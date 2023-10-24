Эксперты рассказали о трендах и тенденциях на рынке мобильных приложений

По итогам 2022 года самыми популярными приложениями среди казахстанцев являются WhatsApp, Telegram, YouTube и Instagram.

С развитием интернет-технологий растет использование мобильных приложений на глобальном рынке. Люди все чаще скачивают мобильные приложения, будь то социальные сети или заказ еды и услуг. Так, на сайте Data.ai указано, что в 2022 году во всем мире было установлено 255 миллиардов приложений, что на 11% больше, чем в 2021 году. По прогнозам Statista, в 2023 году число установок возрастет до 299 млрд.

Перекликается с мировой тенденцией позитивная динамика и на казахстанском рынке. По данным инновационного digital-хаба Wunder Digital, к концу 2022 года 17,3 млн казахстанцев из 19,5-миллионного населения пользовались интернетом, а проникновение составляло 89,2%. Для сравнения — в январе 2021 года в стране насчитывалось 15,47 млн интернет-пользователей.

Согласно результатам исследования TNS Central Asia (Kantar), по итогам 2022 года самыми популярными приложениями среди казахстанцев являются мессенджеры WhatsApp и Telegram, видеохостинг YouTube, социальная сеть Instagram и суперапп Kaspi.kz. В топе также присутствуют казахстанские приложения электронного банкинга, площадок электронной коммерции и государственных услуг.

Эксперты поделились прогнозами о том, какие тренды придут на казахстанский рынок в 2024 году: переформатирование приложений под стандарты 5G, внедрение государственных сервисов, использование в приложениях иммерсивных технологий AR и VR, а также появление альтернативных магазинов приложений.

По мнению независимого эксперта в сфере IT Тимура Ибрагимова, в следующем году к главному тренду можно будет отнести удаленную идентификацию. Это технологии, позволяющие идентифицировать пользователя вне зависимости от его географического расположения. С помощью удаленной идентификации в виде биометрии, дактилоскопии или по голосу человек сможет проводить финансовые операции, заказывать услуги или совершать другие действия в приложениях. Некоторые сервисы начали использовать удаленную идентификацию уже в начале 2020-х годов, и функция набирает все большие обороты.

«В 2024 году удаленная идентификация будет переживать новый рост. В 2021–2023 годах она начала появляться преимущественно в отечественном мобильном банкинге. Например, чтобы взять кредит, человек должен был просто приблизить лицо к экрану смартфона, а система считывала его внешние данные и одобряла кредит. Теперь же ожидается более широкое внедрение удаленной идентификации: скоро можно будет обновить водительские права или заключить брак онлайн», — говорит Тимур Ибрагимов.

Эксперт по мобильным приложениям Ерулан Измайлов называет важным трендом следующего года «моду на суперапп». Тренд задало мобильное приложение Kaspi.kz, которое из обычного банковского сервиса стало многофункциональной платформой, где можно получить кредит, открыть депозит, купить пылесос или машину, сдать в аренду квартиру, получить паспорт и даже купить в рассрочку авиабилет или горящий тур в любом направлении. Все это делается онлайн в течение нескольких минут. По словам эксперта, многие крупные национальные игроки начали проводить политику усовершенствования мобильных приложений, делая из них многофункциональные инструменты.

Однако Тимур Ибрагимов считает, что повсеместные попытки компаний сделать из своих сервисов многофункциональные платформы могут обернуться серьезным вызовом для тех, кто пытается конкурировать с крупными игроками.

«Есть компании типа Halykbank или Aitu, которые активно внедряют на своих площадках много сервисов. А есть более мелкие игроки, пытающиеся конкурировать с гигантами в попытке сделать из своих платформ суперсервисы. Они сталкиваются с проблемами во время масштабирования своих предложений в рамках одного приложения. Неожиданная трансформация ломает шаблон поведения пользователя, что может раздражать и зачастую приводит к удалению приложения. Масштабирование — это большой вызов для малых компаний. Не все с ним справляются, и в результате мы видим перегруженный сервисами экран, отсутствие подсказок и поиска в интерфейсе, большой размер приложения и плохую оптимизацию», — говорит Тимур Ибрагимов.

По словам операционного директора RuStore Ильи Сверчкова, рост супераппов может привести к разделению рынка между несколькими игроками.

«Существует вполне реальная перспектива если не монополизации самых массовых сегментов потребления, то как минимум формирования олигополий. Супераппы, экосистемные игроки растут очень быстро, вызывая опасения у независимых лидеров сегмента. Экосистемная монополизация с одной стороны угрожает конкуренции, а с другой лишает пользователей права выбора. Правильный системный подход со стороны регуляторов, который включает дробление экосистемных проектов, ограничение их присутствия на рынке и различные дополнительные сборы, поможет избежать этих моментов», — говорит Илья Сверчков.

Ситуация на рынке мобильных приложений — это еще один пример фактической монополии. Для устройств Apple в силу технических особенностей существует один магазин. Положение для владельцев телефонов на Android отличается значительно, так как появляется все больше альтернативных площадок для покупки приложений. Некоторые из них привязаны к платформе, как, например, магазин Huawei AppGallery, а некоторые имеют территориальную ориентацию, как официальный российский магазин приложений RuStore от компании VK, который недавно дал иностранным разработчикам возможность публиковать свои приложения. Возможность выбора — это всегда преимущество, так как дает пользователю больше свободы, а разработчикам новые возможности для заработка.

«Мы открыли регистрацию и запустили монетизацию для разработчиков из Казахстана. Кроме того, предлагаем издателям выход на новую аудиторию, которая превышает 20 млн человек ежемесячно, возможность заработка и развития бизнеса на одном из крупнейших рынков мобильных приложений в мире. Все, что нужно сделать — это зарегистрировать аккаунт VK ID и заполнить форму», — рассказал Илья Сверчков.

Эксперт в цифровом маркетинге Геннадий Захаров называет трендом дальнейшее появление государственных услуг в различных приложениях.

«В Казахстане прослеживается новый тренд — интеграция государственных сервисов в приложения. Например, помимо банковских супераппов госуслуги появились в Aitu Superapp и других приложениях. Сейчас многие финансовые организации принялись активно внедрять в свои приложения цифровые документы, возможность их оформления, оплату налогов и т. д. Несомненно курс на расширенное использование госсервисов продолжится и в 2024 году», — рассказывает Геннадий Захаров.

Также, по мнению эксперта, одной из главных тенденций 2024 года будет изменение рынка мобильных приложений в связи с внедрением технологий 5G.

«Казахстанские власти намерены во многих точках республики ввести технологии 5G, что значительно увеличит скорость сети. Видео- и игровые приложения потребуют меньше времени буферизации. Более быстрое соединение повлияет на рост числа облачных приложений, то есть пользователи смогут получать к ним доступ без установки на устройство. Таким образом вычислительная мощность устройств перестанет играть роль в эффективности использования приложения», — отмечает Геннадий Захаров.

Операционный директор DAR Tech Айдын Тойбаев считает, что развитие 5G окажет значительное влияние в 2024 году на игровую индустрию, а также сферу кино и моды.

«Распространение 5G задаст тон для дальнейшего развития игровой индустрии. Высокая скорость интернета дает игрокам возможность находиться в сетевом режиме и играть в реальном времени без видимых лагов, что особенно важно для онлайн-многопользовательских игр. Технология позволяет быстро загружать графику, текстуры и анимацию игр, что обеспечивает более плавный игровой процесс. Другой отраслью, которая изменится до неузнаваемости, станет мода. Полагаю, в фэшн индустрии грядут интересные, в то же время удобные решения для потребителей. Мы уже видим коллаборацию между индустриями кино и моды. Уже сейчас в некоторых сервисах зрители могут заказывать образы, использованные в фильмах в режиме онлайн. Если к этому добавить tech-составляющую, то люди смогли бы в реальном времени примерить образы на себе и заказать все это через мобильное приложение», — резюмирует Айдын Тойбаев.

Внедрение 5G также приведет к тому, что использование технологий дополненной и виртуальной реальности выйдет на новый уровень. Айдын Тойбаев считает, что 2024 год ознаменуется тем, что участится использование иммерсивных технологий AR и VR в мобильных приложениях.

«Полагаю, что с ростом популярности мобильных игр и стриминговых сервисов, таких как Twitch, все больше компаний будут использовать опыт иммерсивных технологий AR и VR в своих мобильных приложениях. Это не только увлекает пользователей, но и помогает компаниям выделиться на фоне конкурентов. Плюс все еще актуальным остается создание мобильных приложений для соцсетей — приложения для монтирования видео включая различные спецэффекты, фильтры и даже субтитры, обработки фотографий, и многое другое. То есть, сейчас уже нам не нужно все это делать на компьютере. TikTok задал определенный тон, я бы сказал даже до сих пор диктует тренды», — рассказывает Айдын Тойбаев.

Однако, Геннадий Захаров отмечает, что внедрение 5G может вызвать рост цен на интернет. Фактор низкой платежеспособности населения может привести к тому, что люди начнут искать интернет по более приемлемой цене, или потреблять меньше трафика. «Некоторой части населения может оказаться не по карману дорогой интернет, ведь с появлением 5G стоимость интернет-услуг обязательно возрастет. Прибавьте к этому рост инфляции, который тоже может стать серьезным фактором, негативно влияющим на покупательную способность», — предостерегает он.

К слову, инфляция в 2022 году в Казахстане была на уровне 20,3%, а в 2021 году она составила 8,4%, в 2020-м — 7,5%, то есть, за последние три года инфляционная динамика только возрастала в стране.

По мере развития казахстанского рынка мобильных приложений появляются новые тренды и тенденции. Эксперты назвали главными ожиданиями переход приложений на 5G, культ супераппов, биометрию и удаленную идентификацию, а также появление альтернативных магазинов приложений.

В то же время изменения на рынке — это всегда новые вызовы. Специалисты отмечают — в 2024 году та же идея с внедрением 5G может обернуться трудностями из-за инфляции и дорогого интернета. Не менее серьезным фактором может стать гонка компаний за статус самого лучшего супераппа, способная обернуться для игроков немалыми проблемами.

В целом, опираясь на данные ресурсов и мнения экспертов, стоит ожидать качественный и количественный рост рынка мобильных приложений в республике. Еще более реалистичным делает этот прогноз заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о стратегически важной задаче — превратить Казахстан в IT-страну.