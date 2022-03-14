Глобальные транзакции в eCommerce превысят 30 млрд к 2026 году

Речь идет о платежных транзакциях, совершенных через OEM Pay.

К 2026 году объем глобальных транзакций электронной коммерции, совершаемых через OEM Pay, превысит 30,7 миллиарда (рост с 6,1 млрд в 2022 году). Этот выдающийся рост, на 403%, будет обусловлен быстро растущим спросом клиентов на беспрепятственный процесс оформления заказов по нескольким каналам электронной коммерции.

Новое исследование Juniper Research «Платежи электронной коммерции: новые тенденции, возможности и прогнозы рынка на 2022–2026 годы» показало, что OEM-платежи выиграют, поскольку альтернативные способы оплаты, такие как BNPL (купи сейчас, заплати позже), становятся все более популярными. Пользователи электронной коммерции все чаще требуют простых процессов оплаты, которые OEM Pays, включая Apple Pay и Google Pay, могут предложить. В исследовании рекомендуется, чтобы продавцы тесно сотрудничали с платежными платформами для повышения популярности цифровых кошельков. Иначе они рисуют потерять долю рынка в пользу конкурентов с более налаженными процессами оплаты.

Исследование предсказало, что транзакции OEM Pay в электронной коммерции вырастут на 516% в период с 2022 по 2026 год в Западной Европе. Это определяет регион как лидера по росту использования цифровых кошельков по каналам электронной коммерции, что еще больше стимулирует развитие транзакций OEM Pay в регионе. Тем не менее, в отчете ожидается, что рост за пределами Западной Европы будет отставать, поскольку мобильные бесконтактные платежи еще не набрали значительного оборота.

Исследование также выявило повышение осведомленности потребителей о расширенных мерах безопасности, предлагаемых сервисами OEM Pay, таких как биометрия и токенизация. Рост объема транзакций OEM Pay во всем мире на 63% в 2022 году в основном произошел за счет более широкого принятия и доверия потребителей к мобильным платежам в период пандемии. Исследование рекомендовало, чтобы продавцы электронной коммерции извлекли выгоду из этого сейчас, обеспечив постоянную безопасность для всех способов оплаты.