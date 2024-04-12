vivo X100: новый этап технологического прогресса в Казахстане

Смартфон предлагает феноменальную камеру, высокую производительность и стильный дизайн.

Долгожданный момент настал: vivo, один из ведущих мировых брендов электроники, объявил о дебюте в Казахстане флагмана X100, созданного с акцентом на профессиональную фотосъемку и высокую производительность.

«Наши потребители выбирают серию X за баланс возможностей обработки изображений и высокую производительность, что позволяет им полагаться на одно устройство в течение всего дня. С vivo X100 мы укрепляем это доверие и еще больше улучшаем пользовательский опыт благодаря усовершенствованным камерам, двойному флагманскому чипу и более мощной батарее, — сказал мистер Том, генеральный менеджер vivo Kazakhstan. — В сотрудничестве с ZEISS мы представили более универсальную и мощную линейку камер на X100, снова расширяя границы мобильной фотографии».

vivo X100 привносит значительные инновации в мир смартфонов. Он предлагает феноменальную камеру, высокую производительность и стильный дизайн. Батарея устройства также впечатляет — она обеспечивает надежную работу смартфона в течение длительного времени.

Продолжая наследие серии X, камера обладает еще более мощными функциями

Новый vivo X100 представляет инновации, меняющие правила игры, разработанные в сотрудничестве с ZEISS для получения снимков студийного качества, особенно при съемке с большого расстояния и с близкого фокуса. X100 оснащен тремя камерами: 50Мп основной камерой VCS True Color, 64МП телеобъективной камерой ZEISS и 50Мп сверхширокоугольной камерой.

X100 также сертифицирован на соответствие требованиям ZEISS T Coating, технологии антибликового покрытия, которая помогает в точности передать цвета. Камера X100 также была оптимизирована для использования передовых в отрасли возможностей фотосъемки заката и восхода солнца. Улучшая качество изображения, цветовой тон и вычислительные процессы, функция vivo Origin Imaging Engine помогает при съемке заката или восхода, определяя ракурсы красного солнца и точно фиксируя объект съемки.

Улучшенная портретная и ночная съемка благодаря обработке двумя флагманскими чипами

X100 продолжает стремление серии-X сделать возможной фотосъемку профессионального уровня на смартфоне, на этот раз привнося совершенно новый взгляд на портреты.

Впервые в серии-X компания vivo представляет мультифокальную профессиональную фотосъемку ZEISS, позволяющую пользователям делать профессиональные портреты с фокусным расстоянием макросъемки до 100 мм. Это идеально подходит для съемки в путешествиях, художественной фотографии или просто для запечатления радостных моментов.

Добавляя больше креативных возможностей, X100 представляет ZEISS B-Speed Style Bokeh, который создает характерный круговой треугольный эффект боке, вдохновленный классическим высокоскоростным кинообъективом ZEISS 1970-х годов.

Превосходное качество изображения благодаря мощным улучшениям производительности и увеличенному аккумулятору

X100 представлен с двойным флагманским чипом, включающим чип обработки изображений vivo V2 и Dimensity 9300, который выделяется флагманским восьмиядерным процессором, обеспечивающим значительный скачок производительности по сравнению с предыдущими моделями.

X100 оснащен дисплеем LTPO Eye Protection с двумя механизмами улучшения качества видео. Смартфон также получил аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает двухэлементную вспышку мощностью до 120 Вт.

Дизайн премиум-класса для тихой роскоши и долговечности

vivo X100 продолжает культовую эстетику стильного и легкого дизайна. Кольцо вокруг модуля камеры является ключевым элементом дизайна, отражающим дизайн лунного гало. Изготовленное из нержавеющей стали аэрокосмического класса, кольцо придает изделию элегантность.

Используемый материал корпуса обеспечивает долговечность — он износостойкий, устойчив к высоким температурам и падениям. Также X100 имеет класс защиты от воды и пыли IP68.

Устройство представлено в двух цветах — Черный астероид и Звездный синий.

Цены и доступность

В Казахстане покупателям будет доступна версия 16 Гб + 512 Гб.

В период с 12 по 25 апреля в сети магазинов Sulpak можно оформить предзаказ смартфона с эксклюзивными подаркам. В числе бонусов — футболка и мяч с автографом Бахтиера Зайнутдинова, бомбардира национальной сборной Казахстана, беспроводные наушники и VIP карта на обслуживание клиента vivo.