Рейтинг банковских приложений Казахстана

Кто вошел в ТОП-10?

Для мобильных приложений важно быть успешными и конкурентоспособными на рынке, а также гибкими и готовыми к изменениям в ASO — оптимизации страницы в App Store и Google Play. И на это есть ряд причин. Динамичность рынка мобильных приложений, обновления алгоритмов поиска, конкурентная среда, изменения пользовательских предпочтений, новинки и тренды, повышение ROI — все это важно учитывать, работая с улучшением видимости и конверсии посетителей в скачивания. О том, какие банковские приложения Казахстана сегодня в топе, рассказывает Александра Федькина-Довгучиц, Project Manager команды PPC инновационного digital-хаба Wunder Digital.

ASO: зачем это нужно

То, что стратегии ASO эффективны, покажет позиция вашего приложения в поисковой выдаче Google Play, App Store и других магазинов.

Отслеживать это необходимо, и вот почему:

1. Оценка эффективности ASO: ранжирование в поисковых результатах — один из основных показателей эффективности оптимизации для магазина приложений.

2. Конкурентная среда: рынок мобильных приложений огромен. Отслеживание места в поисковой выдаче позволяет анализировать конкурентоспособность, выявлять преимущества и недостатки на фоне других компаний.

3. Повышение видимости и установок: приложения, которые находятся выше в результатах поиска, обычно получают больше показов и кликов со стороны пользователей. Отслеживание и улучшение позиций в поисковой выдаче помогает увеличивать органический трафик и число установок.

4. Мониторинг эффекта маркетинговых кампаний: изменения позиций в выдаче могут также отражать результаты текущих маркетинговых и рекламных кампаний. Это позволяет адаптировать и оптимизировать стратегии продвижения приложения.

5. Оптимизация пользовательского опыта: позиция приложения в поисковой выдаче может влиять на первое впечатление пользователя. Чем она выше, тем больше вероятность, что продукт увидят и установят. Это в конечном итоге способствует улучшению пользовательского опыта.

ASO-рейтинг банковских приложений: об анализе

Анализ проводился в несколько этапов. ASO-команда Wunder Digital собрала наиболее релевантные ключевые слова банковской тематики, проанализировала графики и дашборды сервиса мониторинга активности приложений AppFollow, изучила тенденции ранжирования ТОП-10 приложений поисковой выдачи по запросам банковской тематики в магазинах мобильных приложений App Store и Google Play с мая по июль 2024 г., изучила тенденции топовых позиций в чартах приложений (TOP CHART RANKINGS) в категории «Финансы»‎ в магазинах мобильных приложений App Store и Google Play с мая по июль 2024 г., выявила лидеров чартов (TOP CHART RANKINGS) банковских приложений.

ТОП-5 для Android. Ключевой запрос «Банк»

Согласно данным за май 2024 г., в ТОП-5 банковских приложений Android в Казахстане по ключевому запросу «Банк» вошли Jusan, «Smartbank. Евразийский банк», BCC.KZ, Halyk Kazakhstan, Home Credit Bank. Данные за июнь 2024 г.: в топ-5 банковских приложений — Bereke Bank, Jusan, BCC.KZ, Home Credit Bank, «Smartbank. Евразийский банк». В июле 2024 г. по этой же позиции в ТОП-5 банковских приложений вошли Jusan, Bereke Bank, BCC.KZ, Forte, Halyk Kazakhstan.

Отмечается значительный рост позиций у приложения Bereke Bank: с седьмой — в мае на первую — в июне. Jusan уступил ему топовую позицию в июне, однако в июле снова вернул себе лидерство. Отмечается падение позиций у Home Credit Bank, который вылетел из топ-5 в июле. На июль 2024 г. замыкает топ-10 «Синара Банк».

ТОП-5 для IOS. Ключевой запрос «Банк»

В ТОП-5 банковских приложений IOS в Казахстане по ключевому запросу «Банк» вошли Jusan, Bereke Bank, My RBK, Home Credit Bank, Forte. Данные за июнь 2024 г. по ключевому запросу «Банк» в ТОП-5 выводят Bereke Bank, Jusan, Forte, Home Credit Bank, My RBK. Здесь мы наблюдаем совпадение по первым трем позициям с данными за июнь 2024 г. для Android по этому же ключевому запросу. В июле 2024 г. по этой же позиции все осталось прежним, за исключением Home Credit Bank. Он вылетает из ТОП-5 и уступает свое место «Smart Bank. Евразийский банк», который оказывается на четвертой позиции рейтинга.

В рейтинге для IOS, по сравнению с таковым для Android, можно выделить появление нового игрока — My RBK, который закрепился в ТОП-5 с мая по июль. Отмечается стабильная популярность приложений Bereke Bank, Jusan, Forte. В июне и июле 2024 г. они сохраняют ТОП-3 без падений и рокировок. Отмечается падение позиций у Home Credit Bank, который вылетел из ТОП-5 в июле. На июль 2024 г. замыкает десятку лидеров БТА Банк.

ТОП-5 для Android. Ключевой запрос «Кредит»

В ТОП-5 приложений по выдаче кредитов онлайн для Android в Казахстане по ключевому запросу «Кредит» вошли «Кредит на карту онлайн», DoZP.kz, Solva.kz, «Kreditomat — деньги на карту», МФО KMF. Данные за июнь 2024 г.: в топ-5: «Кредит на карту онлайн», Solva.kz, DoZP.kz, Home.kz от Home Credit Bank, «Kreditomat — деньги на карту». В июле 2024 г. по этой же позиции в ТОП-5 приложений по выдаче кредитов онлайн вошли «Кредит на карту онлайн», DoZP.kz, Solva.kz, Jusan, «Smart Bank. Евразийский банк».

Отмечается стабильная популярность приложений «Кредит на карту онлайн», DoZP.kz, Solva.kz. При этом «Кредит на карту онлайн» — безоговорочный лидер за весь период. Также наблюдаем появление новых игроков по выдаче кредитов онлайн в июле — Jusan, «Smart Bank. Евразийский банк». По состоянию на июль 2024 г. замыкает десятку лидеров Home.kz от Home Credit Bank.

ТОП-5 для IOS. Ключевой запрос «Кредит»

В ТОП-5 приложений по выдаче кредитов онлайн для IOS в Казахстане по ключевому запросу «Кредит» вошли DoZP.kz, «Kredit Plus: Рассчитывай Займы», Jusan, Bereke Bank, TEZ BOL. Данные за июнь 2024 г.: «Kredit Plus: Рассчитывай Займы», Bereke Bank, DoZP.kz, Jusan, Solva.kz. В июле 2024 г. по этой же позиции в ТОП-5 приложений по выдаче кредитов онлайн вошли Bereke Bank, «Kredit Plus: Рассчитывай Займы», Tenge24, DoZP.kz, Solva.kz.

Отмечается стабильная популярность приложения «Kredit Plus: Рассчитывай Займы» за период с мая по июль. В июне–июле на вторую и третью позиции соответственно выходит Bereke Bank: скачок произошел с 4-го места, которое было за ним закреплено в мае. По данным на июль 2024 г. замыкает ТОП-10 «АльянсКредит: займы на карту».

ТОП-5 для Android. Ключевой запрос «Банкинг»

В мае 2024 г. в ТОП-5 приложений мобильного интернет-банкинга для Android в Казахстане по ключевому запросу «Банкинг» вошли «Onlinebank для Бизнеса», Forte, Bereke Bank, Halyk Kazakhstan, «Smart Bank. Евразийский банк». Данные за июнь 2024 г.: в ТОП-5 оказались «Onlinebank для Бизнеса», My RBK, Forte, Bereke Bank, Halyk Kazakhstan. В июле 2024 г. по этой же позиции в ТОП-5 приложений мобильного интернет-банкинга вошли BCC.KZ, Bereke Bank, Halyk Kazakhstan, «Onlinebank для Бизнеса», Jusan.

Отмечается стабильная популярность приложений Bereke Bank, Halyk Kazakhstan, «Onlinebank для Бизнеса». Они остались в ТОП-5. Десятку лидеров в июле замыкает BCC Business.

ТОП-5 для IOS. Ключевой запрос «Банкинг»

В мае 2024 г. в ТОП-5 приложений мобильного интернет-банкинга для IOS в Казахстане по ключевому запросу «Банкинг» вошли «Onlinebank для Бизнеса», «Мобильный банкинг Кереметбанка», «A1 banking: мобильный банкинг», BCC.KZ, Forte. Данные за июнь 2024 г.: в ТОП-5 оказались M-Belarusbank, «Onlinebank для Бизнеса», BCC.KZ, Forte, «Мобильный банкинг Кереметбанка». В июле 2024 г. по этой же позиции в ТОП-5 приложений мобильного интернет-банкинга вошли M-Belarusbank, «Onlinebank для Бизнеса», «Мобильный банкинг Кереметбанка», «A1 banking: мобильный банкинг», BCC.KZ.

Отмечается стабильная популярность приложения «Onlinebank для Бизнеса». На июль 2024 г. ТОП-10 замыкает BNB-Bank.

ТОП-5 для Android. Ключевой запрос «Платежи»

В ТОП-5 приложений для онлайн-платежей Android в Казахстане по ключевому запросу «Платежи» вошли Google Wallet, Kaspi Pay, Paysend Money Transfer App, «A3 Платежи — оплата ЖКХ онлайн», «Wooppay|Финансовые сервисы». Данные за июнь 2024 г.: первые пять позиций у Google Wallet, Kaspi Pay, «A3 Платежи — оплата ЖКХ онлайн», «Oson — платежи и переводы», Alif Mobi: pay and transfer. В июле 2024 г. по этой же позиции в ТОП-5 приложений для онлайн-платежей вошли Google Wallet, Kaspi Pay, «Oson — платежи и переводы», Wallet: Budget Expense Tracker, Halyk Kazakhstan.

Отмечается стабильная популярность приложений Google Wallet и Kaspi Pay: весь период они занимают первую и вторую строчки соответственно. В июле появляются новые игроки — Wallet: Budget Expense Tracker, Halyk Kazakhstan. По данным на июль 2024 г., ТОП-10 замыкает Alipay.

ТОП-5 для IOS. Ключевой запрос «Платежи»

Согласно данным за май 2024 г., в ТОП-5 приложений для онлайн-платежей IOS в Казахстане по ключевому запросу «Платежи» вошли «Oson — платежи и переводы», QIWI Wallet, «U-Pay — Платежи и переводы», «A3 Платежи — оплата ЖКХ онлайн», «Wooppay|Финансовые сервисы». Данные за июнь 2024 г.: первые пять строчек у QIWI Wallet, Tayyab, «Wooppay|Финансовые сервисы», «Kaspi.kz Суперприложение», «Oson — платежи и переводы». В июле 2024 г. по этой же позиции в ТОП-5 приложений для онлайн-платежей вошли QIWI Wallet, «Kaspi.kz Суперприложение», «E-pul.az: платежи и переводы», «A3 Платежи — оплата ЖКХ онлайн», «Oson — платежи и переводы».

Отмечается стабильная популярность приложения QIWI Wallet, которое перемещается со второй позиции в мае на первую в июне и июле. ТОП-10 в июле замыкает «Paynet — переводы.платежи».

ТОП-5 для Android. Ключевой запрос «Деньги»

В мае 2024 г. в ТОП-5 приложений для онлайн-управления личными финансами Android в Казахстане по ключевому запросу «Деньги» вошли Money — Budget & Expense App, Kaspi Pay, 1Money: expense tracker budget, My O! , Money manager & Expenses. Данные за июнь 2024 г.: первые пять позиций у Mony: Budget & Expense Tracker, Kaspi Pay, Money — Budget & Expense App, «Дзен-мани: анализ расходов», Money manager & Expenses. В июле 2024 г. по этой же позиции в ТОП-5 приложений для онлайн-управления личными финансами вошли My O! , «Деньги (ехМиниденьги)», «МТС Деньги (Беларусь)», Mony: Budget & Expense Tracker, «Деньги ОК».

Отмечается падение Kaspi Pay: в июле он вылетает из ТОП-5. А вот в мае и июне это приложение занимало вторую позицию. Десятку лидеров в июле замыкает Cash, Inc.Fame & Fortune Game.

ТОП-5 для IOS. Ключевой запрос «Деньги»

Согласно данным за май 2024 г., в ТОП-5 приложений для онлайн-управления личными финансами IOS в Казахстане по ключевому запросу «Деньги» вошли «Monetika: Расходы и бюджет», «Расходы — личный бюджет», Money OK — personal finance, DoZp.kz, «Учет расходов — Бюджет ОК». Данные за июнь 2024 г.: в ТОП-5 вошли «Monetika: Расходы и бюджет», DoZP.kz, «Расходы — личный бюджет», «Учет расходов — Бюджет ОК», Money OK — personal finance. В июле 2024 г. по этой же позиции в ТОП-5 приложений вошли «Monetika: Расходы и бюджет», Money OK — personal finance, «Расходы — личный бюджет», «Учет расходов — Бюджет ОК», DoZp.kz.

Отмечается стабильное лидерство весь период приложения «Monetika: Расходы и бюджет». Остальные позиции занимают одни и те же приложения с рокировкой мест в зависимости от месяца — «Расходы — личный бюджет», Money OK — personal finance, DoZp.kz, «Учет расходов — Бюджет ОК». Другие игроки не смогли пока ворваться в этот ТОП-5.

Лидеры чартов банковских приложений и приложений категории «Финансы»





Полноценная работа над всеми аспектами приложения, включая ASO, рекламу и другие направления, является залогом его успеха. Такой подход помогает не только повысить видимость и привлечь новых пользователей, но и улучшить их опыт, увеличить доходы и удерживать клиентов, что в конечном итоге обеспечивает расположение на высоких позициях в чартах, стабильный рост и конкурентоспособность на рынке.