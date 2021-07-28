Рынок e-commerce превысит 3 трлн тенге к 2024 году

Электронная торговля в Казахстане стремительно развивается, продажи в секторе растут двузначными темпами.

Согласно официальной статистике объем рынка электронной коммерции в Казахстане за 2020 год превысил 1,2 трлн тенге, увеличившись почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Аналитики FinReview.info отмечают, что восходящий тренд сохранится и в ближайшие пять лет. По данным Министерства торговли и интеграции к 2022 году объем рынка e-commerce достигнет 1,9 трлн тенге. А в Центре развития торговой политики Qaz Trade оценивают рост рынка к 2025 году до 3,5 трлн тенге.

Электронная коммерция способствует не только развитию и увеличению объемов внутренней и внешней торговли, но и росту безналичных платежей, сокращению издержек бизнеса и минимизации теневого оборота. В 2020 году объем безналичных платежей вырос в 2,5 раза до 35,3 трлн тенге. Тенденция роста наблюдается и в текущем году — за пять месяцев 2021 года объем безналичных платежей составил 23,6 трлн тенге, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля онлайн-платежей, проведенных посредством интернета и мобильного телефона, составила 82,5% от общего объема.

Распространение в стране технологий безналичных платежей несет экономический эффект для всех ее участников. Ориентировочная выгода коммерческих предприятий, услугодателей и потребителей за счет такой формы оплаты составит порядка 7 млрд долларов в год. Этот показатель рассчитан не при полном отказе от наличных платежей, а при условии, когда все граждане страны начнут использовать безналичные платежи так же активно, как используют безналичные средства 10% наиболее активных пользователей.

В частности, предприятия могут получить свыше 4,6 млрд долларов чистой выгоды, включая рост объемов продаж за счет расширения базы онлайн-клиентов. Потребители услуг могут сэкономить около 420 млн долларов за счет проведения банковских, розничных и транзитных операций. А органы государственного управления могут увеличить прямую выгоду до 1,9 млрд долларов, в том числе — нарастить объем налоговых поступлений, ускорить экономический рост и сократить количество преступлений, связанных с наличными деньгами.

Государство делает ставку на развитии рынка электронной коммерции, определяя его как один из драйверов экономики. После ускоренного роста в 2020 году дальнейшее развитие рынка стало невозможным без совершенствования мер государственного регулирования и улучшения инфраструктуры электронной коммерции как для внутренних продаж, так и для экспорта. В Министерстве торговли и интеграции выделяют три ключевых инструмента развития e-commerce. Первый — стимулирование электронной торговли и обучение малого и среднего бизнеса. Второй — развитие службы доставки и логистических сервисов. Третий — развитие онлайн-трансграничной торговли. Работа в этих направлениях ведется совместно с FinTech Hub МФЦА, Фондом развития предпринимательства «Даму» и международными организациями, такими как Mastercard, VISA, USAID.

Уже достигнуты первые результаты такого сотрудничества. Например, с мая 2021 года казахстанским бизнесменам открыли доступ к торговле на интернет-площадках Amazon. Также для отечественных производителей с 2020 года доступен экспорт товаров через платформу Alibaba. Уже около 100 компаний заключили экспортные контракты на 45 млн долларов.

Локдаун 2020 года привел к стремительному развитию и без того стабильно растущего рынка электронной коммерции, который в скором времени может опередить показатели офлайн-продаж. Тем не менее, темпы роста в 2021 году ожидаемо снизятся, так как часть потребителей возобновят покупки в традиционных магазинах. Однако показатели динамики останутся вполне значительными, и в ближайшие три года можно ожидать их трехкратного увеличения. То есть, к 2024 году объем рынка может превысить 3 трлн тенге.