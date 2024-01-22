«Қазақстан Ғарыш Сапары» подписал меморандум с японской компанией

Его цель — мониторинг стихийных бедствий и инфаструктуры.

12 января в рамках визита японской бизнес-делегации в Республику Казахстан состоялся бизнес-форум и В2В встречи, посвященные возможностям GX (зеленая трансформация) и DX (цифровая трансформация). Совместное мероприятие придаст новый импульс уже существующим торгово-экономическим отношениям между бизнесами двух стран и послужит площадкой для расширения пула потенциальных партнеров.

В работе бизнес-форума приняло участие более 200 казахстанских компаний и около 60 представителей правительства и бизнеса Японии. В рамках форума также состоялась церемония подписания ряда меморандумов о сотрудничестве между компаниями.

Так, «Қазақстан Ғарыш Сапары» и компания «Synscpective» подписали меморандум о взаимопонимании по совместным исследованиям и разработкам новых приложений с использованием радарных спутников для мониторинга стихийных бедствий и инфраструктуры. Это позволит вести мониторинг территорий с космоса даже в темное время суток и облачную погоду.

«Япония обладает и работает в большей части по технологиям обработки радарных космических снимков. Наши специалисты владеют навыками работы с радарными технологиями, и в сотрудничестве с японской компанией мы готовы начать работу над новыми проектами», — сообщил Айдын Аимбетов, председатель правления НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

«Тема прошедшего форума — новая отрасль для нашего сотрудничества, связанная с изменением климата на земном шаре. Это общая задача для человечества, для решения которой можно объединить японские передовые технологии и потенциал Казахстана. Я уверен, что впереди нас ожидают перспективные проекты, затрагивающие не только цифровую трансформацию в сфере IT, но также использование информационных технологий для решения социальных проблем. Поэтому можно объединить ноу-хау японской промышленности и потенциал Казахстана», — отметил Наоши Хиросэ, председатель японо-казахстанского Комитета по экономическому сотрудничеству.