Объем транзакций по виртуальным картам превысит 121 миллиард по всему миру

Стимулом является расширение бесконтактных способов оплаты.

К 2027 году количество транзакций по виртуальным картам во всем мире превысит 121 миллиард, увеличившись с 28 млрд в 2022 году (рост на 340%). Прогнозируется, что растущая интеграция виртуальных карт с существующими услугами цифровых кошельков, такими как Apple Pay и Google Pay, будет стимулировать этот рост за счет использования существующих баз пользователей указанных цифровых кошельков. Такие данные представлены в исследовании Juniper Research.

Виртуальная карта — это случайно сгенерированный номер карты, привязанный к платежному счету. Аналитики считают, что виртуальные карты — ключ к безопасным и удобным мобильным платежам.

Исследование показало, что глобальное количество транзакций с виртуальными картами через мобильные платежные методы вырастет с 5 миллиардов в 2022 году до 53 миллиардов в 2027 году, поскольку внедрение виртуальных карт для бесконтактных платежей ускоряется. Развитие бесконтактных платежей потребителями в быстро развивающихся странах, таких как Индия, позволяет удовлетворить рыночный спрос на удобные способы оплаты среди населения, не пользующегося банковскими услугами.

При этом виртуальные карты сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны других способов оплаты, таких как традиционные бесконтактные карты и QR-коды. Тем не менее, в отчете предполагается, что безопасный характер виртуальных карт будет стимулировать спрос на рынках, которые все больше заботятся о безопасности.

Прогнозируется, что к 2027 году доход от виртуальных карт B2B в США составит 71 миллиард долларов (72% мирового дохода). Растущее использование виртуальных карт в секторе здравоохранения будет ключевым фактором этого роста, при этом виртуальные карты все чаще используются для оплаты расходных материалов и оборудования из-за скорости транзакций и присущей этому способу оплаты безопасности. Аналитики призывают поставщиков виртуальных карт предлагать интеграцию с программным обеспечением для расчетов с поставщиками, чтобы упростить процесс оплаты.