Новая линейка Redmi Note 13 поступила в продажу в Казахстане

Обновленная и улучшенная по всем параметрам, серия поднимает любимую линейку на новую высоту.

Несколько дней назад Xiaomi представила серию Redmi Note 13 на презентации в Таиланде. Эта серия включает в себя пять устройств, которые еще больше расширяют популярную линейку Redmi Note: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13.

Благодаря значительным обновлениям системы камер, дизайна, дисплея и процессора серия Redmi Note 13 продолжает сокращать разрыв между смартфонами среднего и флагманского уровня, обеспечивая всестороннюю надежность, фантастические ощущения и впечатляющие возможности обработки изображений — и все это по разумной цене.

С обновленной системой камер Redmi Note 13 Series каждый снимок становится эпичным

Созданная для удовлетворения самых разнообразных потребностей в области фотографии, серия Redmi Note 13 предлагает универсальную обновленную систему камер. Про-модели, Redmi Note 13 Pro+ 5G и Redmi Note 13 Pro, оснащены камерой сверхвысокого разрешения 200 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS) для съемки фотографий с беспрецедентным уровнем детализации и предоставления пользователям возможности создавать фотографии флагманского уровня. Кроме того, 2x/4x зум обеспечивает детальные крупные планы с расстояния и дает возможность сфокусироваться на отдельных людях в толпе или приблизить происходящее без потерь.

Эти усовершенствованные системы камер поддерживаются большим сенсором 1/1,4 дюйма и улучшенной обработкой изображений, обеспечивая потрясающее качество изображения даже в сложных условиях и при слабом освещении. Сочетание этого сенсора, сверхбольшой диафрагмы f/1,65 и пикселя Tetra2 (передовая технология объединения пикселей) обеспечивает четкое и яркое изображение даже в условиях плохого освещения, а объектив 7P с технологией атомного осаждения слоев (ALD) уменьшает блики и двоение изображения.

Базовая модель Redmi Note 13 оснащена 108-Мп основной камерой с 3-кратным зумом без потерь для получения невероятных снимков с мельчайшими деталями. Смартфон также поставляется с широким выбором фильтров FilmCamera для персонализации фотографий.

Все эти устройства оснащены тройной камерой, включающей основную камеру на 200 или 108 Мп, сверхширокоугольную камеру на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп, а также селфи-камеру на 16 Мп, и поддерживаются движком Xiaomi Imaging Engine. Каждое устройство предоставляет вычислительную фотографию нового поколения и мощную обработку изображений, что делает серию Redmi Note 13 отличным вариантом для создания шикарных снимков в любой ситуации.

Высочайшая четкость, AMOLED-дисплей и частота обновления до 120 Гц

Серия Redmi Note 13 отличается модным и элегантным дизайном с ультратонкими рамками премиального внешнего вида и высококачественным дисплеем, обеспечивающим высокий комфорт от просмотра.

Redmi Note 13 Pro+ 5G демонстрирует кристальную четкость изображения благодаря 1,5K AMOLED-дисплею с пиковой яркостью 1800 нит. В свою очередь, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 оснащены сверхчеткими AMOLED-дисплеями FHD+.

Плавная прокрутка без задержек обеспечивается на каждом устройстве серии Redmi Note 13 благодаря частоте обновления 120 Гц, что делает все впечатления от просмотра более плавными, четкими и приятными.

Устройства серии Redmi Note 13 имеют сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free и Circadian Friendly, а также оснащены разнообразными функциями защиты глаз, такими как режим чтения. Среди других обновлений — впервые в серии встроенный в экран удобный датчик отпечатков пальцев.

Исключительная надежность, чтобы вы не беспокоились.

Благодаря усовершенствованным инженерным и дизайнерским решениям серия Redmi Note 13 отличается долговечностью и прочностью, обеспечивая максимальную уверенность в сложных условиях. Начиная с дисплея, в Redmi Note 13 Pro+ 5G впервые применено стекло Corning Gorilla Glass Victus — еще одна новинка серии, обеспечивающая дополнительную устойчивость к случайным падениям и царапинам. Дисплей также был дополнительно оптимизирован во всех сериях, чтобы обеспечить отзывчивость и точность сенсорного ввода даже во время дождя.

Обновленная конструкция в сочетании с сертификатом пыле- и влагозащищенности IP68 позволяет Redmi Note 13 Pro+ 5G занять место главной модели серии, в то время как другие модели получили сертификат пыле- и брызгозащищенности IP54.

Эпичные моменты с усовершенствованными процессорами для повышения производительности

Высокопроизводительные Redmi Note 13 Series оснащены одними из самых мощных процессоров и долговечными аккумуляторами, благодаря чему пользователи могут пользоваться своими устройствами в течение всего дня. Для большего удобства все модели поставляются с зарядным устройством в комплекте.

Для обеспечения высочайшей производительности в смартфонах Redmi Note впервые используется 4-нм техпроцесс. Лидер серии Redmi Note 13 Pro+ 5G оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7200-Ultra, массивной батареей емкостью 5000 мАч, обеспечивающей работу в течение всего напряженного дня, и предлагает лучшую в отрасли технологию HyperCharge мощностью 120 Вт, заряжающую ваш Redmi Note до 100% всего за 19 минут. Базовые модели также оснащены аккумулятором емкостью 5 000 мАч5 и мощными чипсетами.

Обновленная и улучшенная по всем параметрам, серия Redmi Note 13 поднимает любимую линейку Redmi Note на новую высоту, обеспечивая пользователям смартфонов по всему миру возможность насладиться флагманскими функциями по доступным ценам.

На этом же мероприятии Xiaomi представила три интересных новинки в линейке носимых устройств: Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro и Redmi Buds 5.

Многофункциональные часы Redmi Watch 4 — Море экрана, океан функций

Новые Redmi Watch 4 оснащены квадратным сверхбольшим 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем, обеспечивающим более комфортное использование умных часов. Эта последняя версия также представляет собой самые большие умные часы Redmi квадратного форм-фактора, обеспечивающие полный обзор с первого взгляда. Изысканный дизайн Redmi Watch 4 включает в себя среднюю рамку из алюминиевого сплава и является первыми умными часами Redmi с простой в использовании вращающейся заводной головкой OTS из нержавеющей стали. Для еще большего удобства Redmi Watch 4 оснащен совершенно новым механизмом быстрой смены ремешков.

Redmi Watch 4 оснащены обновленным 4-канальным датчиком PPG для повышения точности измерения частоты сердечных сокращений и контроля содержания кислорода в крови. Пользователи могут выбирать из более чем 150 спортивных режимов, включая шесть автоматически распознаваемых типов активности. Дополнительные функции включают вызов по Bluetooth, который позволяет отвечать на звонки, подняв руку и коснувшись ее. Часы выпускаются с серебристо-серым или черным ободком Obsidian Black и соответствующим ремешком, а также с ремешками цвета пастельного фиолетового, темно-голубого или мятно-зеленого цвета.

Усовершенствованная система шумоподавления и реалистичный звук с Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro предлагают более впечатляющие ощущения от прослушивания благодаря встроенному иммерсивному звуку и новым режимам для реалистичного звучания. Наушники также поддерживают LDAC, ведущий кодек Bluetooth для беспроводного подключения наушников. Благодаря активному шумоподавлению (ANC) до 52 дБ. Redmi Buds 5 Pro предлагают на выбор три режима ANC, адаптивный режим AI и три дополнительных режима прозрачности, которые помогают пользователям интеллектуально переключаться между режимами для более комфортного прослушивания в самых разных условиях. Пользователи также могут персонализировать свои аудио ощущения с помощью пяти различных профилей эквалайзера. Redmi Buds 5 Pro поддерживают до 10 часов непрерывного прослушивания и до 38 часов постоянного использования в паре с эргономичным чехлом. Redmi Buds 5 Pro доступны в цветах Черный, Белый и Фиолетовый.

Улучшенное качество звука с Redmi Buds 5

Созданные для обеспечения улучшенного звучания, Redmi Buds 5 имеют ANC до 46 дБ с тремя режимами, которые покрывают широкий диапазон фоновых шумов. Кроме того, три режима прозрачности позволяют пользователям слышать больше того, что им нужно, и меньше того, что им не нужно. Redmi Buds 5 поддерживают до 10 часов непрерывного прослушивания и до 40 часов использования в паре с зарядным кейсом. Эти наушники доступны в трех цветах: Черный, Белый или Голубой. Чехол имеет матовую поверхность и глянцевую внутреннюю часть с приятным дизайном в виде светлой полоски.

Серия Redmi Buds 5 поддерживает использование приложения Xiaomi Earbuds, которое совместимо с различными марками смартфонов. С помощью этого приложения вы можете воспользоваться такими расширенными функциями, как персонализированное шумоподавление, интеллектуальное шумоподавление с адаптацией к окружающей среде, индивидуальная настройка эквалайзера, встроенный иммерсивный звук и т. д.

Цена и наличие в Казахстане

— Redmi Note 13 Pro+ 5G выпускается в цветах Черный, Белый и Фиолетовый, в двух версиях объема памяти, по цене от 209 990 тенге.

— Redmi Note 13 Pro поставляется в Черном, Фиолетовом и Зеленом цветах, в двух версиях объема памяти, по цене от 149 990 тенге.

— Redmi Note 13 выпускается в цветах Черный, Зеленый, Синий и Золотой, в трех версиях объема памяти, начиная с 109 990 тенге.

— Redmi Watch 4 выпускаются в сером и черном цветах с соответствующими ремешками по цене от 49 990 тенге.

— Redmi Buds 5 Pro выпускаются в цветах Черный, Белый и Фиолетовый, начиная с 34 990 тенге.

— Redmi Buds 5 выпускается в черном, белом и небесно-голубом цветах по цене от 19 990 тенге.

Каналы продаж: Xiaomi stores, Sulpak, Белый Ветер, Технодом, Мечта, Fora, DNS, Tele2.