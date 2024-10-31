Noventiq Kazakhstan стала победителем премии «Партнер года Microsoft 2024»

Каждый проект компании — это результат кропотливой работы и стремления предоставить клиентам лучший сервис.

Иван Седов, генеральный директор Noventiq Kazakhstan, и Олег Шклярник, вице-президент компании в регионе Восточная Европа и Центральная Азия, с радостью поделились своими успехами сотрудничества с Microsoft, обсудили значимость полученной награды и рассказали о ключевых трендах в развитии казахстанского бизнеса.

— Олег, Иван, прежде чем мы углубимся в детали премии «Партнер года Microsoft 2024», расскажите, пожалуйста, как началось и развивалось ваше партнерство с технологическим гигантом?

— Олег: Наше партнерство с Microsoft началось с того, что мы выступали в роли лицензионного провайдера на рынке Казахстана. Но мы не останавливались на этом и, усилив нашу локальную техническую команду, смогли предложить больше: профессиональные сервисы по пилотированию и развертыванию решений и технологий Microsoft. Каждый шаг вперед — это результат наших амбиций и стремления обеспечить нашим клиентам доступ к самым передовым технологиям.

— Иван: Эта трансформация была для нас как прыжок в новый мир возможностей. Теперь мы не просто поставляем лицензии и сервисы Microsoft, но и активно помогаем как государственным, так и коммерческим компаниям Казахстана раскрыть весь потенциал этих продуктов и сервисов. Это про то, как сделать бизнес наших клиентов эффективнее, процессы — оптимальнее, а их конкурентоспособность — выше.

— Как вы думаете, в чем заключается главная роль решений Microsoft в развитии казахстанского бизнеса? Какие тренды вы наблюдаете и что, по вашему мнению, будет происходить в ближайшие годы?

— Олег: Благодаря решениям Microsoft мы ожидаем, что интеграция облачных технологий и искусственного интеллекта станет главной движущей силой, позволяющей казахстанским компаниям стать более гибкими и инновационными. Мир стремительно меняется, и мы уверены, что наши клиенты будут идти в ногу со временем, благодаря передовым технологиям Microsoft.

— А как насчет самой премии «Партнер года Microsoft 2024»? В чем секрет вашего успеха? Что, по-вашему, помогло вам стать победителями?

— Иван: Эта награда — это не просто трофей на полке, это признание нашей упорной работы и стремления предоставить нашим заказчикам лучший сервис при использовании технологий и сервисов Майкрософт.

Мы внедрили ряд инновационных проектов для наших заказчиков, которые получили высокую оценку от Microsoft. Каждый проект — это результат кропотливой работы и стремления предоставить нашим клиентам лучший сервис. Для нас это большая честь и гордость.

— С какими вызовами вам пришлось столкнуться на пути к этой награде? Что помогло вам преодолеть эти трудности и выйти в лидеры?

— Олег: Наше главное преимущество — это сильное локальное присутствие. Более 200 сотрудников по всей стране, офисы в крупнейших городах, индивидуальный подход к каждому заказчику и сопровождение на всем жизненном цикле от выбора решения до помощи во внедрении и поддержки.

— Иван: Работая с различными сегментами и индустриями, мы используем нашу глобальную экспертизу, чтобы предлагать наиболее эффективные решения для наших клиентов в Казахстане.

Одним из ключевых вызовов стало законодательное регулирование использования глобальных облачных сервисов в стране. Мы преодолели эти трудности, разработав гибридные архитектуры, которые соответствуют требованиям регуляторов, но при этом сохраняют эффективность и инновационность.

— А теперь, когда вы стали «Партнером года», каким образом это оказывает влияние на вашу позицию на рынке? Возможно, вы видите изменения в отношении партнеров или клиентов?

— Олег: Получение награды «Партнер года» от Microsoft в 2024 году не только подтвердило нашу репутацию лидера в области инноваций и качества услуг в Казахстане, но и стало важным этапом в развитии наших партнерских отношений. Это признание от одного из ведущих мировых технологических гигантов является свидетельством нашего неизменного стремления к совершенству и подтверждает наш высокий уровень доверия со стороны клиентов и партнеров.

— Иван: Мы абсолютно уверены, что эта престижная награда не останется незамеченной. Она привлечет внимание новых клиентов и партнеров, которые в поисках надежного и инновационного провайдера технологических решений. Но для нас это не просто достижение — это ключ к новым возможностям. Награда открывает перед нами двери для расширения бизнеса и укрепления позиций на рынке, предоставляя нам шанс предложить еще более современные и эффективные решения, которые не только удовлетворят текущие потребности наших заказчиков, но и помогут им оставаться на шаг впереди в будущем.

Для наших клиентов получение компанией звания «Microsoft Partner of the Year 2024» — это знак того, что они выбрали компанию, признанную за свои передовые идеи и непревзойденное качество. Это — наше публичное подтверждение приверженности предоставлению лучших в своем классе решений и услуг.

Noventiq Kazakhstan выделяется среди остальных партнеров своими прогрессивными подходами и неизменным стремлением к созданию долгосрочных и крепких отношений с клиентами. Именно это позволило нам занять особое место среди лучших партнеров на мировой арене.

— Спасибо за столь содержательную беседу, которая раскрывает возможности и достижения вашей компании. Напоследок, расскажите, пожалуйста, о ваших планах на будущее: какие цели вы ставите перед собой и какие новые горизонты планируете покорить в сотрудничестве с Microsoft в Казахстане?

— Олег: Мы абсолютно точно не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди много планов и инициатив, которые укрепят наши партнерские связи с Microsoft и будут способствовать развитию бизнеса в Казахстане.

Для нас важно устанавливать и поддерживать долгосрочные партнерские отношения, основанные на взаимном доверии, инновациях и стремлении к совершенству. Это ключевые принципы и ценности, которые мы ценим в партнерстве с Microsoft и нашими клиентами.

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