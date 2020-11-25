Нацбанк изучает вопросы внедрения цифровой валюты

Технология CBDC должна совместить в себе преимущества наличных и безналичных платежей для дальнейшего совершенствования эффективности и доступности платежей на территории страны.

Национальным банком Казахстана проводится работа по исследованию вопроса о внедрении цифровой валюты центрального банка (Central bank digital currency — CBDC) в Республике Казахстан. По данным опроса, проведенного Банком международных расчетов, на начало 2020 года в работу над CBDC — от проведения исследований до реализации пилотных проектов — были вовлечены 80% из общего числа опрошенных центральных банков.

Проведение цифровой трансформации платежных систем актуально для большинства центробанков в мире. Нацбанк РК, наряду с 28 центральными банками других стран, участвует в работе основной международной исследовательской группы по цифровым валютам. Специалисты изучают подходы к регулированию цифровой валюты совместно с Банком международных расчетов и Международным валютным фондом.

«Национальный банк Казахстана также является наблюдателем в пилотных проектах по внедрению цифровой валюты в Китайской Народной Республике, ряде стран Юго-Восточной Азии, Канаде, Сингапуре и Европейском Союзе. В настоящее время разрабатывается доклад по видению различных сценариев внедрения цифровой валюты в Республике Казахстан, учитывающих различную технологическую инфраструктуру и регуляторные подходы. Публикация доклада запланирована на вторую половину 2021 года», — пояснили в Нацбанке.

В дальнейшем, по результатам обсуждения документа со всеми заинтересованными государственными органами, международными финансовыми организациями, участниками рынка и экспертной средой планируется реализация пилотного проекта по поэтапному внедрению цифровой валюты в РК.

«Технология CBDC должна совместить в себе преимущества наличных и безналичных платежей для дальнейшего совершенствования эффективности и доступности платежей на территории страны. При этом цифровая валюта призвана диверсифицировать платежную инфраструктуру. CBDC по итогам пилотного периода активно тестируется в Китае, Японии, Канаде и странах Европейского Союза. Внедрение CBDC на официальном уровне рассматривается в Российской Федерации», — дополнили представители Национального банка.