PROFIT Finance Day 2021: цифровая импровизация

Финансовый сектор вынужден перестраиваться, все большее внимание уделяя технологиям.

Сегодня финансовые институты сталкиваются со множеством проблем. Среди них — рост конкуренции, демографические сдвиги, растущие ожидания клиентов и меняющиеся требования регуляторов. Сюда же можно отнести карантинные сложности, а также непростую экономическую ситуацию. Все это заставляет финансовый мир перестраиваться и импровизировать, все большее внимание уделяя технологиям. Именно они способны предложить решения, позволяющие банкам и другим финорганизациям сократить затраты и стать более эффективными, нарастить клиентскую базу, трансформировать бизнес. О том, как информационные технологии используются в финансовом секторе Казахстана, мы поговорили на конференции PROFIT Finance Day 2021 — в очередной раз мы собрали лучших экспертов отрасли и обсудили с ними наболевшие вопросы.

Еще до пандемии глобальный рынок цифрового банкинга рос достаточно быстро, миллионы людей предпочитали приложение или интернет-банк традиционным финансовым учреждениям. Пандемия Covid-19 ускорила переход к цифровому банкингу. Ожидания и запросы клиентов изменились в условиях карантина, и отрасли пришлось очень быстро подстраиваться и реагировать, буквально импровизируя «на ходу».

По данным Statista, в 2019 году объем транзакций на мировом рынке цифрового банкинга достиг 836,5 млрд долларов. После начала пандемии объем транзакций подскочил на 81% год к году и превысил 1,5 трлн долларов. Однако в следующие годы ожидается еще более впечатляющий рост — в следующем году цифровой банкинг достигнет 4 трлн долларов, а к 2025 году объем транзакций цифровых банков по всему миру удвоится и достигнет почти 8,3 трлн долларов. Количество людей, пользующихся услугами онлайн-банкинга, также увеличилось. С начала пандемии число пользователей почти утроилось, достигнув 141 миллиона. В следующие четыре года эта цифра вырастет до 334 миллионов во всем мире.

Предпосылки для развития финтеха в Казахстане весьма существенные. По мнению Бекжана Мутанова, заместителя генерального директора FinTech Hub МФЦА, уже сейчас можно говорить о серьезном рынке. В 2020 году объем электронной коммерции составил 596 млрд тенге (рост на 82%), а объем безналичных платежей вырос до 34 трлн тенге (рост на 160%). Доля безналичных платежей в стране составляет 67%, а распространение дебетовых карт — 74%.

«Уже сейчас мы видим усиление конкуренции в digital-решениях для розницы и МСБ. Практически все банки создают экосистемы, выходят в цифровые нефинансовые сервисы, появляются новые финансовые услуги от IT- и телеком-компаний (платежи, микрокредитование)», — говорит Бекжан Мутанов.

Быстро изменяющаяся ситуация вызвала всплеск роста цифровых банков, или необанков. Они предлагают пользователям совершенно иной способ обращения с деньгами и управления ими — это банки, которые можно «посещать» полностью со смартфонов. По сути, такие компании — скорее финтех-организации, нежели банки в классическом понимании. И именно переход классических банков в цифру, а также способ их взаимодействия с финтехом вызывает сегодня больше всего вопросов.

Самым явным трендом финансовых рынков сегодня эксперты называют банкинг вне банковских приложений. 2021 год будет все дальше отодвигать банки от клиентов — платежи, дебетовые карты, кредиты, страховки, и даже инвестиционные инструменты все активнее интегрируются в нефинансовые продукты, а также финтех-стартапы, нацеленные на решение тех или иных задач пользователей. Стартапы на стыке финансов и технологий развиваются во многих странах, зачастую конкурируя с банками. Однако в Казахстане ситуация совершенно иная.

«В отличие от западных стран, в странах СНГ финтех-стартапы для банков — скорее партнеры и альтернативные поставщики технологических решений, чем прямые конкуренты за клиентов. Среди преимуществ такого сотрудничества — снижение затрат на инновации и разработку за счет интеграции и адаптации решений, быстрый вывод новых продуктов на рынок, доступ к последним технологическим решениям на ранней стадии», — отметил Бекжан Мутанов.

Вопрос Open API обсуждают в Казахстане давно, Нацбанк уже рекомендовал банкам открыть API. Однако казахстанские эксперты расходятся во мнениях о том, как будет развиваться ситуация с предоставлением банками своей информации сторонним компаниям. Бекжан Мутанов считает, что развитие Open API зависит не от готовности банков, а от регуляторной сферы. Важный вопрос — то, какие данные будут уходить сторонним организациям, потому что там находятся очень чувствительные данные. Вторая проблема — это незрелость отечественного стартап-рынка. Банкам попросту не с кем работать.

С этим согласен Константин Пак, директор сектора финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана. Он не видит необходимости для внедрения Open API в Казахстане: «На каждой рабочей группе по API мы просили продемонстрировать нам эти проекты, финтехи, которым нужны данные. За два года ни одного проекта так и не было показано. То есть, реальной инициативы от финтеха мы не увидели. А с другой стороны, Open API — это дыра в безопасности банка, на защиту которой надо будет тратить много денег. При этом у нас же нет запрета на интеграцию с банком. Когда компания приходит в банк и показывает свою квалификацию, банк может пойти навстречу. Но мы сейчас этого не наблюдаем. Я не вижу рыночной ситуации для внедрения Open API в Казахстане. У нас на 18 млн жителей 50 млн платежных карт. Позавчера вышло еще одно приложение — куда еще больше? У нас нет проблем с предложением продуктов, вообще никаких».

«Спроса на то, чтобы пользоваться этими API, нет, потому что нет бизнес-концепций, которые могли бы их использовать, — поддержал дискуссию Евгений Щербинин, генеральный директор ТОО „Prime Source“. — Если сейчас все подряд описать регуляторикой, а потом дать неопытным стартаперам, это будет долгий и сложный путь. Надо исходить от потребностей. Как только родится концепция, появится воля и желание — появится необходимая регуляция и проекты. Я считаю, что надо генерить идеи, и потихоньку они будут воплощаться».

Тему безопасности банковской информации подняла Асель Марченко, управляющий директор по ИТ АО «Halyk Finance». Она считает, что к передаче закрытой информации не готов сейчас ни один банк: «БЦК открылись для МСБ и пытаются что-то делать в этом плане. По остальным — банки готовы в основном делиться лишь открытыми данными, и не готовы делиться инсайтами. Когда появится четкая основа и открытие данных станет обязательным, мы увидим большой скачок в развитии финтех-организаций. Банки будут вынуждены выполнять требования. „Без палки“ это займет очень большой промежуток времени, и к тому моменту это может быть уже ненужным».

При этом продукт должен покрывать конкретную потребность, решать какую-то проблематику. Как подчеркнула Оксана Пиргалина, начальник отдела информационной безопасности AO «Евразийский Банк», в мире есть два подхода. Регулятор форсирует события, либо потребность диктует рынок. В Казахстане рынок не диктует такой необходимости. Более того, эксперты уверены, что спрос со стороны клиентов весьма слаб. «Если вернуться к теме о безопасности данных, то к вопросу надо подходить комплексно. Здесь используется принцип Data Governance — подход к управлению данными, который определяет данные как основной актив организации. Это требует внедрения специфичных ролей процессов и решения для управления данными как ценным активом», — отметила Оксана Пиргалина. О специфике и проблематике работы с данными Оксана рассказала в ходе своей презентации «Управление безопасностью данных как часть Data Governance».

Второй стороной вопроса о вынесении банковских сервисов в онлайн является проверка контрагентов. И это тоже тесно связано с безопасностью. Как подчеркнул Иван Черноскутов, руководитель проекта «Светофор для банков» (СКБ Контур), 78% опрошенных клиентов регулярно сталкиваются с проблемами, связанными с контрагентами. Именно поэтому сервис по проверке контрагентов весьма актуален тем финансовым организациям, деятельность которых вынесена в ДБО — он помогает оценить риски.

Логичным продолжением банкинга вне банковских приложений можно назвать развитие экосистем и маркетплейсов. Уже сейчас пользователи привыкли к тому, что они могут прямо в приложении интернет-магазина получить кредит или рассрочку, оплатить коммунальные платежи и даже зарегистрировать ИП. В Казахстане уже есть хорошие примеры маркетплейсов. А вот ждать ли нам появления новых игроков?

«Все определяет UIX клиента — пользователи голосуют ногами, и выбирают там, где им удобно, выгодно, быстро. То есть, создавать маркетплейс ради маркетплейса не имеет смысла», — считает Сергей Коптик, руководитель по развитию нового бизнеса АО «Кселл». Раньше Сергей отвечал за развитие мобильных финансовых сервисов в компании Beeline. Этот мобильный оператор одним из первых начал предоставлять финансовые продукты своим абонентам, и уже в 2018 году оборот по MFS в Beeline составлял 68,6 млрд тенге. А буквально на днях Beeline представил совершенно новый для Казахстана продукт — необанк Simply.

То есть, мы видим, что рынок открыт для инновационных проектов, которые могут быть интересны и полезны пользователям. Вместе с тем, спикеры конференции уверены, что насыщения мы уже достигли. По мнению Евгения Щербинина, выстрелить смогут лишь узкие, нишевые решения, заточенные под узкие запросы пользователей: «Можно говорить о принципе Парето: 80% всех экосистем — это занятый крупными игроками рынок, большие проекты. А есть нишевые проекты, которые создают добавочную стоимость. На то, чтобы конкурировать с грандами, нужно потратить много ресурсов, времени и сил. Конечно, попытки мы видим. Но более узкие задачи, более нишевые проекты, попадающие в ценности для клиентов, будут логичнее. При этом нишевые проекты должны уметь встраиваться в крупные. То же касается госуслуг, нужна интеграция и коллаборация: новых сервисов в eGov и eGov — в сторонние продукты».

«Цель экосистемы — притянуть пользователя и больше его не выпустить к конкурентам, предлагая кросс-сейлинг продуктов всей группы компаний, — считает Асель Марченко. — В Казахстане уже есть несколько экосистем, они пытаются перетянуть клиента. Сложнее становится нишевым, маленьким игрокам. Когда клиенту предлагают в одной экосистеме практически все, чем он пользуется в повседневной жизни, велика вероятность, что человек зайдет в экосистему и скорее всего больше оттуда не выйдет, если его все устраивает. Это хорошо, когда на рынке есть несколько экосистем, которые могут полноценно конкурировать. Таким образом существует конкуренция и честная цена. Но если одна экосистема выдавит других игроков и более мелкие сервисы, то у нее будет огромное желание начать на этом зарабатывать больше, и пострадает конечный потребитель».

Конкуренция в Казахстане сейчас достаточно высока, и чтобы маркетплейс выстрелил, копировать сервисы других будет недостаточно. Наверняка в ближайшее время мы увидим громкие примеры интеграции тех или иных сервисов, не исключено и то, что некоторые игроки могут уйти с рынка, так и не доказав свою ценность для клиента.

«В казахстанском e-commerce сейчас происходит примерно то же, что происходило в США, когда появился Wallmart с его огромными ресурсами, — отмечает Константин Пак. — Wallmart буквально выжимал из небольших городов любую торговлю. Но его основатель говорил, что на самом деле мелким магазинам конкурировать с Wallmart легко, просто они это неправильно делают. Что происходит у нас на рынке? Уже лет пять все хотят делать сначала маркетплейсы, потом экосистемы. Все, что я видел — много историй неуспеха. Это очень рисковая область. Сейчас приходит отрезвление, что не надо всем это делать, не надо банкам торговать стиральными машинами, а надо концентрироваться и считать эффективность. У нас на рынке Kaspi — единственные, кто показал хорошую монетизацию проекта. Просто поднять проект и постоянно вливать туда деньги — не вариант. А вот создать проект, кредитовать обе стороны, еще и комиссию брать со сделки — ни у кого больше не получилось. Это уникальная и сложная тема. Я вижу тут большие риски, и думаю, что энтузиазм у потенциальных конкурентов будет угасать».

А Геният Исин, руководитель проекта Samsung Pay в Казахстане, добавляет, что важным аспектом этой темы является вопрос данных. Успех компании зависит от того, насколько хорошо она умеет работать с Big Data. Информация о финансовом положении клиентов стала видоизменяться с такой скоростью, что для принятия решений банкам нужно отслеживать ее практически в режиме реального времени. И работа с данными, умение их оценивать, прогнозировать ситуацию становится залогом для успешной деятельности.

«Надо понимать, что вы работаете с информацией, нужно уметь обрабатывать цифровые профили. Но в случае с электронной коммерцией очень важной является последняя миля. Ты можешь все красиво подать и продать, но все испортит курьер, который приедет к клиенту не вовремя», — добавил Геният Исин.

Геният затронул тему о сервисе в e-commerce, а также важность доставки и логистики. Умные технологии в продажах мы уже обсуждали на конференции PROFIT Retail Day 2021, где наши спикеры тоже подчеркивали важность своевременной обработки заказов клиентов. А более подробно о доставке и логистике поговорим на PROFIT Transport Day и PROFIT Logistics Day осенью. Присоединяйтесь!

Еще один актуальный финтех-тренд — это автоматизация и роботизация бизнес-процессов внутри самих финансовых организаций. Развитие технологий уже давно достигло того уровня, который позволяет компаниям работать без бэк-офиса. Чтобы провести те или иные операции, человеческое участие уже не требуется. Вопрос только в том, как быстро финансовые организации будут отдавать эти процессы роботам. Ведь здесь необходимо учесть нужны кардинально разных категорий клиентов. Нельзя забывать о том поколении пользователей, которым необходимо участие человека в банковских операциях.

«В первую очередь мы говорим про автоматизацию рутинных задач. Но какие-то процессы, которые надо автоматизировать, обычно разрозненны. Нельзя автоматизировать сразу пласт работ. Поэтому обычно речь идет о чат-ботах для каких-то точечных задач и запросов клиентов. А для задач, с которыми чат-бот справиться не может, мы либо подключаем мощный искусственный интеллект, либо оставляем оператора. Но я считаю, что пока мы не готовы полностью уходить в искусственный интеллект и отказываться от работы оператора, » — говорит Оксана Пиргалина.

Ее поддержала Асель Марченко: «Алгоритм ускоряет процессы. Когда мы говорим про клиентский опыт, если в цепочке есть человек, это всегда существенно замедляет предоставление любой услуги. Поэтому вся цель цифровой трансформации — уменьшить количество посредников по пути предоставления услуги. Конкретная цель должна быть, надо выяснить, какая проблематика существует и что она конкретно решает Интеграция ли это между двумя системами разных организаций для того, чтобы убрать лишние итерации с меньшим количеством риска, со встроенными контролями произвести и предоставить конечному пользователю услугу? Да, я в это верю, и это будет работать, будет востребовано. Нужен всегда бизнес-кейс и проблематика, тогда всегда найдется решение для нее».

А вот Константин Пак не верит во всеобщую автоматизацию. И виной тому — дефицит разработчиков в отрасли: «Сейчас в банках самые дорогие специалисты не бухгалтера или кассиры, а разработчики. Вот когда мы сможем роботизировать разработку, тогда можно поговорить об автоматизации. А пока это все очень дорого и не имеет смысла».

В свете вышесказанного можно говорить еще об одном тренде — появлении неких конструкторов финансовых технологий. Традиционные финансовые организации ускоряют свой переход в digital, что неминуемо ведет к упрощению цифровой инфраструктуры. Существуют мнения, что мы сможем наблюдать развитие low-code разработок и даже в долгосрочной перспективе — no-code решений. Некоторые эксперты высказывают мнение, что в будущем банки смогут собирать кастомизированные решения, отвечающие их текущим потребностям.

«Цель — это баланс технологий и человеческого участия», — считает Евгений Щербинин. Поэтому без роботизации тех или иных процессов ни одна современная финансовая организация не обойдется. Вопрос лишь в том, какие решения выбрать в первую очередь, какие потребности закрывать. Евгений Щербинин представил обзор решений, которые может предложить ТОО «Prime Source» для автоматизации деятельности, роботизации обслуживания клиентов и использования искусственного интеллекта в операционных и регуляторных процессах. Среди них — Prime Intellectual Contact Centre, Prime AML/Antifraud, Prime RPA.

Сегодня на первый план выходят приоритеты в обеспечении качества обслуживания. Клиенты становятся все более привержены технологиям, желая получать банковское обслуживание «здесь и сейчас». Поэтому банкам приходится не только работать с цифровыми транзакциями, но также инвестировать в развитие своей инфраструктуры — это виртуализация и внедрение облаков. Подробно про облачные системы и их использование в Казахстане мы говорили на PROFIT Cloud Day 2021, а в рамках PROFIT Finance Day 2021 выступил Мурат Зандаров, начальник управления активных продаж АО «Казтелепорт», который рассказал о возможностях облачной инфраструктуры для финансового бизнеса. Казтелепорт предоставляет готовую к использованию IT-инфраструктуру, которая запускается в течение нескольких часов, гибко масштабируется по мере роста потребления и резервируется по умолчанию, а также включает Security Operations Center. Именно гибкость подхода АО «Казтелепорт» оценили представители экосистемы Bloomzed, которая представляет собой глобальную финансовую сеть, объединяющую людей и бизнес. Олег Чен, генеральный директор ТОО «Bloomzed», представил возможности экосистемы, которая собрала в себе множество программных решений и сервисов, связанных с платежами, переводами, управлением всеми видами электронных финансов.

Логичным продолжением темы инноваций в финансовой сфере стали цифровые платежи и мобильные кошельки. Цифровая трансформация мировой платежной индустрии, вызванная Covid-19, привела к впечатляющему росту всего рынка мобильных кошельков. Так, за последние два года объем транзакций всего сектора удвоился и, как ожидается, достигнет почти 2,5 трлн долларов в 2021 году. Число людей, использующих мобильные кошельки для совершения платежей, выросло по всему миру с 900 миллионов до 1,48 миллиарда. Согласно отчету Global Payments Report 2021, в 2020 году 25,7% всех POS-платежей было совершено с использованием мобильных кошельков. К 2024 году этот показатель, как ожидается, вырастет до 33,4%. Опрос также показал, что мобильные платежи составили 44,5% всех транзакций электронной коммерции в прошлом году, что в два раза больше, чем платежи по кредитным картам, и в три раза больше, чем платежи по дебетовым картам. Ожидается, что в следующие два года кредитные и дебетовые карты будут занимать одинаковую долю рынка, на каждую из которых будет приходиться около 22% POS-платежей. Тем не менее, количество операций с наличными деньгами должно значительно сократиться — с 20,5% в 2020 году до 12,7% в 2024 году. Ожидается, что к 2024 году объем отрасли мобильных кошельков составит 4 трлн долларов.

Отсюда вытекает еще один тренд — развитие платежей без посредников (традиционных платежных систем). Вопрос стоимости транзакций стоит сегодня весьма остро, что ведет к развитию альтернативных способов онлайн-платежей, в том числе — с использованием электронных кошельков, QR-кодов и даже криптовалют. Безусловно, международные платежные системы не исчезнут, однако все больше возникает разговор о создании цифровых кошельков, не привязанных к ним. Тема создания национальных цифровых валют вызывает очень большой интерес у стран Юго-Восточной Азии, где в последние годы бурно развиваются финтех-проекты, цифровизация и т. д. Вопрос состоит в том, как эти валюты будут управляться и интегрироваться в рамках международных расчетов.

В Казахстане, например, активно муссируется вопрос запуска цифрового тенге. Национальный банк рассматривает возможности создания платформы для тестирования этой формы валюты. Регулятор уже изучает различные аспекты использования цифровой валюты, и даже планирует запустить пилотный проект розничного цифрового тенге. В рамках инициативы будет проведена серия исследований и обсуждений с участниками рынка и международными партнерами. По сути, цифровой тенге — это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых будет осуществлять Нацбанк. Цифровой тенге будет законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения.

Между тем, спикеры и участники PROFIT Finance Day 2021 подчеркнули, что ясности в этой теме пока нет, как нет и примерных путей реализации проекта. «Как я понимаю, речь идет о подтверждении гипотезы и понимании, нужно ли это Казахстану. Есть задачи, которые Нацбанк поставил, и в рамках песочницы хочет посмотреть, найдет ли применение эта технология. Конечно, хотелось бы, чтобы это все было прозрачно и понятно», — говорит Асель Марченко.

Константин Пак тоже не видит просвета в вопросах, касающихся цифрового тенге. Но он подчеркивает тот факт, что важно не само наличие цифровой валюты (национальной или нет), а то, как будут решаться законодательные моменты, связанные с цифровыми платежами: «Вообще, я бы уже забыл такое слово, как мобильные платежи. По сути, они все уже мобильные. Главное — сделать удобно. Куда мы пойдем дальше и будет ли там какая-то супербиометрия, уже не важно. Важнее, как эти платежи обрабатываются — остаются ли они локально, входят ли в какие-то международные сети, будет ли клиринг на уровне ЕАЭС. Эти вопросы очень важны. А сколько новых видов мобильных платежей еще будет — неважно. Что касается темы цифрового тенге — пока она вызывает больше вопросов, чем ответов».

В целом, можно сказать, что финансовые технологии сегодня — тема весьма горячая. Где-то это даже некий «хайп», который играет на руку тем, кто находится на передовой. А вот, компании, которые пока только присматриваются и пытаются прощупать почву, рискуют остаться в числе догоняющих. Конечно, государства это касается в меньшей степени. Здесь важнее отработать все нюансы вывода новых технологий, чем успеть за трендами. И как уже не раз говорили эксперты — важно не навредить излишней регуляторикой.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Finance Day 2021.

Презентации и выступления спикеров доступны на официальном сайте PROFIT Finance Day.