Подробности подключения интернета от SpaceX раскрыли в Минцифры

Отмечается, что стоимость будет не выше текущих расходов школ на интернет.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали о подробностях подключения к интернету 10 сельских школ страны с помощью компании Илона Маска — SpaceX. В ведомстве уточнили, что 10 сельских школ подключены к интернету в пилотном режиме, передает Zakon.kz.

«В начальной школе аула Майшукир Акмолинской области учатся 35 учеников. Теперь у них есть возможность получить дополнительные занятия и доступ к интернету также, как и у городских школьников. В первую очередь будут подключены школы, где сейчас скорость интернета низкая, а также школы, которые находятся в труднодоступных населенных пунктах Казахстана. Еще один плюс подключения через Starlink — цена будет не дороже текущих расходов школ за интернет. А в большинстве случаев даже дешевле. Плюс еще нужно отметить, что качество подключения будет намного лучше», — заявили в МЦРИАП.

Также в ведомстве назвали три причины, из-за которых выбор был сделан в пользу интернета от Starlink:

— во-первых, географическая доступность. Starlink предоставляет доступ в удаленные и сельские районы, где традиционные сети могут быть недоступны;

— во-вторых, высокая скорость. Starlink обеспечивает высокие скорости загрузки данных, что особенно важно для онлайн-коммуникаций и потокового видео. Кстати, Starlink может предоставлять интернет даже в условиях неблагоприятных погодных условий;

— в-третьих, развитие инфраструктуры. Интернет от Starlink способствует развитию цифровой инфраструктуры в Казахстане, улучшая доступ к образованию и экономическим возможностям.

«Эти преимущества делают интернет от Starlink привлекательным вариантом для Казахстана, особенно в отдаленных регионах», — отметили в ведомстве.

Напомним — ранее глава МЦРИАП РК Багдат Мусин рассказал, что 10 отдаленных школ Алматинской области подключили к интернету от Starlink компании SpaceX. Тогда же министр сообщил, что Президент дал добро на то, чтобы 2000 школ страны в ближайшее время были подключены к интернету через Starlink.