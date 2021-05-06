Нацбанк взялся за развитие цифрового тенге

Всестороннее исследование преимуществ и рисков этого вида валюты планируется провести совместно с рынком.

Национальный банк Казахстана вплотную приближается к внедрению цифрового тенге — на сайте финрегулятора для публичного обсуждения опубликован соответствующий доклад. Ожидается, что этот вид валюты будет являться законным платежным средством, мерой стоимости и средством сбережения.

Тем не менее, для принятия решения о его выпуске необходимо провести всестороннее исследование преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа ее эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и платежную экосистему. Указанную работу регулятор намерен проводить совместно с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами.

«Национальная цифровая валюта — это перспективная форма денежных средств, являющихся обязательством Нацбанка и представленных в цифровой форме. Для реализации платформы предполагается двухуровневая архитектура, в которой участники финансового рынка будут оказывать платежные сервисы, а Нацбанк обеспечит инфраструктуру», — пояснили в Нацбанке.

Цифровой тенге будет выпускаться в формате уникальной цифровой последовательности, которая будет записываться в индивидуальные электронные кошельки и сможет перемещаться между ними. Нацбанк планирует рассмотреть и другие варианты реализации цифровой платформы. В ведомстве пояснили, что казахстанцы смогут использовать цифровой тенге для онлайн-транзакций. А некоторые технологические подходы к реализации даже смогут обеспечить обмен цифровыми деньгами даже без подключения интернету.

«Цифровой тенге станет дополнительной формой денег, эмитируемой НБРК, тогда как электронные деньги существуют только в рамках инфраструктуры конкретной платежной системы и могут быть эмитированы, в том числе, и частными организациями. То есть, электронные деньги выполняют свои функции в рамках одной платежной системы и являются обязательством владельца этой системы», — добавили представители Нацбанка.

О планах внедрения цифровой валюты в Нацбанке говорили и ранее. Технология CBDC (Central bank digital currency, цифровая валюта центрального банка) должна совместить в себе преимущества наличных и безналичных платежей.