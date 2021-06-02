В Казахстане появился мобильный необанк Simply

Beeline будет выпускать Simply — виртуальную банковскую карту Visa Platinum и кошелек электронных денег в смартфоне.

Сегодня состоялась презентация нового для Казахстана цифрового продукта — полностью виртуальной платежной карты Simply, интегрированной с мобильными финансовыми сервисами. Продукт выпущен дочерней компанией Beeline — «КазЕвроМобайл». Все деньги, размещенные на кошельках Simply, авансированы оператором в лице ТОО «КазЕвроМобайл» на счетах ForteBank.

Simply — это кошелек электронных денег в смартфоне. К нему выпускается премиальная карта Platinum от Visa. Все операции осуществляются в мобильном приложении, связанном с номером телефона пользователя.

«Компания Beeline предлагает своим клиентам инновационное и прогрессивное решение — симбиоз телекоммуникационных и банковских услуг на одной платформе. Для нас это долгожданный продукт. Он создан нашими сотрудниками, казахстанскими разработчиками. Beeline Казахстан входит в новую эру мобильных финансовых услуг, представляя уникальный на рынке МФС-продукт нового поколения. Мы стали первыми в СНГ среди небанковских учреждений, кто получил прямое членство в Visa с правом выпуска карт Visa Platinum. Таким образом мы даем клиенту свободу, не привязывая его к конкретному банку. Изучая клиентский опыт и предлагая рынку инновационные решения на стыке индустрий, мы позволяем клиенту не только быть мобильным и прогрессивным, но и пользоваться лучшими продуктовыми предложениями», — заявил Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Чтобы подключить цифровую карту Simply, пользователю нужно скачать приложение на смартфон, привязать номер телефона и пройти онлайн-идентификацию (она осуществляется через КЦМР), с привязкой удостоверения личности или паспорта. После этого в приложении появится цифровая карта Visa Platinum. Подключение, годовое обслуживание, открытие кошелька бесплатно, а зачисление средств производится беспроцентно для всех пользователей Simply. Кроме того, переводы с кошелька на кошелек Simply и переводы на банковскую карту, выпущенную в РК, также доступны без комиссии.

«Наша миссия — донести прелесть безналичных расчетов до всех граждан. Кроме того, развитие финансовых технологий и мобильных платежей — это важный и отдельный пункт программы Цифровой Казахстан. Этот продукт позволяет нам выходить на новых клиентов, тех, кто не пользуется SIM-картами Beeline. Карту может открыть абонент любого мобильного оператора. Конечно, привязать карту к мобильному балансу могут сейчас только наши абоненты. Поэтому мы призываем всех операторов к тому, чтобы их абоненты также могли привязать к Simply свои балансы», — добавил Евгений Настрадин.

Среди преимуществ цифровой карты — возможность получения обслуживания по программе Visa Platinum, 4 уровня кэшбеков (базовый 1,5%), возможность привязки Simply к таким кошелькам, как Samsung Pay (а также к новому крупному зарубежному игроку — его имя пока не называют — который намеревается выйти на рынок РК совсем скоро). Для максимального удобства пользователей компания реализовала интеграцию с технологией NFC. Проведение таких бесконтактных платежей позволит держателям карты получить бонус 3%.

«Simply — первый мобильный необанк в Республике Казахстан, идеей которого является собрать лучшие продуктовые предложения и клиентский опыт в смартфоне, — рассказывает Сергей Головань, директор по развитию MFS Beeline Казахстан. — Нашими отличительными характеристиками являются простота, выгодность и безопасность. У нас нет и не будет отделений и сопутствующих расходов, поэтому мы можем позволить себе предоставлять лучшие на рынке условия пользования нашим продуктом. Среди них стоит назвать cashback абсолютно на все покупки в размере до 10%, приветственные бонусы за регистрацию, уникальную программу начисления и использования бонусов, которые растут в цене со временем вместе с нашим проектом. Каждому клиенту Simply абсолютно бесплатно выпускается премиальная карта Visa Platinum, которая станет отличным компаньоном как для покупок в Республике Казахстан, так и в зарубежных поездках, открывая ряд премиальных привилегий — от скидок у известных брендов до бесплатных посещений lounge-зон в аэропортах».

Интересной «фишкой» Simply является тот факт, что в номере карты «зашит» номер телефона пользователя. Таким образом держатель не забудет номер карты, ему будет удобнее использовать ее для онлайн-покупок.

Евгений Лесняк, старший директор Visa, глава департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы, добавил, что история с умным Cashless в Казахстане обретает совершенно новые формы. Вывод на рынок продукта Simply показывает это. По его данным, порядка 40% населения в РК сегодня не имеет банковского счета или карты, либо имеет счет только номинально. Поэтому включение операторов в работу по развитию сервисов финтех имеет большое значение.

«Пандемия привела к тому, что спрос на бесконтактные платежи растет. И те, кто попробовал эту технологию, не перейдут обратно на старые методы оплаты. Кроме того, спрос на бесшовный опыт электронной коммерции возрастает — люди хотят минимизировать свое взаимодействие с интернет-магазинами. Так что возникновение такого цифрового продукта — это очень своевременно. Если говорить в цифрах, 168% — рост количества транзакций по сравнению с прошлым годом в e-commerce в Казахстане. Это невиданная цифра. Мы рады росту безналичной экономики. По нашим данным, на 96,6% выросло число безналичных транзакций по сравнению с прошлым годом. Доля бесконтактных операций, когда клиент взаимодействует с POS-терминалом, составляет в РК 84%. То есть, 8 из 10 безналичных транзакций в физических терминалах проходят бесконтактно», — отмечает Евгений Лесняк.

Напомним, ранее Beeline уже выпускал карточные продукты совместно с Альфа-Банком — в 2017 году и в 2018 году. Однако они так и не получили развития. Как отметил Евгений Настрадин, инициатором прекращения действия этого продукта Beeline не выступал.

«Нам эта программа очень нравилась. Более того, благодаря ей мы увидели, что у наших клиентов есть интерес к подобного рода продуктам. Но в какой-то момент партнеры сказали, что данным продукт им не интересен, и необходимо из него выходить. Нам пришлось около года самостоятельно заниматься поддержкой и развитием продукта, а также миграцией на Simply, уже без дополнительных игроков», — пояснил Евгений Настрадин.

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