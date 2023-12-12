Президент подписал закон об информационной безопасности

Казахстанцы могут добровольно отказаться от получения займов и микрокредитов.

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов». Закон направлен на усиление защиты персональных данных и устранение правового пробела в регулировании деятельности по цифровому майнингу, передает Kazpravda.kz.

В частности, установлен запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

Введена обязанность иммигрантам предоставлять копии документов, удостоверяющих личность, в целях защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны.

Определяется процедура лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу.

Для защиты от мошеннических действий гражданам предоставлено право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал электронного правительства.