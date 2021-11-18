Astana Hub запустил программу финансирования Tech Orda

К 2025 году до 20 000 студентов смогут обучиться IT-специальностям за счет государства.

В рамках поручения по подготовке 100 000 IT-специалистов разработана программа Tech Orda. Это программа финансовой поддержки частных школ программирования государством и технопарком. 100 студентов получили финансовую поддержку на сумму 600 000 тенге каждый, чтобы получить IT-навыки. Об этом на брифинге в СЦК рассказал генеральный директор международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев. Принять участие в программе может любой желающий.

«Эта программа открыта для всех школ программирования, для всех студентов, поэтому приглашаем: пользуйтесь. Со следующего года мы будем масштабировать данную программу. При поддержке правительства планируем до 2025 года поддержать таким образом 20 000 студентов. Есть у нас бизнес-программы, программы инкубации, акселерации. Почти 1000 проектов поддержаны. Множество выпускников программы уже встречаются казахстанцам в повседневной жизни: когда вы, скажем, паркуете автомобиль, обучаете детей online, арендуете апартаменты, делаете ремонт в квартире, нанимаете мастера домой, пользуетесь сервисами отслеживания беременности, отслеживания безопасности детей — это продукция наших выпускников, которые сегодня активно развиваются на местном и зарубежных рынках», — рассказал спикер.

В 2021 году в рамках программы «SEED MONEY» профинансировано 35 стартапов, в следующем году планируется поддержать не менее 50 стартапов на посевной стадии. Также Astana Hub помогает правительству в развитии Innovation friendly регулирования законодательных проектов, ведется тесное сотрудничество с МФЦА.

«Наша деятельность становится привлекательной для больших технологических компаний. Мы с ними активно сотрудничаем для того, чтобы Казахстан был не просто рынком сбыта, а площадкой для создания рабочих мест, центров инноваций, лабораторий. Чтобы они приходили и инвестировали в наши компании. На сегодня мы подписали меморандум с компанией Транстелеком о совместном запуске программы с крупнейшим американским бизнес-инкубатором. С компанией МТС запускаем 5G центр на базе Astana Hub. Когда в мире 5G будет иметь распространение, наши стартапы, наши продукты уже будут готовы заходить на эти рынки», — выразил уверенность глава Astana Hub.