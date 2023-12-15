МЦРИАП подвело итоги года

Ожидается, что в 2027 году доля пользователей интернета в сельской местности РК составит 97%.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провело брифинг, в ходе которого глава ведомства поделиться достижениями 2023 года. Багдат Мусин рассказал, как в Казахстане развиваются цифровые проекты и сервисы, а также привел статистику по рынку.

Цифровые сервисы пользуются большим спросом у граждан. Мы 5% доверенностей переведено в цифровой формат. Онлайн уже осуществляется 55% регистраций автомобилей и оформляется 67% ипотечных кредитов.

«Электронное правительство научилось поздравлять каждого гражданина с днем рождения или заранее уведомлять о том, что срок действия документов истек. Кроме того, на сегодняшний день в Казахстане благодаря Big Data устранена необходимость предоставления 50 миллионов справок. Например, 106 тысячам студентов требовалось две недели, чтобы получить справки из учебных заведений, поликлиник и подать их в военкомат. Теперь необходимость подтверждать студенческий статус отпала. После объединения базы трех министерств студенты автоматически освобождаются от армии без получения справок», — прокомментировал Багдат Мусин.

Возможности больших данных также используются для реализации цифровой карты семьи. Сегодня данные 6,3 млн семьей оцифрованы. В ведомстве выяснили, какие услуги наиболее востребованы гражданами — это 40 социально-значимых услуг, пособия и выплаты для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, а также тех, кто потерял кормильца. Эти услуги предоставляются в проактивном порядке.

Кроме того, разрабатывается несколько пилотных проектов — отмена 12 различных справок, необходимых для трудоустройства, подключение к интернету, подача деклараций, ожидание в очереди в детский сад.

«Проект I-Qala был введен в городах Астана и Алматы. Раньше около 700 000 человек тратили на составление договоров 30 дней в году, а мы сократили это время до пяти минут. Теперь новый владелец квартиры получит SMS, и все договоры на коммунальные услуги будут заключаться онлайн. Проект будет распространен по всей республике», — отметил министр.

По поручению Президента были созданы фокус-группы с участием граждан, рассмотрены ситуации на девяти реальных этапах жизни человека, от рождения до выхода на пенсию. В результате решено сократить документы и шаги, что позволило сократить количество посещений госорганов со 119 до 21, уменьшить типы требуемых документов со 102 до 11, а общее количество шагов уменьшено с 600 до 175.

В целях минимизации рисков распространения персональных данных Министерство работает над усилением ответственности за распространение персональных данных граждан. 11 декабря Глава государства подписал закон Республики Казахстан об информационной безопасности, информационных и цифровых активах. В этом законе на министерство возложена функция государственного контроля.

Основные направления, по которым будет вестись работа:

1. Уведомление граждан о распространении персональных данных через eGov и 1414.

2. Сбор и обработка копий документов запрещены.

3. Добровольный отказ от взятия банковского кредита.

4. Разработка программы по поимке мошенников в сотрудничестве с «белыми хакерами».

«Для доступа к своим персональным данным граждане сначала обращаются в организацию, организация направляет запрос на доступ к данным через информационную систему, на что гражданин получает SMS-подтверждение, и только после этого организации могут получить доступ к персональным данным гражданина. Кроме того, гражданин может запретить обработку данных в своем личном кабинете, для чего выбирает организации из списка. Следует отметить, что доступ к данным осуществляется только с согласия гражданина», — пояснил Багдат Мусин.

Что касается IT-индустрии, то в этой сфере в Казахстане сегодня работает около 16 000 компаний, а количество специалистов достигло 182 000. В первом полугодии текущего года экспорт IT -услуг достиг 247 миллионов долларов. В этом году планируется выйти на уровень экспорта в 500 миллионов.

В программе, реализованной совместно с Университетом Дрейпера, приняло участие 27 проектов. Одна из компаний-участниц, Ciix, привлекла инвестиции в размере 1 млн долларов от Тима Дрейпера. В программе, организованной совместно с Google for Startups, приняло участие 24 проекта. В результате реализации этой программы компании привлекли в общей сложности 4,2 миллиона долларов, общий бюджет составил 87,6 млн долларов, а ежемесячный доход достиг 535 тысяч долларов. По глобальной аутсорсерной программе 15 участников и подписали 68 договоров.

Кроме того, в целях дальнейшего выхода на глобальные рынки, 15 сентября открыто представительство Silkroad Innovation Hub в Силиконовой долине, задачи которого — поддержка и продвижение стартапов из стран-членов Центрально-Азиатской организации и тюркских стран.

В стране также реализуется программа Tech Orda, направленная на подготовку IT-специалистов. В этом году в ней приняли участие 83 IT-школы, обучается 3183 студента. Для подготовки квалифицированных ИТ-кадров осуществляется тесное сотрудничество с международными ІТ-компаниями, такими как Epam, Coursera, Samsung, Binance Academy, Huawei, Microsoft, Nvidia, Glovo, в нем приняли участие более 70 тысяч участников. Существуют и программы бесплатного обучения для социально-уязвимых слоев населения. Например, общественный фонд ITeachme проводит курсы для людей с ограниченными возможностями. Более 2000 женщин прошли обучение инструментам No-Code в рамках программы IT-Aiel. Активно ведется работа по открытию авторизованного учебного центра Apple на базе Astana Hub. Одним из важных достижений этого года стало подписание заявки на проведение финала престижного международного турнира по программированию ICPC в Казахстане в 2024 году.

Багдат Мусин также поделился достижениями в сфере аэрокосмической отрасли, которая находится в ведении МЦРИАП. Как известно, ежегодно проводится космический мониторинг для различных отраслей экономики. По итогам 2023 года выявлено 1 млн га неиспользуемой пашни, 45 незаконных лесозаготовок, 5552 несанкционированных пункта сбора мусора, 1587 несанкционированных объектов добычи полезных ископаемых. Все данные переданы в уполномоченные государственные органы для принятия соответствующих мер.

Кроме того, по поручению Главы государства создана платформа для недропользователей Minerals.gov.kz. Платформу можно назвать единой интерактивной картой космических исследований, государственных баз данных и информационных систем, а также геологических отчетов. Она позволяет недропользователям получать государственные услуги по принципу «одного окна». Эти мероприятия позволили повысить инвестиционную привлекательность отрасли. В настоящее время на платформе предоставляются две государственные услуги — получение лицензии на добычу и разведку твердых полезных ископаемых. В настоящее время на платформе зарегистрировано 2343 пользователя, которыми отправлено 1941 заявка на разведку и 59 заявок на добычу. Из них выдано 66 лицензий. Вся работа ведется только в электронном виде, онлайн. В 2024 году на платформе планируется оцифровать еще семь государственных услуг в сфере геологии и недропользования и провести открытые аукционы по недропользованию.

Итоги текущего года свидетельствуют о положительных изменениях в сфере инновационного развития Казахстана. Наблюдается увеличение объема инновационной продукции с 1,4 трлн тенге в 2021 году до 1,9 трлн тенге в 2022 году. Страна поднялась на две позиции — с 83 до 81 — в международном рейтинге Глобального инновационного индекса.

«Мы проводим инновационную политику, ориентированную на поддержку конкретных технологических направлений — инноваций в области здравоохранения, MedTech, технологическая модернизация сельского хозяйства, AgriTech, и зеленые технологии, GreenTech. В рамках MedTech определены приоритетные направления реализации мер государственной поддержки, а также приоритетные технологические задачи подотраслей по результатам GreenTech и AgriTech. 7 декабря мы провели ежегодное заседание Совета по технологической политике под председательством премьер-министра, на котором были одобрены новые подходы к инновационной политике», — отметил глава МЦРИАП.

Также в рамках инновационных грантов оказывается всесторонняя поддержка проектам и стартапам. По итогам всех конкурсов одобрено 34 заявки, в том числе заключены договора с 31 заявкой на общую сумму около 2 млрд тенге, сумма грантов составила 1 198 млн тенге, софинансирование со стороны частного сектора составило 924 млн тенге.

«В 2023 году мы реализовали программу развития бизнес-инкубаторов в регионах. Таким образом, в период с 10 апреля по 12 мая АО „Qazinnovations“ принимало заявки на поддержку бизнес-инкубации, из 37 поданных заявок 21 была одобрена. Кроме того, в рамках проекта „Стимулирование продуктивных инноваций“ со Всемирным банком в этом году прошло четыре этапа грантовой программы для консорциумов в сфере промышленных и социальных инноваций. Благодаря усилиям наших партнеров и участников мы выделили финансирование на 13 небольших проектов на общую сумму около 3 миллиардов тенге. Мы также продвигаем инклюзивные инновации. В этом году мы поддержали разработку сурдопереводчика, который облегчает общение людей с нарушениями слуха и речи. Также была поддержана платформа инклюзивного образования, которая позволяет детям с ограниченными возможностями получать более эффективное образование», — рассказал министр.

Что касается отрасли связи, Министерство постоянно контролирует и совершенствует качество услуг связи. В этом году усиленно велась работа по улучшению качества интернета в сельских населенных пунктах, интернет подключен в 251 селе по всей стране, работы по улучшению качества связи проведены в 1463 селах. Согласно плану, к 2027 году планируется охватить интернетом еще 250 сел. 176 сел подключено к сети интернет через спутник KazSat. Кроме того, в пилотном режиме 10 школ подключено через Starlink. В 2024 году планируется охватить 2000 школ.

«В этом году было установлено 3000 базовых станций. По всей стране запущено 723 базовые станции 5G. Увеличение штрафов привело к увеличению соблюдения операторами „предписания“ с 33% до 65%. В 2023 году проведено 763 внеплановые проверки, сумма штрафов составила 3,18 млрд тенге. Также ведутся работы по улучшению качества связи в городах, подключению жилых домов к высокоскоростному интернету, в том числе по технологии FWA. В начале года было выявлено 67 адресов с „белыми пятнами“ в мобильной связи. Информационно-разъяснительные встречи с жильцами проведены в 92% жилых комплексов, в том числе с 24 жилыми комплексами заключены договоры на установку базовых станций, а в 13 жилых комплексах процесс монтажа завершился. До конца года планируется построить 26 антенно-мачтовых устройств для базовых станций, а также провести повторные измерения для контроля качества покрытия», — рассказал Багдат Мусин.

На данный момент операторы связи установили около 800 базовых станций 5G. Например, в Астане установлено 137 базовых станций, в Алматы и Шымкенте — 349 и 116 базовых станций соответственно. Национальный проект «Доступный Интернет» будет реализован в период с 2024 по 2027 год. В рамках проекта планируется обеспечить население и бизнес высокоскоростным интернетом. Ожидается, что в 2027 году проникновение широкополосного доступа в интернет в домашних сетях достигнет 100%. Также в 2027 году технологией 5G будет обеспечено 75% городов республиканского значения, 60% областных центров. В 2027 году доля пользователей интернета в сельской местности составит 97%.