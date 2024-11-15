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90% сельских населенных пунктов d HR будет покрыто оптоволокном

    Profit Education Day 2024

    Фоторепортаж с конференции Profit Education Day 2024, посвященной цифровизации образования в Казахстане.

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