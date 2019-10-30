PROFIT Education Day 2019: как сохранить фундаментальные знания и успеть за цифровизацией?

25 октября в Алматы прошла конференция PROFIT Education Day 2019, где обсуждались информационные технологии в образовании.

Примечательно, что если буквально несколько лет назад в рамках аналогичных конференций представители сферы образования только знакомились с предлагаемыми решениями и рассматривали лишь вероятность их применения, то сейчас проникновение цифровизации уже достаточно заметно. Представители многих вузов уже не просто говорят о тех или иных внедрениях, но в целом задумываются о трансформации сферы образования в соответствии с современными тенденциями.

Одним из ключевых посылов, который был высказан в ходе PROFIT Education Day 2019, стало предположение о том, что современные вузы должны работать аналогично корпорациям. То есть подход к обучению студентов необходимо менять, на институт или университет нужно смотреть как на организацию, которая оказывает услуги — со всеми вытекающими требованиями к качеству, актуальности и востребованности таковых. Соответственно, ИТ-службы вузов при такой модели выступают в качестве сервисных компаний, обеспечивая функционирование всех систем и позволяя максимально оперативно предлагать новые «услуги».

Модератор конференции Владимир Соловьев, руководитель департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве РФ, отметил существующую конкуренцию между традиционным образованием и дистанционными сервисами. По его словам, многие компании сегодня готовы нанимать людей без высшего образования, но с какими-то определенными навыками. И эта тенденция будет развиваться, оказывая влияние на традиционные формы обучения и проникая в них.

Подходы меняются. «Где-то облачному образованию будет нужен живой человек, а где-то — традиционная форма в виде лекций и семинаров будет заменена на прослушивание курсов на массовых платформах. Сегодня важно готовить специалистов не для индустриальной или сельскохозяйственной страны, а для постиндустриального общества, где очень важна индивидуальная составляющая, очень важен контент. Это гораздо важнее, чем какие-то материальные продукты, которые можно потрогать. Университеты трансформируются, люди трансформируются, курсы трансформируются, и это движение, конечно, будет продолжаться», — уверен Владимир Соловьев.

А вот как высказывались на темы превращения вузов в корпорации и трансформации обучения эксперты, приглашенные на панельную дискуссию PROFIT Education Day 2019.

«Университеты перестали быть центрами знаний. В эпоху цифровизации знания надо давать быстро — иначе вузы проиграют образовательным курсам. Да, вузы должны быть корпорациями, но корпорациями, генерирующими знания. Сейчас большинство университетов до сих пор готовят студентов для индустриального общества, хотя оно уже постиндустриальное», — считает Калилалло Байтасов, руководитель лаборатории кибербезопасности КБТУ.

«По большому счету, между университетами и, например, банками нет большой разницы — мы оказываем услуги. И мы должны оказывать качественные услуги. От этого будет зависеть то, как дальше смогут жить и функционировать университеты», — говорит Ержан Даутов, директор Центра информационных технологий АО «Университет Нархоз».

«Студенты — это та же самая клиентская база, но она постоянно находится в вашей инфраструктуре, внутри организации. Поэтому подход к вузу как к корпорации должен быть немного иным. Когда пытаются выстроить типичный для коммерческой организации подход, чаще всего это приводит к неудовлетворительным результатам. Тут нужно очень тонко подходить и понимать потребности и запросы клиентской базы, студентов, а не ориентироваться только на преподавателей. Чаще всего ориентация идет на академический сектор: у преподавателей спрашивают, как лучше, и очень редко — у студентов. Мы пытаемся так построить процесс, чтобы, выйдя из университета, студент уже имел практические знания — поработав на университет и приобретя опыт. Поэтому университет должен обязательно развиваться как корпорация», — считает Артем Крутов, директор Департамента информационных систем Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева.

«Во многом структура нашего университета уже поменялась, основываясь на опыте ведущих корпораций. Университеты сегодня — не площадка только для подготовки будущих работников. Это еще и площадка для создания новой „продукции“. Сегодня наш университет успешно коммерциализирует свои решения. На основе научно-исследовательских институтов нашего вуза создаются новые решения, которые мы предлагаем другим вузам. Я думаю, это и есть демонстрация того, что университет выходит на новый уровень и является корпорацией, изменяет отношение к студентам, работает как коммерческая организация», — рассказал Ерлан Кистаубаев, директор Института ИТ и инновационного развития Казахского национального университета им. Аль-Фараби.

«В вузе важна еще и научная составляющая. Университет является научным центром. Соответственно, какие-то элементы корпорации должны быть взяты, но не следует забывать о научных исследованиях. Например, концепция нашего вуза — открытость для города, он должен быть встроен в его инфраструктуру. Поэтому продукты, разрабатываемые вузом, должны помогать студентам в процессе обучения. Например, это системы, интегрирующиеся с городскими сервисами. Мы начинаем проект единой кампусной карты, которая будет служить не только пропуском в вуз и библиотеку, но и позволит оплачивать проезд в общественном транспорте или пользоваться другими городскими сервисами», — рассказал Данил Лебедев, заведующий кафедрой бизнес-информатики Университета международного бизнеса.

Эксперты, участвующие в обсуждении, не раз подчеркивали, что для успешной работы вузам необходимо полностью перестроить свой подход к обучению, и не просто «клепать» специалистов, а создавать новую среду. При этом Татьяна Пятина, руководитель по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, обратила внимание на то, что нельзя жертвовать качеством обучения в погоне за бизнес-идеологией. Современным вузам важно дать своим студентам возможности для самореализации и раскрытия потенциала.

«Ни один здесь сидящий не думает, что надо перестать обучать, и только зарабатывать деньги. Но сегодня студенты идут в те вузы, где они могут получить дальнейшее развитие. Точно так же, как выпускники идут не в те компании, где им могут много заплатить, а туда, где они смогут себя реализовать, получить перспективы. То же самое происходит и с вузами. Ребята идут в те университеты, где они смогут что-то сделать», — считает Татьяна Пятина.

Из всего этого и исходит посыл о том, что ИТ-службы университетов тоже должны трансформироваться. Инфраструктура современных вузов должна позволять им быстро внедрять новые «услуги», помогать студентам в самореализации, а также поддерживать работоспособность собственных сервисов. Как это сделать при наличии громоздких систем или «зоопарка оборудования»? По мнению Дениса Щепина, директора ТОО «LINCORE — облачные технологии» (партнер ИТ-ГРАД), собственная инфраструктура многих университетов зачастую является отягощающим фактором, ухудшающим гибкость и влияющим на скорость доступа к инновациям. Для ускорения развертывания услуг и решений в вузах на помощь могут придти облака. Именно облачная инфраструктура может дать сфере образования требуемую сегодня гибкость и нацеленность на сервисную модель. При этом в облако может быть вынесено большинство задач. Оставить внутри вуза эксперт предлагает в основном устройства для организации работы в аудиториях, интерактивные панели, проекторы и т. д.

О вариантах подобного оборудования для образовательного процесса рассказал и Дамир Тухфатуллин, менеджер по развитию бизнес-продуктов Epson. «Мир цифровых технологий не стоит на месте. Когда мы начинали продвигать интерактивные проекторы в образовании, мы сталкивались с тем, что преподавателям было не то, чтобы не интересно, но иногда сложно давался момент перестраивания на такие технологии. Иной раз и студентам неинтересно общаться с преподавателем, потому что молодежь сегодня учится в интернете. Важно прислушиваться к мнению студентов о том, как они хотят получать информацию. Учитывая, что источники информации очень сильно видоизменились, мы можем помочь оцифровать те материалы, с которыми работают вузы. Еще один важный момент — всю материально-техническую базу нужно обновлять для того, чтобы оставаться на плаву в XXI веке. Университетам нужны новые решения в сегменте образования для того, чтобы люди не уходили в интернет, а оставались в вузах», — отметил Дамир Тухфатуллин.

В качестве итога можно привести тезис, который не раз высказывали и эксперты, и гости PROFIT Education Day 2019. Люди по-прежнему будут учиться в университетах классического типа, но этим университетам предстоит значительная трансформация. И сегодня мы уже говорим не просто о внедрении тех или иных продуктов и решений, или о трансформации отдельных учебных заведений. Надо понимать, что вся система образования должна трансформироваться под новые веяния, начиная от садиков и заканчивая высшими учебными заведениями.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Education Day 2019

Видеозапись конференции: