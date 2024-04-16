Компактным фотопринтерам серии SELPHY от Canon исполняется 20 лет

Серия SELPHY была создана в 2004 году в ответ на растущий спрос на фотопечать, вызванный быстрым распространением цифровых камер в начале 2000-х годов.

Canon Inc. сегодня объявила, что в 2024 году их серия компактных фотопринтеров SELPHY отметит свое двадцатилетие. Эта серия позволяет легко создавать высококачественные фотографии и продолжает радовать пользователей разнообразными способами печати и наслаждаться фотографиями. Серия SELPHY была создана в 2004 году в ответ на растущий спрос на фотопечать, вызванный быстрым распространением цифровых камер в начале 2000-х годов. К апрелю 2024 года серия SELPHY выпустила 31 продукт и продала более 17 миллионов единиц по всему миру.

Название SELPHY, сочетающее в себе слова «self» (сам) и «photography» (фотография), было придумано Canon с мыслью о том, что легкость печати собственных фотографий позволит людям открыть для себя новые аспекты фотографии. Принтеры SELPHY обеспечивают качественную печать фотографий и их долговечность благодаря применению процесса сублимационной печати, при котором чернила наносятся путем испарения при нагревании. Принтеры просты в использовании и обладают компактным, легким корпусом, что делает их удобными для транспортировки. Серия SELPHY завоевала сердца многих пользователей благодаря простоте использования для мгновенной печати фотографий, что помогает не только делиться важными моментами, но также использовать их для создания работ в различных ситуациях, начиная от свадебного декора и заканчивая фото для документов.

В апреле 2001 года Canon взяла на себя роль первопроходца на рынке фотопечати, представив принтер CP-10 с использованием технологии сублимационной печати. В 2004 году были выпущены SELPHY CP500 и SELPHY CP400 (октябрь 2004 года). В это же время Canon запустила серию SELPHY, объединив концепцию продукта с названием бренда.

С этого момента Canon продолжала разрабатывать продукты в соответствии со сменой поколений и технологическим прогрессом. В сентябре 2005 года был выпущен SELPHY CP710, оснащенный цветным ЖК-монитором и способный печатать фотографии непосредственно с карт памяти. Затем, с выпуском SELPHY CP900 в сентябре 2012 года, принтеры SELPHY стали совместимы с беспроводной локальной сетью (Wi-Fi) и получили беспроводную связь со смартфонами и планшетными устройствами. SELPHY SQUARE QX10, компактная и легкая модель, оснащенная встроенным аккумулятором, что делает ее идеальной для транспортировки, стала новинкой и была представлена в линейке в апреле 2020 года. После этого Canon продолжила совершенствовать функции и дизайн своих продуктов и в сентябре 2022 года выпустила SELPHY CP1500, последнюю модель в серии CP, которая обеспечивает яркую цветопередачу благодаря функции автоматической цветокоррекции.

Кроме того, было выпущено приложение SELPHY Photo Layout, предназначенное исключительно для серии SELPHY, поддерживает функцию создания коллажей путем автоматического объединения нескольких фотографий и позволяет создавать изображения с использованием фильтров и штампов, а также создавать макеты на бумаге различных форматов, например, для наклеек для печати. Принтеры SELPHY также удовлетворяют спрос, который возрос вместе с популяризацией смартфонов, например, за счет печати в квадратных форматах, которые стали привычными благодаря социальным сетям.

В будущем Canon продолжит предлагать новые способы получения удовольствия от фотографий и их использования и стремиться внести свой вклад в культуру фото- и видеосъемки, продолжая расширять серию SELPHY в соответствии с меняющимися потребностями пользователей.