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234,7 млрд тг — телеком-рынок РК в I квартале 2021 г.

PROFIT Transport Day. Казахстан

Конференция, посвященная теме автоматизации грузоперевозок, будет полезна представителям транспортных компаний, службам такси, а также тем, кто занят в сфере управления дорожным движением.

Мероприятие пройдет 4 ноября 2021 года
Место проведения — Онлайн

Компания Profit Events проведет конференцию PROFIT Transport Day, где мы будем обсуждать текущее положение дел в сфере автоматизации грузовых перевозок.

Прошлый год заставил транспортные компании значительно пересмотреть и даже автоматизировать свои внутренние процессы, задуматься о модернизации инфраструктуры и внедрить те или иные цифровые решения. Однако многие находятся лишь в начале своего пути к цифровизации. На PROFIT Transport Day эксперты расскажут, как бизнесу подойти к вопросу автоматизации, чтобы развиваться в ногу со временем.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!

Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-21

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