

Видеозапись конференции: