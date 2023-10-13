SpaceX даст высокоскоростной интернет сельским школам РК

На площадке форума Digital Bridge вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер обсудила сотрудничество с главой МЦРИАП.

Порядка двух тысяч сельских школ в страны планируется обеспечить доступом к интернету через Starlink. Об этом стало известно по итогам встречи Багдата Мусина, главы Минцифры, с Лорен Дрейер, вице-президентом SpaceX по вопросам Starlink.

SpaceX является одним из мировых лидеров в области космических телекоммуникаций. По словам Главы государства, технологии SpaceX стали стратегическими инструментами, востребованными для стимулирования развития высоких технологий. Казахстан рассматривает компанию как надежного партнера для установления взаимовыгодного сотрудничества.

«По предварительной договоренности при помощи технологии SpaceX планируется подключение 2000 сельских школ к интернету», — сказал Багдат Мусин.

Проект планируется реализовать в течение полугода.