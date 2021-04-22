Казахстанские экспортеры наторговали Alibaba на 45 млн долларов

Заказчики — покупатели из Китая, Македонии, ОАЭ, Омана, стран ЕАЭС и Центральной Азии.

Одним из инструментов поддержки экспорта в Казахстане является оказание содействия по выводу предприятий на международную торговую площадку Alibaba. Оператором этого вида поддержки выступает АО «QazTrade» при Министерстве торговли и интеграции РК. В 2020 году с аккаунтом «Золотой Поставщик» было выведено 100 отечественных предприятий обрабатывающей промышленности. В рамках программы поддержки компании получают полное сопровождение по вопросам обучения и ведения бизнеса на платформе.

Уже сейчас на торговой площадке размещено более 4000 казахстанских товаров: макаронные изделия, мука, мед, кондитерские изделия, мясо, напитки, растительные масла, мебель, одежда, товары для детей и многое другое. Участники программы уже заключили экспортные контракты на 45 млн долларов. Заказчиками выступили покупатели из Китая, Македонии, ОАЭ, Омана, стран ЕАЭС и Центральной Азии.

Через платформу Alibaba казахстанские экспортеры также ведут переговоры со странами Юго-Восточной Азии (пищевая продукция) и Ближнего Востока (мед, мясная продукция). Страны ближнего зарубежья проявляют интерес к таким видам товаров, как фильтры, текстиль, электротехника.

В ближайшее время планируется старт отбора в третью фазу программы: в 2021 году на международную торговую площадку Alibaba будет выведено еще 50 компаний.