AORUS 16X 2024 – игра с ИИ

Обзор топового игрового ноутбука с ИИ, который способен удивить.

Геймеры — это одна из тех редких категорий пользователей, применительно к которым у рынка ПК только самые благостные ожидания.

По оценкам аналитической компании Mordor Intelligence, размер игрового рынка оценивается в $272,86 млрд в 2024 году и, как ожидается, достигнет $426,02 млрд к 2029 году, при среднегодовом темпе роста в 9,32%. По прогнозам Newzoo, на ближайшие два года эксперты предрекают стабильную динамику роста приблизительно на $8 млрд, таким образом, в 2025 году объем доходов превзойдет рекордный «пандемийный» показатель 2021 года ($192,7 млрд). Разумеется, все эти тренды включают и «железо» самым прямым образом.

Но, с другой стороны, правила игры тут другие. Геймеры — народ избалованный, а потому, требуют что-то особенное, не тривиальное. Угодить им на том фоне, что для них стараются лучшие инженеры и дизайнеры, достаточно сложно. Но можно.

На примере апгрейда ряда AORUS мы посмотрим, как это получается у Gigabyte.

Забегая вперед, отметим, что в линейке AORUS 16X 2024 представлено три модели — AORUS 16X 9KG 2024, AORUS 16X 9SG 2024 и AORUS 16X AKG 2024. Отличия в платформах — если первые две модели строятся на базе Intel Core i7 13650HX, то AORUS 16X AKG 2024 уже либо на Intel Core i7 14650HX или даже более того — на Intel Core i9 14900HX. Графика во всех случаях, разумеется, дискретная — NVIDIA GeForce RTX 4060/4070.

Второе. Как понятно из заголовка, с AORUS 16X 2024 компания продолжает экспериментировать с ИИ. Ai Nexus/Ai Power Gear (собственная адаптация генеративного ИИ для геймеров) реализует комплексный опыт искусственного интеллекта как для геймеров, так и для создателей контента, помогает оптимизировать электропитание, игровую производительность и т. д.

Дизайн

Игровые ноутбуки — это настоящий рай для дизайнеров. Тут нет скучных гайдов, которые характерны для бизнес-серий, — твори и никто тебя не осудит, ведь геймеры любят яркие и запоминающиеся идеи в дизайне — они точно не снобы, оценят его по достоинству.

AORUS 16X 2024 в этой части тоже оказался очень интересным. Во-первых, матрица — тенденции к оснащению высококлассными 16-дюймовыми панелями для игровых мобильных ПК уже не что-то исключительно новое, но пока еще в авангарде дизайнерской/инженерной мысли. В случае с AORUS 16X 2024 это 16:10, WQXGA (2560×1600), 165Hz, 100% sRGB, Pantone Validated, TÜV Rheinland-certified, Dolby Vision, поддержка NVIDIA Advanced Optimus и G-SYNC (фирменная технология NVIDIA — устраняет «разрывы» экрана, заставляя видеодисплей адаптироваться к частоте кадров устройства вывода). Время оклика — 3 мс. К слову, при таком внушительном дисплее он весит всего 2,3 кг. С другой стороны, такие большие машины дают пространство для дизайна. Подсветкой клавиатуры или выделенными «игровыми» кнопками не удивишь, а вот интересной находкой на обратной, «невидимой» для владельца ПК стороне — вполне. Тут мы видим светодиодную группу и даже небольшой проектор, который, соответственно, проецирует логотип серии на поверхность.

Выглядит странно и неожиданно, но кто хоть раз увидит эту картинку, запомнит ее надолго. Вообще, сам производитель отмечает, что дизайнеры AORUS 16X 2024 вдохновлялись стремительными линиями спорткаров, когда делали первые наброски. Что ж, вполне. Еще одна дизайнерская находка — логотипы-хамелеоны, которые при изменении угла обзора изменяют цвет.

Цветов оформления, кстати, два — Midnight Grey и Aurora Grey. Вторая версия, судя по доступному описанию, напоминает подход, который в компании использовали для «хамелеонов».

Нижняя часть AORUS 16X 2024 очень органично интегрирует в дизайне вентиляционные элементы, которые, кстати, мигрируют и на противоположную часть — как часть завершения «стремительного» образа. Там же, в нижней части есть прорезиненные ножки, которые несколько приподнимают корпус над поверхностью, создавая благоприятные возможности для обдува компонентов.

Клавиатура — это еще одна деталь, над которой проведена большая работа — тут не только упомянутая RGB-подсветка, но и бесшумный механизм (точнее, малошумный), то есть, клавиши практически не издают звук при клике (ход 1,7 мм). Выделенные «геймерские» клавиши пропустить, конечно, очень сложно — они полупрозрачные, кроме того, для них доступны кастомные настройки.

И это еще не все. В нижней части имеется специальная выделенная клавиша Copilot, что значительно облегчает доступ к возможностям ИИ. Кстати, то, что ИИ все больше и больше будет «обыгрываться» игровой индустрией (и не только игровой) становится уже очевидно. Ну, а серия AORUS 16X 2024 уже готова для этого.

Камера у AORUS 16X 2024 2-мегапиксельная, разумеется, имеет инфракрасный модуль, поддерживает быстрое распознавание (Windows Hello). Собственно, мы уже добрались до железа.

Интерьер

Часть аппаратных особенностей линейки AORUS 16X 2024 мы уже осветили ранее. Поэтому не будем повторяться и начнем сразу с оперативной памяти — здесь ее привычно много — до 32GB (2 слота DDR5). Система хранения 2x M.2 SSD slots (поддержка 2x PCIe Gen4×4 NVMeTM M.2 SSD, вплоть до 2TB). Порты: 1xHDMI 2.1, 1xRJ-45, 1xDC-in, 2xType-A USB 3.2 Gen2, 1xType-C with Thunderbolt 4 (поддержка USB 4, DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0), 1xType-C USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4, 1xAudio Jack support mic/headphone combo, 1xMicroSD (UHS-II).

Коммуникации — Intel Wi-Fi 7 Wireless (802.11ax 2×2), 1G LAN, Bluetooth V5.4.

Весьма интересен собственный программный пакет для управления параметрами AORUS 16X 2024 — Gigabyte Control Center. В зоне его ответственности, например — настройки производительности. И здесь есть тоже что сказать про ИИ, например, режимы Ai Nexus и Ai Power Gear позволяют подобрать наилучшую производительность в зависимости от текущих задач.

И несколько слов о системе охлаждения (речь идет о WINDFORCE Infinity). Система прекрасно зарекомендовала себя, и представляет из себя комбинацию, состоящую из двух вентиляторов, как бы «протягивающих» воздушный поток по всем компонентам и по всему корпусу, пяти тепловых трубок и технологии направления воздушного потока 3D VortX. Таким образом, симбиоз Ai Nexus, Ai Power Gear и WINDFORCE Infinity дает очень хороший эффект даже в самых экстремальных режимах.

Итого

В целом, апгрейд AORUS 16X 2024 выглядит очень интересным. И с точки зрения дизайна — яркий-запоминающийся, и с точки зрения производительности. И с точки зрения ИИ, который, несомненно, будет играть все большую роль для геймеров. Вынос опции на «аппаратный» уровень только доказывает это.