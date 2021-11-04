PROFIT Logistics Day. Казахстан

Конференция, посвященная теме автоматизации логистики.

Компания Profit Events проведет конференцию PROFIT Logistics Day, где будут обсуждаться темы цифровизации таможни и управления складами, а также вопросы логистики в ритейле. Спикеры и эксперты конференции обсудят цифровые решения, способные повысить эффективность логистики в период экономической турбулентности, а также подискутируют о самых актуальных вопросах, связанных с темой мероприятия — рыночные тренды и инновации, автоматизация бизнеса, оптимизация работы с партнерами и заказчиками.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

Карантин и ограничения — не повод отчаиваться. Жизнь продолжается! Чтобы не терять время и клиентов, предлагаем присоединиться к нашим гибридным конференциям, со всеми преимуществами онлайна и офлайновой любовью к деталям!