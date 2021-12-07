Google Pay официально появился в Казахстане

Расплачиваться через Google Pay можно везде, где принимаются бесконтактные платежи.

С сегодняшнего дня платежный сервис Google Pay официально доступен в Казахстане. Теперь казахстанцы смогут оплачивать покупки в магазинах и на сайтах с помощью Android-смартфона с NFC и даже Smart-часов. Расплачиваться через Google Pay можно везде, где принимаются бесконтактные платежи.

Информация о поддержке сервиса в Казахстане появилась на официальном сайте Google Pay. Представляем список банков и карт, для которых поддерживается бесконтактная оплата через Google Pay в РК:

— Банк ЦентрКредит, карты Mastercard и Visa

— First Heartland Jusan Bank, Mastercard

— Bank RBK, Mastercard и Visa

— Евразийский банк, Mastercard и Visa

— ForteBank, Mastercard и Visa

— Народный сберегательный банк Казахстана, Mastercard и Visa

— Альфа-Банк, Visa

— Казевромобайл, Visa

— Home Credit Bank, Visa

— Сбербанк России, Mastercard и Visa

Оплата через Google Pay принимается в различных приложениях и на сайтах (эта опция была доступна казахстанцам и раньше), а также в точках розничной торговли, без предъявления самой карты. При этом не нужно указывать данные своей карты при каждой покупке — достаточно сделать это один раз.

При использовании смартфона для оплаты в магазинах Google Pay не отправляет фактический номер кредитной или дебетовой карты вместе с платежом. Так, например, с Mastercard платежи Google Pay осуществляются через платформу токенизации Mastercard Digital Service Enablement (MDES). С помощью этого решения номер карты заменяется на токен, чтобы данные карты оставались в безопасности.

«Начиная с сегодняшнего дня, казахстанские пользователи могут один раз привязать свои карты банков-партнеров к Google Pay, а затем использовать его для покупок в миллионах мест по всему миру, в том числе — в своих любимых приложениях и на сайтах. Сегодня Google Pay доступен более чем в 40 странах мира, и мы надеемся, что казахстанские пользователи оценят удобство и надежность этого способа оплаты, и что покупки станут быстрее и комфортнее», — сказала Зейна Хатем, управляющий директор по партнерствам в сфере платежей региона ЕМЕА, Google.

Однако, банки иногда ограничивают использование своих карт для совершения мобильных платежей, в том числе через Google Pay. Если ваша карта не поддерживает мобильные платежи или вашего банка нет в списке, свяжитесь с его представителем. Для этого позвоните по телефону, который указан на обратной стороне карты.

Чтобы настроить Google Pay, необходимо скачать приложение из Google Play или открыть сайт Pay.google.com, затем войти в свой аккаунт Google и добавить соответствующий способ оплаты. Важно — убедитесь, что на вашем устройстве поддерживается технология NFC, она нужна для оплаты в магазинах.

Чтобы оплатить покупку, выведите телефон из спящего режима и разблокируйте его и поднесите устройство задней панелью к терминалу бесконтактных платежей. В некоторых магазинах может потребоваться ввести PIN-код или поставить свою подпись, в таком случае следуйте указаниям на экране. Если у вас дебетовая карта, введите ее PIN-код (он отличается от PIN-кода устройства), если карта кредитная, а сумма покупки выше установленной, вам нужно будет расписаться. При успешном проведении оплаты на экране телефона появится синий флажок. Если же флажок появился, но, по словам кассира, покупка не оплачена, выполните следующие действия: убедитесь, что магазин принимает платежи через Google Pay, свяжитесь со своим банком.

Согласно данным Statista, Google Pay для онлайн-платежей или в торговых точках активно используется в разных странах мира. При этом чаще всего сервис использовался для платежей в магазинах. Так, например, исходя из глобального опроса потребителей Statista, восемь из 10 потребителей из Индии ответили, что платили с помощью Google Pay в магазине или ресторане в период с августа 2020 года по август 2021 года. Индия, кстати, входит в тройку стран мира с самым высоким уровнем проникновения бесконтактных мобильных платежей.

Так, по состоянию на август 2021 г. Statista приводится следующие данные по распространению Google Pay офлайн (магазины, рестораны и другие POS) и онлайн:

— Индия 82% (офлайн), по онлайн-оплатам данных нет

— Россия 54% (офлайн), 23% (онлайн)

— США 39% и 22%

— Великобритания 35% и 18%

— Италия 34% и 15%

— Польша 34% и 31%

— Германия 32% и 14%

— Канада 31% и 21%

— Франция 29% и 9%

— Испания 23% и 18%

— Финляндия 23% и 17%

— Австралия 22% и 21%

— Бразилия 21% и 29%

— Швеция 16% и 16%

— Швейцария 16% и 17%

— Нидерланды 12% и 11%

— Австрия 12% и 11%

— Южная Африка по офлайн данных нет, онлайн — 21%

— Мексика по офлайн данных нет, онлайн — 32%.