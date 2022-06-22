Музыкальный стриминг hitter запустили в Казахстане

Он создан для поддержки отечественной креативной среды.

hitter — это музыкальный стриминговый сервис, созданный локальным брендом и разработанный местными IT-специалистами для популяризации творчества казахстанских исполнителей. Сервис уже доступен для скачивания и регистрации всем казахстанцам.

В библиотеке сервиса уже собрано более 21 миллиона треков с упором на локальный контент. Приложение распределяет музыку по разным жанрам и стилям. А для тех, кто любит уникальность, hitter совсем скоро будет создавать подборки из наиболее прослушиваемых и предпочитаемых треков. В будущем планируется развивать библиотеку сервиса — будут подключаться новые лейблы и музыканты.

Основная же особенность hitter состоит в том, что стриминг будет объединять казахстанцев не только в приложении, но и в онлайн-пространстве благодаря созданию своего коммьюнити, направленного на поддержку местных талантов и изучение их творчества.

«В отличие от привычных стримингов, локальное приложение не только имеет большой каталог треков, но и прежде всего объединяет вокруг себя креативную среду казахстанцев, которые хотят вносить свой вклад в развитие культуры и искусства в стране. hitter создан, чтобы продвигать казахстанскую культуру через развитие нашей музыки, в связи с этим приложение доступно на двух языках: казахском и русском. Мы предлагаем слушателю сервис с понятным интерфейсом, душевные подборки треков от контент-менеджера, знающего толк в качественной музыке. В приложении собрана обширная библиотека музыки: треки распределены по разным жанрам, стилям, артистам. Наша музыка тронет каждого», — говорит Андрей Волошин, директор по развитию музыкального приложения hitter.

Пользователям сервиса доступны бесплатный режим Freemium и платная подписка Premium за 849 тенге в месяц. Бесплатная подписка ограничена в функционале, а также может включать рекламу между треками. В Premium же пользователю доступны сохраненные песни в режиме офлайн без подключения к интернету и возможность создавать свои плейлисты. К запуску приложения казахстанцам подготовили бонусы — подключившись к hitter до 29 июня, они на протяжении трех месяцев смогут пользоваться всеми преимуществами сервиса без дополнительной оплаты.