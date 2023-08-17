Стартовал проект по цифровизации малокомплектных сельских школ

Директора малокомплектных школ осваивают нормативно-правовые и теоретические основы диджитализации.

Министерство просвещения Казахстана и акимат Актюбинской области запустили пилотный проект «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с применением цифровых технологий». В шести регионах страны стартовали курсы по повышению квалификации руководителей и учителей малокомплектных школ, передает Kazpravda.kz.

Более 2 тысяч педагогов в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях обучаются цифровизации учебного процесса в малокомплектных школах. Курсы проводятся по двум образовательным программам, разработанным Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу»: «Цифровые решения в управлении малокомплектной школой» для руководителей малокомплектных школ и «Использование цифровых ресурсов в преподавании предметов» для учителей малокомплектных школ.

«После обучения директора малокомплектных школ освоят нормативно-правовые и теоретические основы диджитализации системы образования, смогут адаптировать образовательную среду школы для обновления подходов в преподавании предметов в условиях цифровых изменений. Учителя малокомплектных школ научатся планировать занятия с использованием стратегий и приемов цифрового или смешанного формата обучения, синхронной и асинхронной коммуникации, дифференциации и индивидуализации, онлайн-сервисов для предоставления обратной связи», — уточнили в министерстве просвещения.

Масштабирование проекта на все регионы планируется в 2024–2025 годы. Курсы в шести регионах продлятся до конца сентября этого года. Всего будет обучено более 5 тысяч педагогов.

А 6 октября в Алматы состоится конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования. В ходе конференции у ее участников будет возможность взглянуть на международный опыт, узнать о тенденциях развития ИТ-индустрии, о новых образовательных программах и решениях.