Более 14 млрд смартфонов отгружено за последнее десятилетие

Ожидается, что в 2024 году глобальные продажи смартфонов принесут 486 миллиардов долларов дохода, что ниже более чем 500 миллиардов долларов в 2021 году.

Последние несколько лет были довольно сложными для мировой индустрии смартфонов, и 2024 год не выглядит намного лучше. После колебаний мировой спрос на новые устройства, как ожидается, снова упадет в этом году, продлевая долгожданное восстановление рынка. Но несмотря на то, что рынок изо всех сил пытается сохранить темпы роста, наблюдавшиеся в 2021 году, общее количество поставок смартфонов продолжает расти, подталкивая десятилетние показатели к впечатляющим цифрам. Согласно данным, представленным AltIndex.com, мировые поставки смартфонов достигли колоссальных 14 миллиардов за последнее десятилетие.

Несмотря на рост на развивающихся рынках, на мировые продажи смартфонов сильно повлияли нехватка компонентов, накопление запасов и более длительные циклы замены, что привело к падению продаж на 15 миллиардов долларов за три года. Ожидается, что в 2024 году глобальные продажи смартфонов принесут 486 миллиардов долларов дохода, что ниже более чем 500 миллиардов долларов в 2021 году, согласно прогнозам рынка Statista. Но, несмотря на это, глобальные продажи смартфонов все равно достигли впечатляющих высот.

Исследование IDC Worldwide Mobile Phone Tracker показывает, что производители смартфонов поставили более 14 млрд единиц по всему миру с первого квартала 2014 года. 2015, 2016 и 2017 годы были лучшими для мировых продаж смартфонов за последнее десятилетие, со средним показателем в 1,4 млрд поставок. В последующие годы показатели были намного ниже — отгрузки упали до 1,28 млрд в первый год пандемии. Хотя 2021 год принес восстановление, негативная тенденция продолжалась в течение 2022–2023 годов, поставки упали еще на 13%.

Хотя данные IDC показывают положительную динамику в первой половине 2024 года (поставки выросли почти на 40 млн в годовом исчислении, до 574,8 млн), спрос остается сложным на многих рынках, а мировые показатели поставок по-прежнему намного ниже показателей пика рынка.

Если говорить о поставщиках, Samsung снова оказалась абсолютным лидером продаж, отгрузив 2,99 млрд единиц за последнее десятилетие. Южнокорейский технологический гигант обогнал своего крупнейшего конкурента Apple на 743 млн единиц — Apple продала 2,24 млрд своих смартфонов с 2014 года.

Однако, хотя Samsung и находится на вершине мировых продаж смартфонов, ее доля на рынке значительно сократилась за последние десять лет, в основном из-за стремительного роста китайских конкурентов – Xiaomi, Vivo и Oppo. Во втором квартале 2024 года южнокорейский технологический гигант занимал 18,9% мирового рынка смартфонов, что ниже 30,7% в первом квартале 2014 года. Доля рынка Apple осталась неизменной и составила 15,8%.

Хотя китайские конкуренты значительно отстают от двух крупнейших игроков рынка, за последние десять лет они продемонстрировали значительный рост. Xiaomi достигла нового рубежа, превысив отметку в один миллиард за десятилетний период поставок. Кроме того, китайский производитель смартфонов теперь близок к Apple с долей рынка в 14,8%, что в три раза больше, чем десятилетие назад. Далее следуют Oppo и Vivo с 937 млн и 528 млн смартфонов, отгруженных с 2014 года, соответственно.