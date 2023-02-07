В Beeline Казахстан подвели итоги 2022 года

Оператор — лидер по количеству абонентов в стране, его услугами пользуется более 10 млн казахстанцев.

Beeline Казахстан представил итоги работы в 2022 году — озвучены телеком-показатели и результаты digital-проектов. Напомним — оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме.

По всей стране установлено более 25 тысяч базовых станций Beeline, более четырех тысяч из них появилось в 2022 году. Компания запустила программу «LTE everywhere», и теперь все регионы, где есть БС Beeline, на 97% имеют покрытие LTE. Beeline Казахстан также участвует в программе «250+», благодаря которой мобильный интернет появляется в селах с населением от 250 человек. Благодаря программе более 1500 населенных пунктов в самых отдаленных уголках Казахстана получили доступ к мобильной связи и интернету Beeline.

По итогам прошедшего года казахстанцы использовали около 1,6 экзабайта (или 1 675 100 терабайт) мобильного интернета. Лидеры по потреблению среди областей — Алматинская и Южно-Казахстанская (Туркестанская). В среднем каждый житель области ежемесячно использует около 20 Гб интернет-трафика. При этом средний показатель по Казахстану — 15,4 Гб, а во всем мире — 11,8 Гб (по данным за первый квартал 2022 года).

— Более 4 тысяч базовых станций было установлено по всему Казахстану. Теперь общее количество станций в стране превысило 25 тысяч.

— Более 340 базовых станции демонтировано из-за радиофобии.

— Более чем в 1500 населенных пунктах появилось 3G/4G от Beeline в рамках программы «250+».

— В прошлом году «Интернет дома» подключили 99 тысяч домохозяйств, теперь услугой пользуются в каждом пятом домохозяйстве в стране.

— Около 1,6 экзабайтов или 1 675 100 терабайтов трафика мобильного интернета казахстанцы использовали в 2022 году.

— Около 300 млн часов исходящих звонков было зафиксировано.

— Более 10 млн SMS было отправлено в сети.

— Алматинская и Южно-Казахстанская (Туркестанская) области — лидеры по потреблению мобильного интернета. Ежемесячно пользователи из этих областей потребляют около 20 Гб.

— ВКО и Кызылординская область — самые «разговорчивые» в стране: на одного пользователя в месяц приходится около 3,5 часов разговоров в месяц.

— Турция, ОАЭ, КНР — именно отсюда пользователи Beeline чаще всего подключают роуминг (за исключением стран СНГ).

Следуя стратегии цифрового оператора, Beeline развивает digital-продукты. В портфолио компании входит первый в стране необанк Simply, музыкальный стриминг hitter, мобильное телевидение BeeTV, а также решения для бизнеса и крупных промышленных предприятий — от IoT (Интернет вещей) до Private LTE (частные сотовые сети).

Так, по итогам 2022 года пользователи скачали приложение Simply 1,2 млн раз. В сумме они получили около 1 млрд тенге кешбека.

— По итогам 2022 года Simply признан Международной платежной системой Visa «Best Fintech» («Лучший финтех»).

— В 2022 году к Simply присоединилось более 500 тысяч новых пользователей.

— Всего пользователи провели более 23 млн транзакций за год.

— Около 1 млрд. бонусов было начислено пользователям Simply за год.

— Клиенты использовали Simply в 77 странах мира. Топ-5 стран по количеству покупок: Турция, ОАЭ, Грузия, Испания, Кыргызстан. А самые отдаленные покупки были совершены в Мексике и США.

В июне 2022 года было запущено музыкальное приложение hitter, миссия которого — поддержка локальных исполнителей. На конец года в нем зарегистрировано 153 тысячи пользователей.

— 153 тысячи пользователей зарегистрировано в приложении с момента запуска в июле 2022 года.

— Сотни крафтовых плейлистов собрано вручную командой hitter.

— 80% прослушанных треков — от казахстанских исполнителей. Топ-3 самых прослушиваемых треков в 2022 году: Moldanazar — Жаным сол; IntroVert — Sen Munyndy Ber Magan (cover); Qarakesek — Қураған гүл.

Команда мобильного телевидения BeeTV также подвела итоги. За год мобильная аудитория сервиса выросла на 70%. Самый популярный сериал среди пользователей — «Дом дракона», первую серию которого посмотрели почти 18 тысяч раз.

— На 70% выросла аудитория сервиса за год.

— Собственную подписку BeeTV+ подключило более 150 тысяч пользователей.

— «Дом дракона» — самый популярный сериал среди пользователей. Его первую серию посмотрели почти 18 тысяч раз.

— «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» — самый просматриваемый фильм года. 9,5 тысяч пользователей посмотрели его более 25 тысяч раз.

— Финальный матч ЧМ-22 «Франция — Аргентина» объединил всех! За ним следило более 46 тысяч человек.

Приложение «Мой Beeline» уже по праву можно назвать супераппом. Согласно данным similarweb на начало 2023 года в категории «Коммуникации» и «Утилиты» среди бесплатных приложений «Мой Beeline» расположился на втором месте после Telegram (в Google Play и App Store соответственно). В прошлом году его скачали около 5,7 млн раз.

Больше половины всех пользователей совершают в приложении не только телеком-операции. В 2022 году 1,5 млн пользователей брали «Доверительный платеж», оплачивали в приложении проезд, коммуналку, другие сервисы и услуги партнеров, а еще сыграли в игры почти 6,9 млн раз.

— Около 4 млн — MAU приложения в 2022 году (количество уникальных пользователей в месяц).

— 5,7 млн пользователей скачали приложение в 2022, всего им пользуются около 11 млн казахстанцев.

— 1,5 млн клиентов в 2022 оплачивали проезд, коммуналку, брали доверительный платеж и оплачивали другие сервисы и услуги партнеров в приложении. Они совершили более 50 млн операций.

— «Наградами» воспользовались 924 тысяч активных пользователей, которые получили 3,7 млн «наград» в виде бесплатных мегабайтов.

— Самая популярная игра в приложении — «Сумо». Игра, в которой пользователи провели больше всего времени — «Драгоценный ряд».

Проекты ESG являются важной частью стратегии Beeline Казахстан. В течение всего года компания поддерживала пользователей (а это 45 тысяч казахстанцев) во время ЧС. Beeline выделял бесплатные минуты и трафик, чтобы клиенты оставались на связи. Также в прошлом году компания выделила 2 млрд тенге на благотворительный проект «Развитие потенциала опорных сельских школ». В 2022 году было запущено 6 из 8 школ из списка тех, которые компания обновила в разных регионах страны.

— 2 млрд тенге выделено на благотворительный проект «Развитие потенциала опорных сельских школ» в 2022 году.

— 6 из 8 школ было запущено из списка тех, которые компания полностью обновила. То есть 3 786 детей из разных регионов страны будут обучаться в школах, которых оснастила компания Beeline.

— 45 тысяч казахстанцев, оказавшихся в зоне ЧС, получили помощь в виде бесплатных минут, SMS и трафика (Костанайская область и город Экибастуз).

— 45 диджитал-проектов от студентов и школьников поступили на конкурс цифровых стартапов после проведения бизнес-инкубатора совместно с Enactus Kazakhstan.

— По $5 000 для пилотирования проектов получили три команды, которые участвовали в первом социальном диджитоне для сотрудников.