RPA-технологии на пути в Казахстан

Что такое программные роботы и что дает роботизация бизнеса предпринимателям?

За прошедший год отмечается стремительный рост роботизации бизнес-процессов как отдельного тренда цифровизации. Так, например, по статистическим данным одного из самых популярных поисковиков, количество запросов, связанных с технологией роботизации (RPA), выросло в 2 раза. «Можно сказать, что пандемия COVID-19 в целом вызвала спрос на цифровую трансформацию бизнеса. Согласно проведенному исследованию KPMG, более 95% компаний во всем мире готовы инвестировать в технологии, позволяющие в достаточно простой степени автоматизировать рутинные операции сотрудников. А количество компаний, которые тестируют или уже внедрили RPA, начиная с 2017 года, увеличилось в два раза. Также по результатам проведенного опроса среди ИТ-директоров Казахстана и Центральной Азии, технологии, связанные с Интеллектуальной автоматизацией (Intelligent Automation), куда, в частности, входит технология RPA, вошли в Топ-3 приоритетных областей для технологических инвестиций. При этом по данным из глобального опроса KPMG, 54% компаний планируют заниматься роботизацией процессов уже в ближайшие два года. Спрос на технологию RPA, которая позволяет уменьшить зависимость от человеческих ресурсов в рутинных цифровых процессах, связан не только с точки зрения снижения затрат, но и с точки зрения защиты бизнеса от будущих воздействий, подобных пандемии COVID-19, которая также затронула и функциональные роли сотрудников внутри компании. Если раньше финансовые руководители (CFO) в основном занимались контролем финансов и организацией учета, то сегодня они должны стать лидерами формирования команды в составе Центра компетенций и ИТ-специалистов для развития цифровых технологий внутри компании», — отмечает Тимур Омашев, руководитель практики Цифровые финансы (Digital CFO) КPMG в Центральной Азии.

По оценке Gartner, рынок RPA будет расти двузначными темпами до 2024 года, несмотря на экономическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Согласно последнему прогнозу, объем выручки от программного обеспечения технологий RPA достигнет 1,89 млрд долларов в 2021 году, что почти на 20% выше, чем в 2020 году.

По словам Ильяса Алиева, заместителя директора практики Цифровые финансы (Digital CFO) KPMG в Центральной Азии, на рынке Казахстана технология роботизации продолжает стремительно набирать обороты: «С запросом на роботизацию бизнес-процессов обращаются в основном крупные компании, которые уже успели частично автоматизировать системы управления предприятием с помощью внедрения различных систем АСУ ТП, СЭД, CRM и др. Помимо прочего, в связи с возросшей нагрузкой, связанной с увеличением количества транзакционных операций, компании сталкиваются с задачами распределения времени и ресурсов на их выполнение, где RPA, в свою очередь, может оказаться в роли главного помощника, который позволяет имитировать действия сотрудников и наладить процессы взаимодействия между различными системами, вне зависимости от возможности их интеграции».

Так, по результатам одного из последних пилотных проектов по RPA в крупной национальной компании Казахстана, потенциальный эффект от внедрения RPA только по одному из бизнес-процессов в финансовой функции был оценен более чем в 90 млн тенге в год, с ускорением операций в 5 раз. Помимо приведенных количественных выгод существуют также и качественные, к которым можно отнести исключение риска ошибок, связанных с человеческим фактором, стандартизацию и унификацию процессов.

Но даже все эти количественные и качественные выгоды не должны быть основной целью внедрения RPA, потому что наибольший эффект от использования роботизации компания сможет получить от появившейся возможности и времени у специалистов на выполнение более творческой и аналитической работы, где они смогут развивать и улучшать свои профессиональные навыки.

По оценке результатов различных исследований, наиболее роботизируемыми процессами в компаниях являются ввод и обработка счетов-фактур, формирование заявок на начисление оплаты труда и отпускных, обработка документов отдела кадров и сверка выгрузок из различных систем, формирование отчетов и заполнение форм данными из разных систем.

По результатам исследования KPMG International, в котором приняли участие около 600 руководителей компаний в 13 странах мира, а также глубокого анализа инвестиций в ИТ в рамках конкретных функций, 23% респондентов отметили, что финансы и бухгалтерский учет являются приоритетным направлением многих инициатив в области автоматизации и смогли привлечь более 50 млн долларов США на сегодняшний день.

«В большинстве случаев пилотирование роботизации в том числе и на рынке Казахстана, начинается с финансовой функции вне зависимости от индустрии и отрасли или количества сотрудников внутри компании. Одной из главных причин этому является то, что исторически финансы и бухгалтерия основаны на правилах и повторяющихся ручных процессах. Стоит также отметить, что некоторые компании после первого успешного пилотирования программных роботов испытывают трудности с дальнейшим масштабированием. Чаще всего это связано с изначально не совсем правильным подходом к роботизации и фокусом лишь на мелкие задачи и бизнес-процессы, которые в свою очередь не позволяют компаниям достичь максимального экономического эффекта от внедрения RPA», — добавляет Ильяс Алиев.

На пути к роботизации подавляющее большинство компаний сталкивается с препятствиями и угрозами, которые все чаще можно назвать заблуждениями. Одним из самых распространенных является мнение, что разработка программных роботов занимает длительное время и пилотирование роботизации невозможно без масштабной автоматизации и изменения сопутствующих процессов компании. Среди других причин для беспокойства некоторые компании считают снижение количества рабочих мест. Но несмотря на риски компаний, связанными с безработицей, 64% руководителей в мире считают, что в течение 5 лет цифровые технологии смогут создать больше новых рабочих мест, нежели сократить количество существующих.

На практике разработка одного пилотного робота обычно занимает от одной до трех недель, и начать внедрение программных роботов лучше всего постепенно, по мере роста и выявления слабых мест в бизнес-процессах компании, что позволит в дальнейшем снизить затраты на покупку большого количества лицензий и сократить нагрузку на весь бюджет компании. Например, RPA можно начать использовать в первую очередь с текущих операций, основанных на правилах, повторяющихся задачах или обработки статистических данных между различными существующими внутри компании системами.

Сегодня все чаще можно услышать мнение, что автоматизация является синонимом роботизации. Однако автоматизация предполагает комплексную оптимизацию всех бизнес-процессов с внедрением систем автоматизации и дальнейшего взаимодействия с конечными пользователями. В то время как роботизация подразумевает под собой использование программных роботов для решения повторяющихся рутинных задач вне зависимости от ИТ-систем, которые задействованы в этих задачах и бизнес-процессах.

Директор Технологической практики KPMG в Центральной Азии Константин Аушев отмечает, что в ближайшее время интерес к роботизации будет только увеличиваться, в том числе и на рынке Казахстана, что приведет к дальнейшему переходу к программным роботам с искусственным интеллектом (ИИ) и использованию машинного обучения (Machine Learning), а также может стать драйвером для развития в сторону комплексной Интеллектуальной автоматизации (Intelligent Automation), в состав которой входят технологии ИИ, RPA, Low-code/No-code Automation. Это платформы и решения с использованием пользовательского интерфейса и минимальными требованиями к знанию языков программирования и их синтаксиса. «Возможно, в скором будущем, у каждого человека появится возможность иметь своего собственного программного робота-помощника, который будет выполнять все рутинные задачи», — говорит Константин.

Gartner ожидает, что уже к 2022 году 90% крупных организаций во всем мире в той или иной форме роботизируют свои бизнес-процессы. Для проверки и оценки текущего состояния рынка RPA в Казахстане и Центральной Азии и дальнейшего сравнения показателей с глобальными исследованиями из открытых источников, KPMG планирует провести масштабное исследование в области роботизации бизнес-процессов с опросом руководителей компаний от крупного до малого уровня и определить основные направления использования роботизации, а также ключевые особенности казахстанского рынка.

Об использовании RPA-технологий в финсекторе Казахстана поговорим на конференции Profit Finance Day.