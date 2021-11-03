PROFIT Transport Day. Казахстан

Конференция, посвященная теме автоматизации грузоперевозок, будет полезна представителям транспортных компаний, службам такси, а также тем, кто занят в сфере управления дорожным движением.

Компания Profit Events проведет конференцию PROFIT Transport Day, где мы будем обсуждать текущее положение дел в сфере автоматизации грузовых перевозок.

Прошлый год заставил транспортные компании значительно пересмотреть и даже автоматизировать свои внутренние процессы, задуматься о модернизации инфраструктуры и внедрить те или иные цифровые решения. Однако многие находятся лишь в начале своего пути к цифровизации. На PROFIT Transport Day эксперты расскажут, как бизнесу подойти к вопросу автоматизации, чтобы развиваться в ногу со временем.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!