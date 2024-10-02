Digital Digest: ключевые тренды и прогнозы цифрового маркетинга

В мире digital-маркетинга стремительные изменения становятся нормой.

Каждый год приносит новые тренды и технологии, которые помогают брендам эффективно взаимодействовать с аудиторией. Специалисты Netpeak Kazakhstan поделились ключевыми тенденциями, определяющими рынок цифрового маркетинга сегодня, и рассказали, на что обратить внимание в будущем во время выступления на традиционном мероприятии Netpeak Friends Day.

Тренды PPC: Умные ставки и автоматизация

Искусственный интеллект и машинное обучение продолжают революционизировать сферу PPC — модели интернет-рекламы, где рекламодатель платит за клики по своим объявлениям. Эти технологии делают рекламные кампании более эффективными и автоматизированными. В 2025 году эти технологии станут основой для оптимизации рекламных стратегий, позволяя рекламодателям достигать лучших результатов с меньшими затратами на создание рекламы и тестирование гипотез и креативов.

В последние годы наблюдается глобальный тренд на внедрение искусственного интеллекта в рекламные системы Google, Facebook и TikTok.

«Рекламные платформы стремятся сделать свои инструменты более „умными“, предоставляя специалистам возможность минимизировать ручное управление рекламными кампаниями. В Google это уже встроено во все умные типы кампаний, а в Facebook недавно появилась функция Advantage+, предлагающая полную автоматизацию процессов создания и оптимизации рекламных кампаний. Рекламодателю нужно лишь задать основные цели рекламной кампании и загрузить несколько вариантов объявлений, после чего ИИ самостоятельно подбирает таргетинг и распределение рекламного бюджета. Это экономит время и позволяет масштабировать рекламные кампании без необходимости постоянного контроля со стороны человека», — отмечает Дамир Гаитов, руководитель проектных менеджеров Netpeak Kazakhstan.

Специалист пояснил, что при ручной ставке рекламодатель сам указывает, сколько готов заплатить за показ, клик или конверсию. Это требует детального контроля и регулярного обновления настроек. Умные ставки, напротив, доверяют системе ИИ, которая автоматически подбирает оптимальные ставки на основе анализа различных сигналов, таких как устройство, время дня, местоположение и других факторов, чтобы максимизировать результаты рекламной кампании.

Важным элементом PPC также становятся Responsive Search Ads, где ИИ генерирует различные комбинации заголовков и описаний рекламных объявлений в поисковой сети Google, выбирая наиболее эффективные варианты на основе поведения пользователей с целью увеличить заметность отдельного объявления отдельному пользователю.

Также одним из ярких примеров использования искусственного интеллекта в рекламе является кампания Performance Max. Этот тип рекламы автоматически анализирует поведение пользователей, чтобы увеличить количество конверсий, то есть действий, которые рекламодатели хотят, чтобы посетители их сайта совершали, например, покупки или подписки.

С недавним переходом к новому формату рекламных кампаний под названием Demand Generation, который заменяет традиционные Discovery-кампании, наблюдается использование гибридного таргетирования. Гибридное таргетирование сочетает в себе различные методы определения целевой аудитории, используя как поведенческие данные (например, интересы и действия пользователей), так и контекстуальные факторы (например, содержание страницы). Это позволяет более точно нацелить рекламу на людей, которые еще не решили купить что-то, но могут быть заинтересованы в продукте или услуге. Demand Gen помогает создать и увеличить спрос на товары, привлекая внимание потенциальных клиентов на таких платформах, как YouTube и Gmail. Таким образом, реклама становится более эффективной и ориентированной на потребности аудитории.

Data-Driven SEO: Факты и аналитика

В современном мире поисковой оптимизации (SEO) подход, основанный на анализе данных, становится все более актуальным. Data-Driven SEO представляет собой метод, при котором для принятия решений используются факты и аналитические показатели, а не интуиция. Этот подход позволяет компаниям более эффективно адаптировать свои стратегии к постоянно меняющимся условиям рынка.

Data-Driven SEO включает использование различных источников данных, таких как Google Analytics, Google Search Console и инструменты для анализа конкурентов.

«"Анализ в реальном времени позволяет мониторить изменения в поисковом трафике и поведении пользователей практически мгновенно. Основные аспекты этого подхода включают возможность анализа данных в реальном времени, что способствует быстрой адаптации контента под текущие запросы аудитории. ИИ-инструменты для автоматического анализа больших объемов данных помогают выявлять тренды и предсказывать изменения в результатах поиска, в то время как анализ данных конкурентов позволяет оценить их сильные стороны и выработать более эффективные стратегии», — говорит проектный менеджер Netpeak Kazakhstan Рустем Азимханов.

По его мнению, сложность алгоритмов поиска продолжает расти, и традиционные методы SEO становятся менее эффективными. В 2024 году поисковые алгоритмы включают элементы ИИ и машинного обучения, что делает анализ данных критически важным.

Также он отмечает, что сигналы E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, и Trustworthiness) — критерии, который Google использует для оценки качества контента, основываясь на опыте, экспертности, авторитетности и доверии автора, становятся важными для оценки качества контента.

«Стремление к более высокому рейтингу в поисковой выдаче с помощью сигналов E-E-A-T может привести к увеличению стоимости SEO продвижения», — предупреждает специалист.

С внедрением AI-powered snippets — коротких ответов, которые появляются в поиске и созданы с помощью ИИ, чтобы быстро давать нужную информацию, владельцам сайтов нужно адаптировать свои стратегии, оптимизируя контент и следя за качеством материалов.

«Использование данных и учет сигналов E-E-A-T позволяют принимать обоснованные решения, улучшать позиции в поиске и адаптироваться к изменениям рынка, оставаясь конкурентоспособными», — заключил Рустем Азимханов.

SMM: Адаптация и инновации

С развитием социальных медиа бренды сталкиваются с необходимостью адаптировать свои стратегии, чтобы оставаться актуальными и эффективными. В 2024 году ключевыми трендами в сфере SMM являются короткие видеоформаты, инновационные подходы к контенту и использование искусственного интеллекта. Короткие видео, такие как Instagram Reels и TikTok, продолжают набирать популярность.

«Короткий видеоконтент стал идеальным средством для достижения максимальной эффективности в ограниченное время», — отмечает Ситора Избасарова, Head of SMM Netpeak Kazakhstan. Бренды должны адаптировать контент под различные платформы, проявляя креативность и гибкость.

Instagram регулярно внедряет новые функции для своих пользователей. К примеру, Hype comments — эмоциональные комментарии, которые пользователи оставляют под постами чтобы поддержать и повысить уровень вовлеченности, а также возможность добавлять до 20 фото в карусель. Эти новшества создают дополнительные возможности для взаимодействия с аудиторией. ИИ также становится важным инструментом в SMM, позволяя создавать ситуативный контент, который максимально релевантен интересам пользователей.

Недавно Instagram представил функцию «подростковых аккаунтов», которая направлена на обеспечение безопасности пользователей в возрасте с 13 до 18 лет. Эти аккаунты автоматически становятся закрытыми, что означает, что только подписчики смогут видеть их контент и взаимодействовать с ними. Кроме того, эти аккаунты предлагают ограниченный контент, что позволяет подросткам избежать доступа к материалам, не соответствующим их возрасту.

«Родители, получившие права контроля над аккаунтом своих детей, смогут видеть, с кем они обмениваются сообщениями, но сами сообщения читать не смогут. В течение ночи будут также отключаться push-уведомления и автоматические напоминания о необходимости делать перерывы в использовании приложения», — отметила Айша Асылхан, SMM-специалист Netpeak Kazakhstan.

В 2024 году бренды должны сосредоточиться на создании глубоких эмоциональных связей с потребителями и усилить эту связь в 2025 году.

«Пользователи реагируют на аутентичность и возможность увидеть человеческую сторону брендов. Прямые трансляции и бекстейдж-кадры становятся важными инструментами формирования доверия, а интерактивные видео показывают на 70% больше вовлеченности по сравнению с традиционными форматами, — отмечает Ситора Избасарова. — Тренды SMM на 2024 год подчеркивают необходимость адаптации к быстро меняющимся условиям рынка».

Инвестиции в понимание и применение этих трендов позволят брендам не только выжить в конкурентной борьбе, но и расти.

Web-Analytics: Важная часть целостной стратегии

В условиях стремительного развития цифровых технологий аналитика давно перестала быть исключительно веб-ориентированной. Современные подходы требуют интеграции данных со всех цифровых платформ, что позволяет более эффективно измерять результаты рекламных активностей.

«Современная аналитика не только про сайты. Необходимо понимать, как пользователи перемещаются между веб-сайтами и мобильными приложениями. Это понимание способствует созданию более точных и эффективных маркетинговых стратегий», — отмечает Азрет Сатбеков, проектный менеджер Netpeak Kazakhstan.

Современные компании должны сосредоточиться на создании и управлении собственными хранилищами данных, которые объединяют информацию из различных источников. Данные должны быть оцифрованы и размещены в цифровом пространстве для дальнейшей оптимизации.

Сквозная аналитика становится важным трендом, позволяющим объединить онлайн- и оффлайн-данные для более глубокого анализа. Облачные сервисы, такие как Google BigQuery, помогают интегрировать данные из различных источников, что открывает новые горизонты для принятия решений.

Современные подходы к аналитике требуют от компаний гибкости и готовности к изменениям. Как подчеркивает Азрет Сатбеков, компании с развитой аналитикой получают больше дохода и экономят на маркетинговом бюджете.

«Инвестиции в аналитику сегодня — это инвестиции в будущее бизнеса», — резюмировал эксперт.